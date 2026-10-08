六福珠寶預計在西田谷開新店

六福珠寶將在南灣開設新店。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 六福珠寶即將在Westfield Valley Fair開新店，為灣區消費者增加黃金與珠寶選擇，但品牌過去在密爾比達門店曾遭搶劫，也引發安全關注。

香港知名珠寶品牌六福珠寶即將進駐南灣大型購物中心Westfield Valley Fair，新店位於B550號舖。引起灣區 不少華人消費者關注，期待未來在購買黃金、珠寶及婚嫁首飾時，能有更多選擇。

六福珠寶近年持續拓展北美市場，在灣區已有一定知名度。此次進駐Valley Fair，除了方便聖塔克拉拉、聖荷西 及周邊居民，也讓消費者期待品牌能帶來更多適合華人市場需求的黃金及珠寶產品。

不過，六福珠寶在灣區的發展也曾受到治安事件影響。位於密爾比達 的六福珠寶門店2025年曾遭遇打砸搶劫，嫌犯駕車撞破店面後，多名蒙面人士衝入店內砸毀展示櫃並搶走珠寶。警方表示，嫌犯在店內停留時間不到一分鐘。這也是該店繼前一年遭搶後，再次成為搶匪目標。

Valley Fair本身聚集多個國際精品、珠寶及奢侈品牌，六福進駐後，預計將進一步增加商場珠寶品牌的選擇。目前新店正在籌備中，正式開幕日期尚未公布。

對灣區消費者而言，六福進駐Valley Fair，不僅意味著購買黃金珠寶又多了一個選擇，也讓熟悉這一品牌的華人顧客期待，在更大型的購物中心環境中享受更便利的購物體驗，同時也希望新店能做好安全防護。