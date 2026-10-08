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舊金山市立大學校長涉財務不當 遭停職待查

編譯組／綜合報導
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舊金山市立大學校長梅西納涉嫌財務不當行為被停職調查。（取自舊金山市立大學官網）
舊金山市立大學校長梅西納涉嫌財務不當行為被停職調查。（取自舊金山市立大學官網）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山市立大學校長梅西納因涉嫌財務不當遭帶薪停職待查，校董會已啟動獨立調查，並指定David Yee暫代校長職務。

舊金山紀事報報導，舊金山市立大學（City College of San Francisco）董事會6日表示，校長梅西納（Kimberlee Messina）已被安排帶薪行政休假，以便由獨立調查員對其涉嫌財務不當行為的指控進行審查。

在發給全校的一封電子郵件中，董事會未透露調查的具體細節，但舊金山紀事報9月30日報導稱，此次調查源於梅西納的執行助理提出的一項投訴，該助理於9月4日向董事會提交了一份針對其上司的指控清單。

校董會主席奇斯蒂（Aliya Chisti）在9月11日致該助理埃斯特班（Mary Grace Esteban）的信中回應稱，梅西納正因被指控通過未經批准的津貼、現金和休假天數來虛增其35萬美元的薪資，以及在學院學區資金核算中存在其他不當行為而接受調查。

「這是一項非紀律性的臨時措施，並不代表已得出任何結論，」奇斯蒂周二向紀事報補充道，校董會在調查期間不會發表評論。

當被要求回應時，梅西納說：「我感謝校董會認真對待所有指控，我讚賞他們履行對學區的受託責任，確保進行徹底且保密的調查。」

校董會表示，已任命學術與機構事務副校長David Yee為臨時代理校長。校董會將在周四（8日）的會議上考慮任命一名代理校長。

舊金山市立大學的領導層更迭頻繁，過去15年間已更替了10多位校長，其中大多數為臨時校長。

梅西納於2025年6月被聘任，此前紀事報報導稱，原先的校長首選人科爾特斯（Carlos Cortez）一年前因涉嫌酒後駕車在佛州被捕，校董會因此放棄了選科爾特斯，轉而聘用了梅西納。

精華 FAQ

  • 校董會表示，她正因涉嫌財務不當而接受獨立調查，外界指控包括未經批准的津貼、現金與休假天數等，可能涉及虛增薪資與其他資金核算問題。

  • 紀事報指出，指控源自其執行助理提出的投訴，內容包括以未批准津貼、現金和休假天數虛增35萬美元薪資，並在學區資金核算上有其他不當行為。

  • 校董會已任命學術與機構事務副校長David Yee擔任臨時代理校長，並預計在周四會議上再考慮正式任命一名代理校長，以維持學校運作。

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