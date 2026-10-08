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麥可道格拉斯憶拍「第六感追緝令」 在金山當10年嬉皮

編譯廖宜怡／綜合報導
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麥可道格拉斯在回憶錄中透露了許多不為人知的秘辛，包括曾在舊金山當了十年嬉皮。（美...
麥可道格拉斯在回憶錄中透露了許多不為人知的秘辛，包括曾在舊金山當了十年嬉皮。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

麥可道格拉斯新書揭露自己在舊金山的嬉皮歲月、婚外情與吸毒往事，也回顧拍攝《第六感追緝令》時的複雜關係。

影星麥可道格拉斯（Michael Douglas）最近出版回憶錄「精采人生」（One Helluva Ride），透露了在舊金山拍攝電影「第六感追緝令」（Basic Instinct）時曾有過一段婚外情，也曾與O·J· 辛普森一起吸毒。

但是，道格拉斯最令人驚訝的自白是，在演出1970年代熱門偵探劇「舊金山街頭」（The Streets of San Francisco）之前，他在舊金山當過整整十年嬉皮。

道格拉斯5日接受洛杉磯時報採訪時說：「受到瑪哈禮希·瑪赫西·優濟（Maharishi Mahesh Yogi，印度瑜伽大師）、迷幻藥和60年代早期舊金山世界的影響，我逐漸變成一名嬉皮。」

道格拉斯在回憶錄引言中寫道：「在我的職業生涯中，我經常扮演一些有缺陷的現代男性角色。讀過這本書後，你會發現，這對我來說根本不算什麼挑戰。」

道格拉斯在書中透露了他多段婚外情，包括與電影「綠寶石」（Romancing the Stone）女主角凱薩琳透納（Kathleeen Turner）以及該片編劇托馬斯（Diane Thomas）。

然而，他於1992年在舊金山拍攝「第六感追緝令」時，對女主角莎朗史東（Sharon Stone）並不感興趣，反而被飾演警局心理學家的金崔普霍恩（Jeanne Tripplehorn）所吸引。

道格拉斯寫道：「由於外界太關注我和莎朗之間的關係，反而忽略了我和金正在發展的真正關係。」

道格拉斯也提到他的吸毒和酗酒問題。他表示，在其嬉皮時期，他經常吸食大麻，甚至在就讀聖塔芭芭拉加大時還賣過大麻。之後，他開始使用更強效的毒品，例如古柯鹼，這是20世紀70年代好萊塢十分流行的毒品。

道格拉斯與在灣區長大的滾石雜誌（Rolling Stone）共同創辦人溫納（Jann Wenner）於紐約結識了前舊金山49人隊傳奇球星辛普森（在他涉嫌殺害前妻之前），溫納邀請了辛普森前往他位於紐約的公寓。

在公寓中，辛普森拿出一卷一元鈔票和古柯鹼，遞給道格拉斯和溫納。道格拉斯寫道：「詹恩（溫納）和我面面相覷：我們真的要和辛普森一起做這種事嗎？」

精華 FAQ

  • 他表示，在演出《舊金山街頭》之前，自己曾在舊金山當了整整10年嬉皮，並受到印度瑜伽大師、迷幻藥與60年代文化影響而逐漸成形。

  • 道格拉斯坦承多段婚外情，包括與《綠寶石》女主角凱薩琳透納、編劇戴安托馬斯的關係；拍《第六感追緝令》時，他也說自己真正被金崔普霍恩吸引。

  • 他說自己年輕時常吸大麻，也曾在大學賣大麻，後來改碰古柯鹼；他還回憶與溫納見到辛普森時，對方拿出一卷1元鈔票和古柯鹼邀大家一起吸。

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