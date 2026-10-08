岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物
麥肯錫在灣區公園遭岳父母槍殺後，警方又從分居妻子家中搜出相關證物；妻子目前未遭起訴，但案件與家庭糾紛仍待釐清。
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麥肯錫在灣區公園遭岳父母槍殺後，警方又從分居妻子家中搜出相關證物；妻子目前未遭起訴，但案件與家庭糾紛仍待釐清。
當局表示，警方從遭華裔岳父母槍殺的紐約時報（New York Times）跨性別主管麥肯錫（Jonathan McKinsey）分居妻子家中搜出一些與案件相關的證物，使得這起震驚全國的灣區謀殺案再添新轉折。
加州郵報（California Post）報導，東灣都布林（Dublin）警方證實，他們於9月29日在麥肯錫分居妻子甘蒂絲‧張（Candice Jang，音譯）家中執行搜查令時，沒收了一些與案件相關的證物。
40歲的麥肯錫是在9月26日下午3時左右，在都布林一處運動公園遭到77歲的華裔岳父母張壽勇（Shouyong Zhang，音譯）和陳世麗（Shili Chen，音譯）埋伏槍殺，當場死亡。張壽勇和陳世麗面臨多項指控，包括一級謀殺和共謀罪，目前被羈押在聖塔利達監獄（Santa Rita Jail），不得保釋，並定於10月19日再次出庭。
都布林警監坎波斯（Miguel Campos）說：「我可以確認，這些物品是在警方執行搜查令的過程中被查獲的。」
不過，警方拒絕透露他們究竟查獲了哪些物證，也拒絕證實甘蒂絲‧張是否被認為是謀殺丈夫的共犯。甘蒂絲‧張目前尚未被指控任何罪名。
甘蒂絲‧張住處鄰居告訴媒體，他們看到警員帶走了甘蒂絲‧張幾樣物品，包括她的汽車和手機。
這位鄰居說：「我親眼看到執法人員扣押了她的財物，我看到她的車被拖走，還有其他物品被帶走，包括她的手機。」
法庭文件顯示，甘蒂絲‧張曾指控麥肯錫體罰子女；麥肯錫則稱岳母曾對他及一個孩子口出反多元性別的侮辱性言語，還指控妻子在其進行變性手術期間對他施予虐待。在麥肯錫死亡前，他正與甘蒂絲‧張進行離婚和子女監護權官司。
麥肯錫於9月26日下午3時左右，在都布林一處運動公園遭77歲華裔岳父母埋伏槍殺，當場死亡。警方指稱這是一起震驚全國的謀殺案。 警方於9月29日依搜查令進入麥肯錫分居妻子甘蒂絲‧張住處，並查獲與案件相關的證物。不過當局未透露具體內容，也未說明其法律意義。 甘蒂絲‧張目前尚未被起訴，警方也未證實她是否為共犯。案發前她與麥肯錫正進行離婚及子女監護權訴訟，雙方還曾互控家暴與言語侮辱。
精華 FAQ
麥肯錫於9月26日下午3時左右，在都布林一處運動公園遭77歲華裔岳父母埋伏槍殺，當場死亡。警方指稱這是一起震驚全國的謀殺案。
警方於9月29日依搜查令進入麥肯錫分居妻子甘蒂絲‧張住處，並查獲與案件相關的證物。不過當局未透露具體內容，也未說明其法律意義。
甘蒂絲‧張目前尚未被起訴，警方也未證實她是否為共犯。案發前她與麥肯錫正進行離婚及子女監護權訴訟，雙方還曾互控家暴與言語侮辱。
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