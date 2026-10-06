余貞美再戰布利桑頓市議員 盼打破亞裔代表逾半世紀空白

余貞美的競選貼紙以汽車擋風玻璃與後視鏡為圖案，寫著「借鑑過去，規畫未來」（Learn from the past, plan for our future）。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 余貞美再次角逐布利桑頓市議員，主打亞裔代表性、社區參與與透明施政，並提出治安合作與可負擔住房等地方政策。

布利桑頓第三選區市議員候選人余貞美（Jamie Yee）今年再次投入選戰。2022年曾角逐同一席次的她，希望將12年學區委員及長期參與地方事務的經驗帶進市議會，也盼突破當地亞裔 代表逾半世紀的空白。「我來自這裡，也會一直住在這裡，我在乎這裡的未來。」

余貞美出生於屋崙 ，父母1969年從柏克萊 搬到布利桑頓。當時一家人曾到拉法耶、奧倫達等地找房，卻遭房仲以「不是醫生、律師，住在這裡會不自在」為由拒絕帶看，最後落腳布利桑頓。她說，當時當地華人家庭不到10戶。

余貞美關注布利桑頓早期華人歷史。她表示，淘金熱及鐵路建設後，曾有華人來到當地工作，市中心一度有三、四間華人商店，形成小型華埠。她希望找出並標記當年店址，讓居民了解早期華人在當地生活、工作的歷史。

談到亞裔政治代表性，余貞美指出，布利桑頓50多年前曾有日裔市議員毛利四郎（Floyd Mori），並曾擔任市長，此後市議會長期缺乏亞裔代表。她認為不同文化及生活經驗也應進入公共決策。

半個多世紀過去，布利桑頓人口結構已明顯改變。2020年人口普查資料顯示，亞裔占全市人口37.4%，其中華人占亞裔人口31%。2022年選舉失利後，余貞美仍持續參與地方事務，幾年來與居民接觸，也讓她決定再次參選。

專訪過程中，先後有三名居民停下來與余貞美交談。其中一名在當地居住超過50年的居民芬奇（Jean Finch），當面反映民選官員與居民接觸不足。余貞美也用「No Diving」一詞表示，民選官員不能競選時頻繁出現，當選後卻「潛水」；社群媒體無法取代面對面交流，居民有任何事情都可以直接找她反映。

若當選，她將建立居民對市府的信任列為首要工作，認為透明與問責是關鍵；談到近期布利桑頓的連環竊案，她說，治安不能只靠警力，她居住的社區已成立約30人的鄰里守望小組，透過WhatsApp交換資訊，並接受警方指導通報可疑情況。她主張維持足夠警消資源，同時強化社區合作。

住房方面，她認為布利桑頓的「社區特色」不只是主街老建築，也包括世代間的連結。高房價讓不少當地長大的年輕人難以留下，因此主張增加更多一般家庭能負擔的住房選擇。

余貞美的競選貼紙以汽車擋風玻璃與後視鏡為圖案，上面寫著「借鑑過去，規畫未來」。她說，開車時視線要放在前方，也要不時看後視鏡；城市同樣要記得過去、看向未來。

她也呼籲華人及亞裔居民積極參與地方事務、登記並投票，無論支持哪一名候選人，都希望更多人透過選票讓自己的聲音被聽見。