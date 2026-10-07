庫比蒂諾副市長趙良方 競選山麓-迪安薩第4選區學委

庫比蒂諾副市長趙良方競選Foothill-De Anza第4選區學區委員。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 庫比蒂諾副市長趙良方宣布參選山麓-迪安薩社區學院第4選區學委，主打降低學習成本、因應AI時代技能需求，並提升學院透明度與社區參與。

庫比蒂諾副市長趙良方今年將結束在市議會的任期，轉而競選山麓-迪安薩社區學院（Foothill-De Anza Community College Board）第4選區學區 委員。她表示，相較市議會能夠推動新的公共項目，社區學院委員會的工作更多集中在既有教育體系，但面對人工智慧 快速發展、教育成本上升及學生需求改變，她希望利用社區學院較具彈性的特性，推動更多符合未來需求的教育方案。

趙良方表示，她過去曾擔任K-8學區委員，之後進入庫比蒂諾市議會，因此對兩種公共服務都有經驗。

她說，社區學院最重要的議題之一，是讓教育更「負擔得起且容易取得」。除了學費外，教科書及線上教材訂閱也可能成為學生負擔。她指出，現在不少教材改為線上訂閱，可能只能使用半年，價格卻仍達60至80元；部分課程甚至要求學生購買教材後才能使用線上平台完成測驗。她認為，學校及教師可以更多使用開放式教材，降低學生成本。

面對人工智慧快速改變就業市場，趙良方認為，社區學院更需要提供短期、彈性的教育選擇不少社區大學已開始提供人工智慧證書課程。她表示，人工智慧帶來的影響不只涉及電腦科學，而是幾乎所有職業。與其擔心人工智慧取代工作，不如培養新的技能與職業，「就像汽車出現後，養馬的人減少了，但汽車產業又創造出許多新的專業工作。」

她認為，傳統四年制大學教育在科技快速變化的時代也面臨挑戰，「你讀四年下來，有些東西可能早就過時了。」相比之下，社區學院讓在職人士可以邊工作邊學習，更能因應產業變化。

提高公共參與和透明度也是她關注的議題。趙良方認為，既然相關科技已經成熟，學院應提供遠程發言及會議錄影，讓工作繁忙、同時就業的社區學院學生也能參與公共決策。

她希望改善亞裔學生及家庭對社區學院的認識。趙良方指出，山麓-迪安薩其中一項優勢是轉學成果，學生完成兩年社區學院課程後，可以再申請柏克萊加大、洛杉磯加大等大學。

對於當選後的目標，趙良方表示，希望讓社區學院真正成為「社區核心」，增加學院與居民之間的互動。