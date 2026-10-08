岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 麥肯錫在灣區公園遭岳父母槍殺後，警方又從分居妻子家中搜出相關證物；妻子目前未遭起訴，但案件與家庭糾紛仍待釐清。

當局表示，警方從遭華裔岳父母槍殺的紐約時報 （New York Times）跨性別 主管麥肯錫（Jonathan McKinsey）分居妻子家中搜出一些與案件相關的證物，使得這起震驚全國的灣區 謀殺案再添新轉折。

加州郵報（California Post）報導，東灣都布林（Dublin）警方證實，他們於9月29日在麥肯錫分居妻子甘蒂絲‧張（Candice Jang，音譯）家中執行搜查令時，沒收了一些與案件相關的證物。

40歲的麥肯錫是在9月26日下午3時左右，在都布林一處運動公園遭到77歲的華裔岳父母張壽勇（Shouyong Zhang，音譯）和陳世麗（Shili Chen，音譯）埋伏槍殺，當場死亡。張壽勇和陳世麗面臨多項指控，包括一級謀殺和共謀罪，目前被羈押在聖塔利達監獄（Santa Rita Jail），不得保釋，並定於10月19日再次出庭。

都布林警監坎波斯（Miguel Campos）說：「我可以確認，這些物品是在警方執行搜查令的過程中被查獲的。」

不過，警方拒絕透露他們究竟查獲了哪些物證，也拒絕證實甘蒂絲‧張是否被認為是謀殺丈夫的共犯。甘蒂絲‧張目前尚未被指控任何罪名。

甘蒂絲‧張住處鄰居告訴媒體，他們看到警員帶走了甘蒂絲‧張幾樣物品，包括她的汽車和手機。

這位鄰居說：「我親眼看到執法人員扣押了她的財物，我看到她的車被拖走，還有其他物品被帶走，包括她的手機。」

法庭文件顯示，甘蒂絲‧張曾指控麥肯錫體罰子女；麥肯錫則稱岳母曾對他及一個孩子口出反多元性別的侮辱性言語，還指控妻子在其進行變性手術期間對他施予虐待。在麥肯錫死亡前，他正與甘蒂絲‧張進行離婚和子女監護權官司。