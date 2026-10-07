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反聖荷西車牌攝影訴訟 聖塔克拉拉縣法官駁回

記者龔玥／聖荷西報導
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聖荷西車牌辨識系統合法性獲法院支持。（記者龔玥╱攝影）
聖荷西車牌辨識系統合法性獲法院支持。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖塔克拉拉縣法官駁回反對聖荷西自動車牌辨識系統的訴訟，認定警方查詢資料不違反隱私權；原告仍可上訴，雙方也持續爭論監控與治安之間的界線。

聖荷西超過500部自動車牌辨識攝影機（ALPR）引發的隱私爭議出現新進展。聖塔克拉拉縣高等法院法官哈吉（Jeffrey El-Hajj）日前駁回一宗挑戰聖荷西ALPR系統的訴訟，認定警方在沒有搜索令的情況下查詢相關資料，並未違反加州憲法保障的隱私權及禁止不合理搜索的規定。

這項訴訟由民權組織代表兩個南灣移民權益非營利組織提出，原告主張，聖荷西警方可以利用ALPR收集的大量車牌及位置資料，追蹤駕駛人在城市中的行蹤，因此要求法院規定，警方在查詢相關資料前必須先取得搜索令。

法官在判決中引用加州第四區上訴法院2024年的相關裁決。該案認定，聖地牙哥利用街道路燈攝影機取得的影像，可以作為謀殺案的證據。法院當時認為，民眾知道在公共道路上可能受到城市安全攝影機拍攝，因此駕駛人在公共街道上行駛時，並沒有合理的隱私期待。他也駁回原告認為聖荷西攝影機數量龐大，因此構成更具侵入性的監控工具的說法。

原告仍可提出上訴，目前正在評估下一步法律行動。聖荷西市府另外還面臨一宗針對ALPR系統的民事訴訟，目前正在聯邦法院審理。

對該判決，聖荷西市律師伍德（Susana Alcala Wood）表示歡迎。她指出，法院駁回訴訟證明市府的ALPR系統符合憲法要求，所收集的資訊也是公共道路上原本就可以被觀察到的資料。

ALPR支持者則認為，這項技術已成為警方重要的犯罪偵查工具，尤其在警力有限的情況下，可以協助調查及偵破案件。但反對者擔心，系統累積的大量資料可能讓警方掌握民眾的行動軌跡，形成大規模監控。

批評人士認為，目前的監管措施仍不足夠，並要求聖荷西仿效聖塔克拉拉縣、洛斯阿圖斯山及山景城等灣區城市，終止與ALPR技術供應商Flock Safety的合作。

精華 FAQ

  • 法官認為，警方查詢ALPR蒐集到的車牌與位置資料，並未違反加州憲法保障的隱私權或禁止不合理搜索的規定，因此不要求先取得搜索令。

  • 原告主張，警方可藉由大量車牌與位置資料追蹤民眾行蹤，已接近監控整座城市，因此要求法院規定，警方查詢前必須先拿到搜索令。

  • 這代表市府目前在憲法層面的挑戰暫時勝出，但原告仍可上訴，且另有聯邦民事訴訟在進行，顯示ALPR是否應受更嚴格監管仍具爭議。

加州 聖荷西 聖地牙哥

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