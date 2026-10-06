亞裔分享參政路 鼓勵年輕世代發聲、參與公共服務

由8 by 8舉辦的「亞裔參與公共服務」(Asian Americans in Public Service)活動4日舉行，邀請多名亞裔候選人及公共服務人士，分享自身參與地方政府及社區服務的經歷（主辦方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 8 by 8舉辦亞裔公共服務活動，多位亞裔候選人與民選官員分享移民與社區參與經驗，鼓勵年輕世代透過各種方式投入公共事務。

由8 by 8舉辦的「亞裔 參與公共服務」(Asian Americans in Public Service)活動4日舉行，邀請多名亞裔候選人及公共服務人士，分享自身參與地方政府及社區服務的經歷，討論文化背景、移民 經驗如何影響公共服務，以及年輕亞裔如何在公民生活中發出自己的聲音。

活動主持人、巴洛阿圖聯合學區 教育委員會副主席趙蘊蔚（ Rowena Chiu ）表示，8 by 8是一個新成立的非營利組織，目標是提高亞裔年輕人的公民參與。

首先登場巴洛阿圖議員張彬仁（Bryna Chang）表示，她長期生活於灣區，孩子也曾就讀巴洛阿圖聯合學區，目前已在巴洛阿圖服務第六年。她表示，促使她參選的原因之一，是希望「法律能夠平等適用於每一個人」。

第二位與談人，曾任庫比蒂諾市長的趙良方則從個人成長經歷談到公共服務。她表示，自己來自台灣，後移民美國，過去是一個非常害羞、不敢在課堂上舉手發言的人。她表示，自己後來逐漸發現，公開演講並不是與生俱來的能力，而是可以透過練習改善，因此希望鼓勵其他人不要因為害怕發言而認為自己做不到。

巴洛阿圖市議員候選人Yudy Deng分享自己作為移民及母親的經歷。她表示，家人十年前搬到巴洛阿圖，目前兩名孩子都已進入青少年階段，也是現場候選人中仍有孩子就讀當地中學及高中的人之一。她27歲來到美國，必須重新建立事業與生活，而她希望保護自己來到這裡後所珍惜的安全社區、良好學校及生活環境，讓這些機會不只留給自己的孩子，也留給鄰居及所有在當地生活、工作的人。

前洛斯阿圖市長李冬倩(Lynette Lee Eng)則談到亞裔代表性的重要性。她表示，當她擔任民選官員後，發現亞裔居民看到具有相似文化背景的官員，往往更願意主動接近及尋求協助。她認為，無論是華裔、印度裔或其他族裔，許多人過去都可能覺得自己的聲音沒有被充分代表，因此亞裔參與地方選舉及公共服務，可以讓更多不同文化背景的居民感受到自己被看見。

巴洛阿圖聯合學區候選人Avery Wang從家庭背景及公平正義談到自己參與公共事，他過去也曾從學術教育等領域開始參與社區倡議，後來因為對學校教育議題的關注，與家長、校董會及學區行政人員合作，最終決定站出來參與公共服務。

薩拉度加市議員趙嬿表示，自己一路上得到許多陌生人的幫助，其中包括從未見過面的基金會創辦人提供獎學金，因此也希望透過公共服務回饋社區。

多名與談人表示，參與公共服務並不一定始於參選，從志願服務、參加委員會、出席市議會會議，到為社區議題發聲，都可能成為進入公共事務的第一步。他們也鼓勵亞裔居民，尤其是年輕人，不要因為語言、文化背景或缺乏政治經驗而認為公共服務與自己無關。

由8 by 8舉辦的「亞裔參與公共服務」(Asian Americans in Public Service)活動4日舉行，邀請多名亞裔候選人及公共服務人士，分享自身參與地方政府及社區服務的經歷（主辦方提供）