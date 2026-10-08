3地產商控告蒙洛公園 違反加州住房法

紅點處是柳樹公園（Willow Park）開發案預定的地點。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 三家開發商就蒙洛公園阻擋柳樹公園高層住宅案提告，指市府違反加州住房法並可能承擔高額罰款。

加州 住房法引發一場高風險對決，三家地產開發商向法院呈遞訴狀，控告蒙洛公園，市政府若敗訴或面臨數百萬元損失。

舊金山 紀事報報導，蒙洛公園一項引起爭議的大型高層建築計劃的開發商，已控告這座矽谷 的城市，要求法官強制批准該項目，以測試加州住房法在多大程度上真正限制了地方政府阻止新地產開發的權力。

在訴訟中，N17 Development 聲稱蒙洛公園多次改變其反對意見，並推遲對 N17 的柳樹公園（Willow Park）項目的審查，該項目是對位於80 Willow R oad 的前日落雜誌（Sunset Magazine）園區進行的重建項目。該計劃需要建造 665 套住宅，其中包括 100 套經濟適用房，以及一座擁有 130 間客房的酒店、辦公室和零售空間，橫跨三座大樓，最高的一座高達39層。

開發商稱這宗訴訟已於2日在聖馬刁縣高等法院提起，使得這場持續近三年的爭端更加白熱化。目前，該案已提交至加州檢察長邦塔（Rob Bonta）和灣區國會眾議員李卡多（Sam Liccardo）的辦公室。今年夏天，邦塔曾警告蒙洛公園市，其處理該計畫申請的方式違反了加州住房法。上個月，李卡多也敦促聯邦官員審查該計畫的產權和融資。

除了要求法院批准該項目之外，由韓納甘（Oisin Heneghan）領導的開發公司 N17 還要求退還約 30.3 萬元的訴訟費。訴訟稱，如果開發商勝訴，根據加州法律蒙洛公園可能面臨數百萬元的罰款。

蒙洛公園市律師多爾蒂 (Nira Doherty) 表示，該市「在申請處理的每個階段都認真審查了柳樹公園的申請，並在經過徹底分析後，本著誠信原則，運用加州的住房法規來執行」。但韓納甘指責蒙洛公園是「全美最不願意建造新建經濟適用房的城市之一」。