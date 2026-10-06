我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍時隔65年再度處決軍人 胡德堡槍擊案兇手奪13命將伏法

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

亞裔分享參政路 鼓勵年輕世代發聲、參與公共服務

記者龔玥╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由8 by 8舉辦的「亞裔參與公共服務」(Asian Americans in ...
由8 by 8舉辦的「亞裔參與公共服務」(Asian Americans in Public Service)活動4日舉行，邀請多名亞裔候選人及公共服務人士，分享自身參與地方政府及社區服務的經歷（主辦方提供）

AI摘要

文章摘要整理：

8 by 8舉辦亞裔公共服務活動，多位亞裔候選人與民選官員分享移民與社區參與經驗，鼓勵年輕世代透過各種方式投入公共事務。

由8 by 8舉辦的「亞裔參與公共服務」(Asian Americans in Public Service)活動4日舉行，邀請多名亞裔候選人及公共服務人士，分享自身參與地方政府及社區服務的經歷，討論文化背景、移民經驗如何影響公共服務，以及年輕亞裔如何在公民生活中發出自己的聲音。

活動主持人、巴洛阿圖聯合學區教育委員會副主席趙蘊蔚（ Rowena Chiu ）表示，8 by 8是一個新成立的非營利組織，目標是提高亞裔年輕人的公民參與。

首先登場巴洛阿圖議員張彬仁（Bryna Chang）表示，她長期生活於灣區，孩子也曾就讀巴洛阿圖聯合學區，目前已在巴洛阿圖服務第六年。她表示，促使她參選的原因之一，是希望「法律能夠平等適用於每一個人」。

第二位與談人，曾任庫比蒂諾市長的趙良方則從個人成長經歷談到公共服務。她表示，自己來自台灣，後移民美國，過去是一個非常害羞、不敢在課堂上舉手發言的人。她表示，自己後來逐漸發現，公開演講並不是與生俱來的能力，而是可以透過練習改善，因此希望鼓勵其他人不要因為害怕發言而認為自己做不到。

巴洛阿圖市議員候選人Yudy Deng分享自己作為移民及母親的經歷。她表示，家人十年前搬到巴洛阿圖，目前兩名孩子都已進入青少年階段，也是現場候選人中仍有孩子就讀當地中學及高中的人之一。她27歲來到美國，必須重新建立事業與生活，而她希望保護自己來到這裡後所珍惜的安全社區、良好學校及生活環境，讓這些機會不只留給自己的孩子，也留給鄰居及所有在當地生活、工作的人。

前洛斯阿圖市長李冬倩(Lynette Lee Eng)則談到亞裔代表性的重要性。她表示，當她擔任民選官員後，發現亞裔居民看到具有相似文化背景的官員，往往更願意主動接近及尋求協助。她認為，無論是華裔、印度裔或其他族裔，許多人過去都可能覺得自己的聲音沒有被充分代表，因此亞裔參與地方選舉及公共服務，可以讓更多不同文化背景的居民感受到自己被看見。

巴洛阿圖聯合學區候選人Avery Wang從家庭背景及公平正義談到自己參與公共事，他過去也曾從學術教育等領域開始參與社區倡議，後來因為對學校教育議題的關注，與家長、校董會及學區行政人員合作，最終決定站出來參與公共服務。

薩拉度加市議員趙嬿表示，自己一路上得到許多陌生人的幫助，其中包括從未見過面的基金會創辦人提供獎學金，因此也希望透過公共服務回饋社區。

多名與談人表示，參與公共服務並不一定始於參選，從志願服務、參加委員會、出席市議會會議，到為社區議題發聲，都可能成為進入公共事務的第一步。他們也鼓勵亞裔居民，尤其是年輕人，不要因為語言、文化背景或缺乏政治經驗而認為公共服務與自己無關。

由8 by 8舉辦的「亞裔參與公共服務」(Asian Americans in ...
由8 by 8舉辦的「亞裔參與公共服務」(Asian Americans in Public Service)活動4日舉行，邀請多名亞裔候選人及公共服務人士，分享自身參與地方政府及社區服務的經歷（主辦方提供）

精華 FAQ

  • 活動主軸是提高亞裔年輕人的公民參與，並透過候選人與公共服務人士的親身經驗，讓更多人理解公共事務並不遙遠。

  • 多位與談人認為，移民經驗讓他們更重視社區安全、教育與公平，也更能理解不同族群的需求，進而投入地方治理與公共服務。

  • 文章指出，參與不一定要先參選，可從志願服務、加入委員會、出席市議會會議或替社區議題發聲開始，逐步累積公共參與經驗。

亞裔 移民 學區

上一則

台裔大提琴家李若芸辦沉浸式體驗 10/16用不同方式享受音樂

下一則

抹茶、珍奶受歡迎 亞洲風味飲品重塑灣區咖啡店文化

延伸閱讀

州參議員候選人Brian Goldsmith重申對亞太裔社區承諾

州參議員候選人Brian Goldsmith重申對亞太裔社區承諾
期中選舉／90%亞太裔選民 打算投票

期中選舉／90%亞太裔選民 打算投票
曼達尼官邸 首度辦中秋節慶典

曼達尼官邸 首度辦中秋節慶典
法拉盛YMCA慶百年 表彰社區夥伴、世報

法拉盛YMCA慶百年 表彰社區夥伴、世報
勵馨年度募款晚會 幫助受家暴婦幼

勵馨年度募款晚會 幫助受家暴婦幼

熱門新聞

南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富郊區城 9個在灣區

2026-09-28 23:28
史丹福大學華裔有機化學家林松置身於實驗室。(照片來源：麥克阿瑟基金會)

史丹福華裔化學家獲天才獎 這舉動差點錯過80萬獎金

2026-10-01 15:13
庫比蒂諾台灣餐廳梁媽媽家遭聖塔克拉拉縣指控，拖欠員工薪水超過20萬元。（Google Maps）

南灣台灣餐廳拖欠員工薪水20萬元 恐被追討最高60萬

2026-09-30 18:06
南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富裕郊區城市 9個在灣區 因為「一發展」

2026-09-29 02:20
部分顧客直言，他們真正希望回歸的是疫情前販售的細長直條版本，而非扭紋款式。（記者王子涵/攝影）

好市多人氣甜點限時回歸 老顧客不買帳

2026-10-02 02:13
Trader Joe's今年再發新配色，除去年已有的黑色、紫色等款式外，還加入亮眼的萊姆綠新配色。（取自Trader Joe's官網）

Trader Joe's萬聖節帆布包返場 民眾大排長龍

2026-10-01 20:32

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞
被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業

被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業