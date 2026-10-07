聖塔克拉拉縣房產稅單寄出 12月10日截止繳納

聖塔克拉拉縣稅務局宣布，2026-2027財政年的房產稅帳單現在已開放網路查看；圖為南灣街景房屋。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖塔克拉拉縣稅務局已開放2026-2027財年房產稅單查詢，提醒屋主注意11月1日與2月1日兩期繳納時程，並可透過線上、郵寄或投遞箱等方式完成付款。

聖塔克拉拉縣稅務局（DTAC）宣布，2026-2027財政年的房產稅帳單現在已開放網路查看，選擇無紙化電子帳單的屋主將陸續透過電子郵件通知，其餘納稅人則在10月陸續收到實體郵寄帳單，請屋主們務必注意，記得準時在12月10日前繳納。

稅務局提醒，第一期房產稅11月1日開始繳納，截止時間為12月10日下午5時；第二期則於2月1日開始繳納，截止時間為4月10日下午5時。根據加州 稅收法典第2610.5條規定，未收到稅單並不能免除業主按時繳稅的責任，請務必留意時程。

為簡化繳費流程，納稅人可登入官方入口網站(https://santaclaracounty.telleronline.net/）進行線上操作。全新升級的支付門戶支援建立個人帳戶、安全儲存付款方式，並新增「定期付款」功能。使用電子支票（eCheck）線上支付完全免收手續費，若使用信用卡或金融卡，則需支付由第三方處理公司收取的便利費。

除了線上繳納，稅務局也提供另外三種傳統繳費管道，包含：

一、郵寄付款：支票抬頭請寫「SCC DTAC」，連同分期付款憑證寄至「110 W. Tasman Drive, San José, CA 95134-1700」。由於美國郵政郵戳反映的是處理時間，接近截止日寄出的民眾，建議親自前往郵局櫃檯申請「人工郵戳」以防逾期。

二、投遞箱付款：位於聖荷西市110 W. Tasman Drive正門右側，設有安全的24小時投遞箱。

三、多次分期付款：屋主可利用DTAC的分期計畫分散稅款壓力，但若有逾期未繳部分仍會產生滯納金。

為響應環保並提升帳戶安全性，稅務局強力鼓勵屋主走向「無紙化」。欲設定未來接收電子帳單，請至評估辦公室網站（https://asr.santaclaracounty.gov/home）的「會員服務」建立帳戶。