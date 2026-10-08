女武神年收破億 寫全球女子職業運動新猷

圖為金州女武神隊、金山勇士隊老闆拉科布（右）。（記者王子涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 成立僅第2年的金州女武神，靠滿場票房與超過40家贊助商，2026年例行賽收入突破1億元，成為全球首支達此紀錄的女子職業球隊。

成立僅第二年的金州女武神（Golden State Valkyries），在2026年例行賽收入已突破1億元，成為全球首支單季年收入達到1億元的女子職業運動隊伍；若球隊一路打進WNBA總冠軍賽 ，全年總收入甚至可能突破1億3000萬元。

女武神去年才加入WNBA，首個賽季便創下約7800萬元收入，當時已是女子職業球隊最高紀錄，更比排名第二的印第安納狂熱（Indiana Fever）高出48%。到了第二年，球隊再將收入推高逾兩成，成長速度遠超WNBA其他球隊。

票房是女武神最明顯的優勢之一。球隊本季22場例行賽主場全部售罄，平均每場1萬8064人。加上去年，女武神前兩個賽季所有例行賽主場全部賣光，累計已有近80萬名球迷進入大通中心（Chase Center）觀賽。

贊助也是另一大收入來源。女武神目前已有超過40個商業合作夥伴，包括金融、航空、美妝及醫療等不同產業品牌。Sportico指出，球隊今年在贊助業務上的表現超出預期，加上戰績提升帶動周邊商品、單場門票及場館餐飲收入，最終讓例行賽收入跨過1億元門檻。

女武神的身價也同步飆升。勇士老闆拉科布（Joe Lacob）及其投資團隊2023年只需支付5000萬元擴軍費便取得球隊經營權；今年5月，體育媒體Sportico已將女武神估值提高至8億5000萬元。

根據WNBA新的勞資協議，球隊硬薪資上限約為700萬元，也就是說，整支球隊的球員薪資只占其收入的一小部分。