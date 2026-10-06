慶北美校友會50年 浙大校友翰墨飄香 書畫展矽谷舉辦

「翰墨求是・丹青致遠」書畫展暨北美浙江大學校友會成立五十周年慶邀請展日前在硅谷亞洲藝術中心開幕。(硅谷亞洲藝術中心提供)

AI摘要 文章摘要整理： 北美浙江大學校友會五十周年之際，浙大校友書畫展於矽谷開幕，展出多元作品並舉行捐贈與學術講座，展現求是精神與文化交流。

金秋矽谷 ，翰墨飄香。「翰墨求是・丹青致遠」書畫展暨北美浙江大學校友會成立五十周年慶邀請展日前在硅谷亞洲藝術中心開幕。展覽由浙江大學校友總會指導，北美浙江大學校友會、浙江大學校友書畫協會、硅谷亞洲藝術中心聯合主辦。

開幕式由浙江大學校友、硅谷亞洲藝術中心創始人兼館長舒建華主持。浙江大學發展委員會副主席、原副校長何蓮珍教授，浙江大學校友總會秘書長劉崢嶸，北美浙江大學校友會會長陳醉霜，浙江大學校友書畫協會副會長王廣宇，以及矽谷書畫界代表阮大仁博士、高木森教授等先後致辭。浙江大學校友書畫協會會長孔紅滿、藝術總指導池長慶教授、副會長徐之海教授亦透過視頻向展覽致辭。

何蓮珍表示，在北美浙江大學校友會成立五十周年之際舉辦此次書畫展，意義深遠。校友們以書畫為媒，將母校「求是創新」的精神凝聚於筆端，使求是文脈在海外延續。她也期望北美校友會和廣大校友繼續成為母校與北美之間文化、學術交流的橋樑，並歡迎海內外校友明年返校，共同迎接浙江大學130周年校慶。

本次展覽以「翰墨求是・丹青致遠」為主題，匯集浙江大學海內外校友、教職工及在校學生中的書畫創作者作品。作品題材與形式多樣，既有古今詩詞、楹聯文賦，也有作者自撰詩文；既有山水、人物、花鳥，也有對浙大精神、校友情懷以及北美風土人情的描摹。不同人生經歷與地域背景，在筆墨之間彼此交匯，共同呈現求是學子的藝術追求與人文情懷。

本次展覽在全球人工智能快速發展的矽谷舉行，也賦予傳統書畫新的時代語境。傳統筆墨與前沿科技在矽谷相遇，既是一次文化展示，也引發人們對技術、人文與藝術關係的思考。

開幕式上還舉行了作品捐贈儀式。在何蓮珍主持並見證下，浙江大學校友書畫協會向北美浙江大學校友會捐贈本次展覽全部作品。何蓮珍隨後宣布展覽正式開幕。

展覽開幕後，與浙大淵源很深的阮大仁博士舉行書法學術講座「書法力學——行書為何今不如古？」。從書法力學的定義、運筆中的拉力與推力、筆法研究及其實際運用等方面展開探討，並提出「多用拉力運筆」的觀點。藝術史家高木森教授盛讚此次浙大校友書畫展筆墨精到、品質突出。加拿大皇家藝術學院院士劉榮黔專程到場參觀。