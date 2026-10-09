灣區最高薪主管年收8.64億美元 現金僅占0.08%

設計軟體製造商「Figma」執行長費爾德(Dylan Field)去年以高達8.64億美元薪酬總額，成為灣區收入最高的企業主管。(圖取自Figma官網)

AI摘要 文章摘要整理： Figma執行長費爾德以8.64億美元總薪酬居灣區之冠，但現金僅占極小部分，凸顯科技公司以股票為主的高管酬勞模式。

設計軟體製造商「Figma」執行長費爾德(Dylan Field)去年以高達8.64億美元薪酬總額，成為灣區 收入最高的企業主管，但他實際到手的現金71萬美元薪資與獎金，僅佔總額約0.08%。

「舊金山 紀事報」報導，這位 Figma 共同創辦人薪酬，超越全美除馬斯克 (Elon Musk)以外的任何一家上市公司主管。儘管薪酬總額驚人，但其薪酬結構卻不少見。紀事報分析顯示，類似費爾德薪酬這種包含延期兌現條款、並以股票為主的薪酬結構，是業界常態。在收入最高200位高階主管中，近90%薪酬、總計56億美元來自股票，而來自薪資比例僅為2.8%、1.8億美元，其餘部分則由獎金和其他形式薪酬構成。

費爾德在Figma於2025年7月上市前夕，獲得價值約8.63億美元的股票獎勵，但其中大部分尚未歸屬(unvested)，且取決於他是否能繼續任職至2030年並達成特定績效目標。例如，若要獲得最高額度獎金，股價需達130美元。 Figma股價在2025年7月上市首日創下高點後、暴跌83%，目前徘徊在20美元。

首次公開上市(IPO)是決定灣區高階主管高薪排名的主要因素。收入排名第二的是「Netskope」執行長比瑞(Sanjay Beri)，他獲得了2.35億美元薪酬，其中超過99%來自股票獎勵。去年收入最高的六位高階主管，有四位來自三家於2025年上市的公司：Figma、雲端安全公司Netskope以及行動金融公司Chime；費爾德與比瑞皆入列排名。

費爾德的副手、Figma技術長Kris Rasmussen以1.75億美元薪酬總額位居第四，其中99%來自股票獎勵。Chime 執行長布瑞特(Christopher Britt)排名第六，而Chime另一位共同創辦人Ryan King排名第13位。

前23名高階主管中，僅有兩名來自非科技公司，其中一人是因其人工智慧(AI)專長而被聘任。富國銀行(Wells Fargo)執行長Charles Scharf以1190萬美元薪資與獎勵獎金、加上8190萬美元股票收入排名第七。

遠距醫療服務商「Hims & Hers」技術長Mohamed Elshenawy以6100萬美元的收入排名第十，薪酬是執行長 Andrew Dudum薪酬2300萬美元的兩倍多；Hims & Hers將此歸因於AI人才市場「極端競爭」(extremely competitive)。

總體來看，在薪資最高的前200位主管，81%任職於科技公司。其餘高階主管則分別來自28家生技與醫療保健公司，以及約十多家金融與零售等傳統產業公司。

獲利能力最強的公司是Google母公司「Alphabet」，淨利高達1320億美元，但公司薪酬最高的高階主管並不是執行長皮查伊(Sundar Pichai)，而是財務長辛德勒(Philipp Schindler)、其薪酬為4200萬美元。皮查伊每十年會獲得三次巨額薪酬方案，上一次是在2022年，而下一次方案已獲批將於今年發放。