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東灣卡斯楚谷路口「AI攝影追蹤」車牌告示 惹隱私疑慮

記者王湘涵／卡斯楚谷報導
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卡斯楚谷Somerset Avenue一處路口斜對角均可見攝影設備（紅圈處），下...
卡斯楚谷Somerset Avenue一處路口斜對角均可見攝影設備（紅圈處），下方都張貼相同的「AI攝影機追蹤你」黃色告示。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

卡斯楚谷路口出現警示Flock AI攝影追蹤的告示，凸顯灣區自動車牌辨識系統在協助破案與侵害隱私疑慮之間的持續拉鋸。

「這台Flock AI攝影機正在追蹤你」，東灣卡斯楚谷Somerset Avenue一處路口出現醒目的黃色告示，提醒往來民眾注意路旁的攝影設備。隨著自動車牌辨識攝影機進入灣區道路，這項被警方視為協助偵查犯罪的重要科技，也因資料保存及分享問題持續引發隱私疑慮。

現場黃色告示張貼在交通號誌桿上，上面以英文寫著「THIS FLOCK A.I. CAMERA TRACKS YOU」，箭頭指向上方，底部則印有「DEFLOCK.ORG」網址。同一路口斜對角亦可見攝影設備，下方也出現相同告示。附近為住宅區，往來車流頻繁。

黃色告示寫著「THIS FLOCK A.I. CAMERA TRACKS YOU...
黃色告示寫著「THIS FLOCK A.I. CAMERA TRACKS YOU」，並印有DEFLOCK.ORG網址，提醒往來民眾注意Flock攝影設備。（記者王湘涵╱攝影）

告示出現之際，灣區對自動車牌辨識攝影機（ALPR）的隱私爭議持續延燒。聖塔克拉拉縣高等法院日前駁回一宗挑戰聖荷西ALPR系統的訴訟，認定警方在沒有搜索令的情況下查詢相關資料，並未違反加州憲法保障的隱私權及禁止不合理搜索的規定；原告則考慮是否上訴。

阿拉米達縣今年也曾發現車牌資料遭到不當查詢。縣警局6月公布稽核結果，檢查2025年5月至2026年5月的紀錄後，發現共有140次未經授權的搜尋。問題出在部分原本獲准使用系統的合作機構，又讓其他執法單位透過其權限查詢資料，其中包括州外單位。

發現問題後，阿縣警局縮小資料分享範圍，並加強定期稽核。縣警局也表示，不會與美國移民暨海關執法局（ICE）或其他聯邦機構分享ALPR資料。

阿拉米達縣警局自2023年起使用Flock Safety的ALPR系統，攝影機可拍下經過車輛的車牌等資訊，讓警方在案件發生後搜尋相關車輛。警方表示，這套系統曾協助逮捕暴力犯罪嫌犯、尋回失竊車輛及偵破案件。例如2024年都布林一宗命案，嫌犯犯案後逃離當地，警方透過當地及加州其他地區的ALPR系統追查車輛，最終在24小時內將其逮捕。

因此，ALPR也形成公共安全與個人隱私之間的拉鋸。一方面，警方認為攝影機能協助迅速找到涉案車輛；另一方面，大量一般民眾的車牌及行車紀錄被系統收集後，資料保存多久、誰能查詢及是否會被轉交其他機構，也成為外界關注焦點。

卡斯楚谷Somerset Avenue路口可見印有「AI攝影機追蹤你」字樣的黃色...
卡斯楚谷Somerset Avenue路口可見印有「AI攝影機追蹤你」字樣的黃色告示，箭頭指向上方攝影設備。（記者王湘涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 告示寫著「THIS FLOCK A.I. CAMERA TRACKS YOU」，並以箭頭指向路口攝影機，主要是在提醒路過民眾，這套Flock AI車牌攝影設備會持續記錄並追蹤車輛資訊。

  • 警方認為ALPR能在案件發生後快速搜尋可疑車輛，協助追查暴力犯罪、找回失竊車輛與偵破案件，文中也提到都布林命案曾藉此在24小時內逮捕嫌犯。

  • 阿拉米達縣警局稽核後發現140次未授權搜尋，原因是合作機構讓其他單位借權限查詢，之後便縮小資料分享範圍、加強定期稽核，並表明不會與ICE或其他聯邦機構分享資料。

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