屋崙華埠兩年來首迎新餐館 「瓊之家」台山味熱鬧開幕

屋崙華埠6日迎來近兩年來首家新開餐館瓊之家（King Kitchen）。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 屋崙華埠近2年來首家新餐館瓊之家正式開幕，主打台山風味與烘焙，並被社區視為華埠疫後商業復甦的重要新跡象。

屋崙華埠 6日迎來近兩年來首家新開餐館–瓊之家（King Kitchen）。當日上午，餐館舉行開幕剪綵儀式，市府、警消部門、商會及社區代表到場祝賀。主辦方表示，華埠已許久沒有新的家庭式餐館進駐，因此瓊之家開業除了增加餐飲選擇，也被視為華埠疫後商業逐步復甦的一個新跡象。

活動現場，多名社區代表談到近年屋崙華埠的變化。該區華裔 市議員王夏琳表示，華埠陸續迎來新的銀行、零售店及商家進駐，但美食總是讓人更加興奮的，社區部分長期空置店面正重新啟用，新餐館的加入是華埠振興的一環。

屋崙警局長比爾（James Beere）則表示，華埠在疫情期間受到很大衝擊，但隨著夜市、新商家和社區活動增加，人氣正逐漸回流，「這裡安全、友善，也是值得大家來吃飯、體驗文化的地方。」

瓊之家總經理Jeffrey Lee受訪表示，餐館主打傳統台山風味，目前每天上午9時至下午4時營業，周二休息。菜單包括煲仔飯、腸粉及多款台山家常菜，也提供每日現做的烘焙食品。

他強調，店內煲仔飯使用特殊旋轉式燃氣爐，熱力可更平均地包圍鍋底，能夠把米飯鍋巴做得更香、更脆。店內烘焙則由Riva負責，她曾在香港接受專業訓練，每天製作麵包及糕點，餐館也希望在傳統口味之外，更強調天然及健康的食材。

Jeffrey指出，屋崙華埠規模雖不及舊金山華埠，但當地有龐大的台山社群，餐館希望吸引長者、年輕人和家庭客群。他認為，華埠仍有很大的商業空間，「過去很少有人真正投入資金，去做一個新的、好的餐飲項目」，希望瓊之家能帶來更多人流，也為周邊商家帶來生意。

瓊之家位於華埠8街366號，原址餐館約兩年前歇業，瓊之家團隊於今年4月接手，經過約四、五個月籌備後正式開門迎客。

屋崙華埠6日迎來近兩年來首家新開餐館瓊之家（King Kitchen）。（記者王子涵╱攝影）

瓊之家主打傳統台山風味，包括煲仔飯、腸粉及多款台山家常菜，也提供每日現做的烘焙食品。（記者王子涵╱攝影）