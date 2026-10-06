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台裔大提琴家李若芸辦沉浸式體驗 10/16用不同方式享受音樂

記者王子涵／舊金山報導
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沉浸式藝術計畫Resonant States是結合現場音樂、聲音浴、呼吸與身體覺...
沉浸式藝術計畫Resonant States是結合現場音樂、聲音浴、呼吸與身體覺察，帶領觀眾用不同於傳統音樂會的方式感受音樂。（李若芸提供）

AI摘要

文章摘要整理：

台裔大提琴家李若芸以Resonant States推出沉浸式音樂計畫，10/16在舊金山舉辦結合演奏、聲音浴與呼吸覺察的活動，吸引多元年齡觀眾參與。

台裔大提琴家李若芸創辦的沉浸式藝術計畫Resonant States，將於16日晚間6時30分在舊金山Atelier Kromatica舉行「A Concert in Breath & Sound」，結合現場音樂、聲音浴、呼吸與身體覺察，帶領觀眾用不同於傳統音樂會的方式感受音樂。

李若芸是一名受古典音樂訓練的大提琴家，畢業於舊金山音樂院，取得大提琴演奏學士及碩士學位。她曾在舊金山Herbst Theatre、Fort Mason Center、SFJAZZ，以及台灣國家音樂廳、衛武營國家藝術文化中心、台中國家歌劇院等場地演出，也參與Festival Napa Valley、Mendocino Music Festival等音樂節。

不同於一般音樂會，Resonant States不要求觀眾只是坐在座位上觀看演出，而是透過聆聽、呼吸和身體感受參與其中。活動融合現場演奏、聲音浴、正念等元素，並依不同作品、空間和主題設計演出形式。

李若芸表示，她從小學習古典音樂，同時長期接觸正念、瑜伽與心理健康。第一次體驗聲音浴後，她開始思考，如果把古典音樂現場演奏與更放鬆、更重視身體感受的聆聽方式結合，會產生什麼不同的可能，這也成為Resonant States的起點。

今年以來，Resonant States已舉辦五場活動，累計超過150人參與，其中三場售罄、兩場接近滿場，觀眾年齡從13歲至85歲不等。團隊也曾與舊金山聯合校區合作，為教師專業發展日舉辦身心健康活動。

精華 FAQ

  • Resonant States將於10/16晚間6時30分，在舊金山的Atelier Kromatica舉行「A Concert in Breath & Sound」，以沉浸式方式呈現音樂體驗。

  • 它不只讓觀眾坐著聽演出，而是透過聆聽、呼吸與身體感受參與其中，並結合現場音樂、聲音浴與正念等元素，讓觀眾更放鬆地感受作品。

  • 今年以來已舉辦5場活動，累計超過150人參與，其中3場售罄、2場接近滿場，觀眾年齡從13歲到85歲不等，也曾與舊金山聯合校區合作。

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