我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic前研究員警告：中國在美國兩大AI巨頭安插間諜

跟監賴清德兒被逮 張婉瑩曾讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物...
警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

麥肯錫在灣區公園遭岳父母槍殺後，警方又從分居妻子家中搜出相關證物；妻子目前未遭起訴，但案件與家庭糾紛仍待釐清。

當局表示，警方從遭華裔岳父母槍殺的紐約時報（New York Times）跨性別主管麥肯錫（Jonathan McKinsey）分居妻子家中搜出一些與案件相關的證物，使得這起震驚全國的灣區謀殺案再添新轉折。

加州郵報（California Post）報導，東灣都布林（Dublin）警方證實，他們於9月29日在麥肯錫分居妻子甘蒂絲‧張（Candice Jang，音譯）家中執行搜查令時，沒收了一些與案件相關的證物。

40歲的麥肯錫是在9月26日下午3時左右，在都布林一處運動公園遭到77歲的華裔岳父母張壽勇（Shouyong Zhang，音譯）和陳世麗（Shili Chen，音譯）埋伏槍殺，當場死亡。張壽勇和陳世麗面臨多項指控，包括一級謀殺和共謀罪，目前被羈押在聖塔利達監獄（Santa Rita Jail），不得保釋，並定於10月19日再次出庭。

都布林警監坎波斯（Miguel Campos）說：「我可以確認，這些物品是在警方執行搜查令的過程中被查獲的。」

不過，警方拒絕透露他們究竟查獲了哪些物證，也拒絕證實甘蒂絲‧張是否被認為是謀殺丈夫的共犯。甘蒂絲‧張目前尚未被指控任何罪名。

甘蒂絲‧張住處鄰居告訴媒體，他們看到警員帶走了甘蒂絲‧張幾樣物品，包括她的汽車和手機。

這位鄰居說：「我親眼看到執法人員扣押了她的財物，我看到她的車被拖走，還有其他物品被帶走，包括她的手機。」

法庭文件顯示，甘蒂絲‧張曾指控麥肯錫體罰子女；麥肯錫則稱岳母曾對他及一個孩子口出反多元性別的侮辱性言語，還指控妻子在其進行變性手術期間對他施予虐待。在麥肯錫死亡前，他正與甘蒂絲‧張進行離婚和子女監護權官司。

精華 FAQ

  • 麥肯錫於9月26日下午3時左右，在都布林一處運動公園遭77歲華裔岳父母埋伏槍殺，當場死亡。警方指稱這是一起震驚全國的謀殺案。

  • 警方於9月29日依搜查令進入麥肯錫分居妻子甘蒂絲‧張住處，並查獲與案件相關的證物。不過當局未透露具體內容，也未說明其法律意義。

  • 甘蒂絲‧張目前尚未被起訴，警方也未證實她是否為共犯。案發前她與麥肯錫正進行離婚及子女監護權訴訟，雙方還曾互控家暴與言語侮辱。

灣區 跨性別 紐約時報

上一則

湯曉慧支持爆出醜聞市議員候選人 陳詩敏籲辭職

下一則

ATM華裔維修工 偽稱遭綁盜竊56萬

延伸閱讀

殺紐時高管女婿 華裔老夫婦首出庭被控謀殺、埋伏行凶

殺紐時高管女婿 華裔老夫婦首出庭被控謀殺、埋伏行凶
涉殺紐時跨性主管 華人岳母曾因孫兒想穿姐姐裙子動怒

涉殺紐時跨性主管 華人岳母曾因孫兒想穿姐姐裙子動怒
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
槍殺紐時主管女婿 華裔老婦擬提無罪抗辯

槍殺紐時主管女婿 華裔老婦擬提無罪抗辯
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

熱門新聞

史丹福大學華裔有機化學家林松置身於實驗室。(照片來源：麥克阿瑟基金會)

史丹福華裔化學家獲天才獎 這舉動差點錯過80萬獎金

2026-10-01 15:13
部分顧客直言，他們真正希望回歸的是疫情前販售的細長直條版本，而非扭紋款式。（記者王子涵/攝影）

好市多人氣甜點限時回歸 老顧客不買帳

2026-10-02 02:13
庫比蒂諾台灣餐廳梁媽媽家遭聖塔克拉拉縣指控，拖欠員工薪水超過20萬元。（Google Maps）

南灣台灣餐廳拖欠員工薪水20萬元 恐被追討最高60萬

2026-09-30 18:06
Trader Joe's今年再發新配色，除去年已有的黑色、紫色等款式外，還加入亮眼的萊姆綠新配色。（取自Trader Joe's官網）

Trader Joe's萬聖節帆布包返場 民眾大排長龍

2026-10-01 20:32
舊金山大批新晉的人工智慧百萬富翁們對豪宅的需求正在激增，這一趨勢在半島東部和南部地區尤為明顯。（取自代理房地產公司網站）

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

2026-10-06 13:06
被指控在都布林公園殺害女婿的陳世麗計畫無罪抗辯，麥肯錫岳父張壽勇的公設辯護人請求法官對當事人進行醫學評估。（都布林警局提供）

律師：被控在都布林公園槍殺女婿的女子 計畫無罪抗辯

2026-10-01 21:06

超人氣

更多 >
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...