麥可道格拉斯憶拍「第六感追緝令」 在金山當10年嬉皮

麥可道格拉斯在回憶錄中透露了許多不為人知的秘辛，包括曾在舊金山當了十年嬉皮。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 麥可道格拉斯新書揭露自己在舊金山的嬉皮歲月、婚外情與吸毒往事，也回顧拍攝《第六感追緝令》時的複雜關係。

影星麥可道格拉斯（Michael Douglas）最近出版回憶錄「精采人生」（One Helluva Ride），透露了在舊金山 拍攝電影「第六感追緝令」（Basic Instinct）時曾有過一段婚外情，也曾與O·J· 辛普森一起吸毒。

但是，道格拉斯最令人驚訝的自白是，在演出1970年代熱門偵探劇「舊金山街頭」（The Streets of San Francisco）之前，他在舊金山當過整整十年嬉皮。

道格拉斯5日接受洛杉磯 時報採訪時說：「受到瑪哈禮希·瑪赫西·優濟（Maharishi Mahesh Yogi，印度 瑜伽大師）、迷幻藥和60年代早期舊金山世界的影響，我逐漸變成一名嬉皮。」

道格拉斯在回憶錄引言中寫道：「在我的職業生涯中，我經常扮演一些有缺陷的現代男性角色。讀過這本書後，你會發現，這對我來說根本不算什麼挑戰。」

道格拉斯在書中透露了他多段婚外情，包括與電影「綠寶石」（Romancing the Stone）女主角凱薩琳透納（Kathleeen Turner）以及該片編劇托馬斯（Diane Thomas）。

然而，他於1992年在舊金山拍攝「第六感追緝令」時，對女主角莎朗史東（Sharon Stone）並不感興趣，反而被飾演警局心理學家的金崔普霍恩（Jeanne Tripplehorn）所吸引。

道格拉斯寫道：「由於外界太關注我和莎朗之間的關係，反而忽略了我和金正在發展的真正關係。」

道格拉斯也提到他的吸毒和酗酒問題。他表示，在其嬉皮時期，他經常吸食大麻，甚至在就讀聖塔芭芭拉加大時還賣過大麻。之後，他開始使用更強效的毒品，例如古柯鹼，這是20世紀70年代好萊塢十分流行的毒品。

道格拉斯與在灣區長大的滾石雜誌（Rolling Stone）共同創辦人溫納（Jann Wenner）於紐約結識了前舊金山49人隊傳奇球星辛普森（在他涉嫌殺害前妻之前），溫納邀請了辛普森前往他位於紐約的公寓。

在公寓中，辛普森拿出一卷一元鈔票和古柯鹼，遞給道格拉斯和溫納。道格拉斯寫道：「詹恩（溫納）和我面面相覷：我們真的要和辛普森一起做這種事嗎？」