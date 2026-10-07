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灣區莫甘山男殺妻運屍醫院遭拘留 家中3幼子恐目睹慘劇

編譯組／綜合報導
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莫甘山男子洛佩茲涉嫌殺害妻子，並將屍體運至聖荷西醫院後被捕。（莫甘山警局提供）
莫甘山男子洛佩茲涉嫌殺害妻子，並將屍體運至聖荷西醫院後被捕。（莫甘山警局提供）

AI摘要

文章摘要整理：

莫甘山37歲男子涉嫌在住家殺害妻子，之後將屍體載到聖荷西醫院，並在現場遭警方拘留，3名年幼子女疑在屋內目睹事發經過。

國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，在警方稱一名莫甘山（Morgan Hill）男子殺害妻子並將屍體運至聖荷西醫院後，這起令人震驚的謀殺案正在調查中，該男子已被拘留。

37歲的洛佩茲（Roy Anthony Lopez）周六（3日）駕駛車輛抵達聖荷西的Good Samaritan Hospital醫院，其妻子坐在副駕駛座上，隨後被警方拘留。莫甘山警方指出，目前無法提供洛佩茲的近期面部照片（mugshot），因此發布了其此前因另一起無關案件被捕時的面部照片。

警方稱，洛佩茲向醫院工作人員供認自己殺害了妻子。急救人員曾嘗試實施搶救，但該女子最終在醫院停車場的車內被宣布死亡。

聖荷西警方拘留了洛佩茲並通知了莫甘山警察局，經查明，這起凶殺案發生在莫甘山Vintage Lane附近的一處住宅內。調查人員報告稱，在該住宅內發現了凶殺案的證據。

「在調查過程中，警員確定兇案發生在莫甘山，隨後嫌疑人將受害者駕車送至Good Samaritan醫院，」莫甘山警察局警探貝亞德（Sgt. Sean Bayard）說。

這一發現立即引發了人們對這對夫婦三名子女的擔憂，他們當時年僅14歲、6歲和3歲，當時就在屋內，可能目睹了襲擊過程。

「據我們所知，事發時他們就在屋裡，目前已由警方安全看管，」貝亞德說。

鄰居們對這個原本安靜的社區發生的暴力事件表示震驚，據稱在周六悲劇細節曝光前，警方已在該住宅外駐守數小時。

「警察在這裡待了好幾個小時，」鄰居巴里亞納（Pranhleen Bariana）說，「這太令人心碎了。無論什麼情況，都無法成為奪走伴侶性命的理由。」

由於法醫辦公室尚未通知家屬，當局目前尚未公布受害者的身分。調查人員指出，這起命案中未使用槍枝，但官方尚未公開披露具體死因。

隨著調查的深入，警方正努力查明作案動機，包括洛佩茲為何開車前往聖荷西醫院。

「我們想讓他們知道，我們正在竭盡全力追查此案的任何線索，以便將這些證據提交給地方檢察長辦公室，協助他們進行起訴。」貝亞德說。

任何掌握本案線索的人士，請致電408-607-3032或發送電子郵件至[email protected]聯繫莫甘山警局的貝亞德警探。

精華 FAQ

  • 嫌疑人是37歲的Roy Anthony Lopez。警方表示，他開車把妻子載到聖荷西Good Samaritan Hospital後，向院方人員承認殺妻，隨即遭警方拘留。

  • 調查後，警方認定凶案發生在莫甘山Vintage Lane附近的一處住宅內，並在屋內找到凶殺案證據，顯示案件並非單純發生在醫院停車場。

  • 因為案發時夫妻3名子女也在屋內，年齡分別是14歲、6歲和3歲，警方認為他們可能目睹襲擊過程，目前已由警方安全看管。

灣區 聖荷西

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