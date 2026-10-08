灣區捷運推視訊口譯服務 挺弱勢乘客

舊金山灣區捷運（BART）啟動一項全新試辦計畫，免費提供「Aira」視訊口譯服務，協助盲人及低視能乘客更順暢地進出車站與搭車。（翻攝自BART官網）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山灣區捷運BART推出免費Aira視訊口譯試辦，讓盲人與低視能乘客可即時獲得導航、讀字與搭車協助，並藉回饋評估是否長期推行。

舊金山灣區 捷運（BART）6 日啟動一項全新試辦計畫，免費提供「Aira」視訊口譯服務，旨在協助盲人及低視能乘客更順暢地進出車站與搭車，這項試辦將持續至明年的1月3日。

根據BART發布新聞稿指出，「Aira」是一項透過免費智慧型手機 應用程式（Aira Explorer）運作的服務。乘客搭車過程中，能透過視訊電話即時連線至受過專業訓練的線上視覺口譯員，口譯員會透過乘客的手機鏡頭觀看周遭環境，為其描述身邊景物、朗讀指示牌與文字。不論是尋找車站入口、閘門、自動售票機，還是辨識正確的月台與車次，口譯員都能提供精準的實時引導。

BART客戶管道與無障礙環境主管格林羅塞爾（Ryan Greene-Roesel）表示，視障乘客曾反映，在車站內導航是一大挑戰，這次試辦讓BART能測試這種即時、隨選的口譯服務，能否讓他們的日常出門變得更加輕鬆。

這項服務在試辦期間完全免費。雖然 Aira 平常是按分鐘收費，但在試辦期間，所有與 BART 行程相關的通話費用將全額由官方補助。乘客從家門口出發那一刻起一直到抵達目的地，不論是否已進入車站，皆可在整個 BART 系統範圍內免費使用。該服務提供全年無休、每天 24 小時的支援。

此專案由美國聯邦公共運輸管理局（FTA）的撥款資助。BART 將在試辦期間收集用戶回饋並檢視使用數據，以評估此服務的實際成效，並作為未來是否尋求長期資金以持續提供該服務的依據。