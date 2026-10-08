ATM華裔維修工 偽稱遭綁盜竊56萬

自動櫃員機ATM裡現金多多，引起維修工與同夥覬覦。示意圖。(pexels.com)

AI摘要 文章摘要整理： 聖馬刁縣ATM維修工艾倫劉被指與同夥假扮綁架搶案，涉嫌盜走56萬7190元並面臨多項聯邦指控，兩人已否認有罪。

聖馬刁縣一家銀行的自動櫃員機ATM華裔 維修工艾倫劉(Alan Fung Lau，音譯)，去年5月底稱他遭搶匪綁架，但聯邦調查局卻發現這一切情節都是騙局。

聖荷西 信使報報導，艾倫劉從自動櫃員機維修工最可怕的噩夢中倖存下來–或者至少最初看起來是這樣的。據他向警方的陳述，2025年5月31日他被劫匪綁架，並被帶到舊金山 半島各處，被迫打開他經常負責修理的 ATM 機。

但現在，檢察官表示，這從一開始就是艾倫劉和他的同夥串謀的事件，他們涉嫌盜竊了56萬7190元。如今，44歲的艾倫劉正面臨聯邦起訴，罪名是共謀、銀行竊盜、電匯詐欺和持有盜竊資金。

他的同案被告、45歲的傑基龐（Jacky Ching Hang Pang，音譯）是被指控的偽裝搶劫犯之一，而另外還有華裔人士涉案。起訴書稱，劉、龐和其他人聯手實施了一場原本可以讓他們致富的搶劫案。

事情的開始很簡單，2025年5月28日，幾人去福斯特城的一家服飾店買了幾個米老鼠背包和掛鎖。三天後，偽裝劫匪用槍押著艾倫劉，並強迫他打開自動櫃員機取出裡面的錢。

但檢方稱，劉某與共犯早有準備。他事先向同夥提供了他工作中熟知的自動櫃員機密碼。起訴書稱，搶劫案發生後，劉某還申請了工傷賠償。起訴書並未說明檢方是如何發現這起所謂的內賊與外盜呼應案件。

在9月22日的庭審中，兩人均否認有罪，並獲法官准許保釋。他們將於11月2日再次出庭。