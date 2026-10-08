我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic前研究員警告：中國在美國兩大AI巨頭安插間諜

跟監賴清德兒被逮 張婉瑩曾讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

ATM華裔維修工 偽稱遭綁盜竊56萬

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
自動櫃員機ATM裡現金多多，引起維修工與同夥覬覦。示意圖。(pexels.com...
自動櫃員機ATM裡現金多多，引起維修工與同夥覬覦。示意圖。(pexels.com)

AI摘要

文章摘要整理：

聖馬刁縣ATM維修工艾倫劉被指與同夥假扮綁架搶案，涉嫌盜走56萬7190元並面臨多項聯邦指控，兩人已否認有罪。

聖馬刁縣一家銀行的自動櫃員機ATM華裔維修工艾倫劉(Alan Fung Lau，音譯)，去年5月底稱他遭搶匪綁架，但聯邦調查局卻發現這一切情節都是騙局。

聖荷西信使報報導，艾倫劉從自動櫃員機維修工最可怕的噩夢中倖存下來–或者至少最初看起來是這樣的。據他向警方的陳述，2025年5月31日他被劫匪綁架，並被帶到舊金山半島各處，被迫打開他經常負責修理的 ATM 機。

但現在，檢察官表示，這從一開始就是艾倫劉和他的同夥串謀的事件，他們涉嫌盜竊了56萬7190元。如今，44歲的艾倫劉正面臨聯邦起訴，罪名是共謀、銀行竊盜、電匯詐欺和持有盜竊資金。

他的同案被告、45歲的傑基龐（Jacky Ching Hang Pang，音譯）是被指控的偽裝搶劫犯之一，而另外還有華裔人士涉案。起訴書稱，劉、龐和其他人聯手實施了一場原本可以讓他們致富的搶劫案。

事情的開始很簡單，2025年5月28日，幾人去福斯特城的一家服飾店買了幾個米老鼠背包和掛鎖。三天後，偽裝劫匪用槍押著艾倫劉，並強迫他打開自動櫃員機取出裡面的錢。

但檢方稱，劉某與共犯早有準備。他事先向同夥提供了他工作中熟知的自動櫃員機密碼。起訴書稱，搶劫案發生後，劉某還申請了工傷賠償。起訴書並未說明檢方是如何發現這起所謂的內賊與外盜呼應案件。

在9月22日的庭審中，兩人均否認有罪，並獲法官准許保釋。他們將於11月2日再次出庭。

精華 FAQ

  • 檢方指他與同夥合謀假造遭綁架的搶案，利用其ATM維修職務與密碼資訊，持槍逼迫打開機器，進而盜走56萬7190元。

  • 起訴書稱，艾倫劉事先把ATM密碼提供給同夥，並與多人分工配合；案發時偽裝劫匪押著他到多處ATM取款，整起事件被視為內外勾結。

  • 在9月22日的庭審中，艾倫劉與同案被告都否認有罪，法官也准許兩人保釋，案件預定於11月2日再次開庭。

華裔 舊金山 聖荷西

上一則

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

下一則

灣區捷運推視訊口譯服務 挺弱勢乘客

延伸閱讀

涉走私逾3億元AI產品去中國 華男不認罪 家屬痛哭

涉走私逾3億元AI產品去中國 華男不認罪 家屬痛哭

騙全美77人逾740萬轉匯中國 5華男被訴

騙全美77人逾740萬轉匯中國 5華男被訴
長者痛失70萬畢生積蓄 中國男自稱聯邦官員 設層層騙局

長者痛失70萬畢生積蓄 中國男自稱聯邦官員 設層層騙局
涉虐21娃華裔夫婦拒認罪 檢：資產數億+3國護照恐潛逃

涉虐21娃華裔夫婦拒認罪 檢：資產數億+3國護照恐潛逃
冒名貸款購買6輛豪車轉售 法拉盛華男判刑42月

冒名貸款購買6輛豪車轉售 法拉盛華男判刑42月

熱門新聞

史丹福大學華裔有機化學家林松置身於實驗室。(照片來源：麥克阿瑟基金會)

史丹福華裔化學家獲天才獎 這舉動差點錯過80萬獎金

2026-10-01 15:13
部分顧客直言，他們真正希望回歸的是疫情前販售的細長直條版本，而非扭紋款式。（記者王子涵/攝影）

好市多人氣甜點限時回歸 老顧客不買帳

2026-10-02 02:13
庫比蒂諾台灣餐廳梁媽媽家遭聖塔克拉拉縣指控，拖欠員工薪水超過20萬元。（Google Maps）

南灣台灣餐廳拖欠員工薪水20萬元 恐被追討最高60萬

2026-09-30 18:06
Trader Joe's今年再發新配色，除去年已有的黑色、紫色等款式外，還加入亮眼的萊姆綠新配色。（取自Trader Joe's官網）

Trader Joe's萬聖節帆布包返場 民眾大排長龍

2026-10-01 20:32
舊金山大批新晉的人工智慧百萬富翁們對豪宅的需求正在激增，這一趨勢在半島東部和南部地區尤為明顯。（取自代理房地產公司網站）

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

2026-10-06 13:06
被指控在都布林公園殺害女婿的陳世麗計畫無罪抗辯，麥肯錫岳父張壽勇的公設辯護人請求法官對當事人進行醫學評估。（都布林警局提供）

律師：被控在都布林公園槍殺女婿的女子 計畫無罪抗辯

2026-10-01 21:06

超人氣

更多 >
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...