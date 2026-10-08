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火車鳴笛擾民有解 巴洛阿圖打造3處「靜音區」

記者龔玥╱巴洛阿圖報導
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巴洛阿圖將在三處鐵路平交道打造「靜音區」，降低火車鳴笛聲。（記者龔玥╱攝影）
巴洛阿圖將在三處鐵路平交道打造「靜音區」，降低火車鳴笛聲。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

巴洛阿圖將先以130萬元設計3處平交道改善工程，裝設四向閘門並申請靜音區，同時作為未來立體化工程前的過渡降噪措施。

巴洛阿圖市議會日前批准一項130萬元設計合約，計畫改善Churchill Avenue、Meadow Drive及Charleston Road三處鐵路平交道，未來有望將這些路口納入「靜音區」，讓火車通過時無須例行鳴笛。

根據巴洛阿圖在線(Palo Alto Online)的報導，市議會5日批准一項合作合約，將設計「四向閘門」系統，並增加道路標線。工程完成後，市府可向聯邦鐵路管理局（Federal Railroad Administration）申請設立靜音區。按照聯邦規定，火車通常須在距離平交道約四分之一哩前開始鳴笛，音量可達96至110分貝，相當於雪地摩托車或電鋸的聲音。

但靜音區並非完全禁止鳴笛。市府報告指出，路口警鈴仍會響起，列車工程師若遇緊急情況或認為存在危險，也可自行決定鳴笛。

巴洛阿圖市目前也在推進三處路口的長期「立體化」工程，也就是讓鐵路與道路分層通行，以消除平交道。市議會上月批准設計工作從15%推進至35%，但市府目前的經費僅足以推進其中一處，最繁忙的Charleston Road被路口認為最有可能優先施工。

市府表示，四向閘門及其他靜音區改善工程將作為立體化工程完成前的過渡措施，以降低火車噪音。目前預計在2028財政年度，也就是明年7月開始後，批准三處路口四向閘門的施工合約。施工費預計超過400萬元，不包含此次130萬元的設計合約。

該項目此前曾因交通安全問題延誤。Caltrain發現實際交通狀況比預期複雜，可能需要增加安全措施。市府表示，Caltrain近期啟用的「Rail Sentry」系統曾發現，從El Camino Real回堵的車輛可能延伸至鐵路道口。

市府指出，四向閘門系統符合聯邦安全標準，能降低平交道發生碰撞的可能性。

精華 FAQ

  • 市議會通過130萬元設計合約，針對Churchill Avenue、Meadow Drive與Charleston Road 3處平交道進行改善，內容包括四向閘門與道路標線調整，作為後續申請靜音區的基礎。

  • 不是。靜音區只是取消例行鳴笛要求，平交道警鈴仍會作動；若遇緊急狀況或工程人員判定有危險，列車工程師仍可自行鳴笛，以維持安全。

  • 四向閘門與相關降噪措施是立體化工程完成前的過渡方案，目的是先降低噪音與提升安全；市府也正推進分層通行計畫，且Charleston Road被視為較可能優先施工的路口。

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