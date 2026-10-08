湯曉慧支持爆出醜聞市議員候選人 陳詩敏籲辭職

陳詩敏稱支持爆出醜聞市議員候選人的舊金山民主黨主席湯曉慧應辭職。(取自舊金山民主黨臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 陳詩敏因舊金山民主黨支持涉性侵醜聞的耶庫蒂爾而要求黨主席湯曉慧辭職，湯曉慧則反指她缺席關鍵會議，雙方持續交鋒。

在舊金山民主黨 主席湯曉慧(Nancy Tung)針對支持因醜聞已退出市議員選舉的耶庫蒂爾(Manny Yekutiel)一事致歉之後，市議員陳詩敏(Connie Chan)呼籲她辭職。

陳詩敏是共有24名成員之舊金山民主黨縣中央委員會中、屬於進步派少數陣營的一員。她表示，在湯曉慧領導下，委員會因支持耶庫蒂爾一事而「喪失所有公信力」。

陳詩敏目前正競選國會眾議員席位，她是民主黨委員會首位呼籲湯曉慧辭職的民選成員。「舊金山標準」報導，湯曉慧並未顯現出辭職意願；罷免她需委員會多數票通過，而她所屬的溫和派陣營、佔委員會最多的席位。

湯曉慧聲明反擊陳詩敏，稱對方「要求我辭職的呼籲毫無重量」，並指出陳詩敏「缺席關鍵」黨內會議，包括那次以些微優勢投票支持耶庫蒂爾的會議。湯曉慧表示， 她努力出席會議並展現代表民主黨的領導力，包括在困難時刻勇於承擔責任和問責，與此同時，陳詩敏卻缺席多次涉及實質性議題的投票。

陳詩敏聲明指出，舊金山的政治建制派本來有數月時間採取行動， 黨內領導層當時已收到正式投訴，看到公開報導，還有一名受害者站在他們面前要求傾聽。

儘管「標準」早於6月就報導針對耶庫蒂爾的性侵指控，但民主黨在地人士仍在8月下旬決定支持他。宣布支持他的同一天，一份關於上述指控的內部調查報告也發布。

本月，針對耶庫蒂爾的更多指控，導致舊金山市議員第八選區陷入混亂，並導致他退出競選。

湯曉慧已召集於10月11日舉行特別會議，重新審議對耶庫蒂爾的背書決定。