金門大橋啟動抗震工程 夜間封閉一半車道
金門大橋啟動新一輪大型抗震升級，本周夜間縮減為半數車道通行，並將分階段施工，未來數年駕駛需預留更多行車時間。
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金門大橋啟動新一輪大型抗震升級，本周夜間縮減為半數車道通行，並將分階段施工，未來數年駕駛需預留更多行車時間。
金門大橋本周將在夜間封閉一半車道，為一項長達十年的大型抗震工程讓路。施工期間，大橋六條車道中的三條將於每晚關閉，駕駛人若在晚間9時後通行，將可能看到大型起重機吊運建材，工人在橋面下方搭建臨時作業平台。
根據金門大橋管理單位安排，平日晚間9時至翌日清晨5時，大橋將維持三條車道通行，其中一條南向、兩條北向；周六施工則持續至上午7時。本周最後一次夜間封閉安排在周四。雖然車道配置可能因施工需要調整，但南北雙向都會維持通車。
這項工程是金門大橋新一輪抗震升級的重要部分。施工人員將在橋體下方搭建約23萬平方呎的臨時平台，讓工人能夠在海灣上方、強風環境中進行結構加固。工程將先從大橋南北兩側的側跨著手，之後再逐步推進至主跨；主跨工程預計要到2031年才會開始。
金門大橋過去數十年已分階段進行多項抗震強化工程，此次計畫則著眼於進一步提升橋體面對大型地震時的承受能力。夜間施工期間的車道安排，將與過去安裝防自殺網及進行前幾階段抗震工程時相似。
對於夜間往返舊金山與北灣的駕駛人而言，未來一段時間內應預留更多通行時間，特別是在晚間9時後進入大橋時，可能遇到車道縮減及施工設備進出的情況。金門大橋管理單位表示，工程期間仍將盡量維持雙向交通不中斷。
為配合一項長達10年的大型抗震工程施工，夜間將封閉6條車道中的3條，讓工人能在橋體下方搭建平台並進行結構加固。 平日晚間9時到翌日清晨5時維持3車道通行，配置為1條南向、2條北向；周六施工則持續到上午7時，但南北雙向都會保留通車。 工程先從大橋南北兩側側跨開始，再逐步推進到主跨；施工人員將搭建約23萬平方呎臨時平台，主跨工程預計要到2031年才會啟動。
精華 FAQ
為配合一項長達10年的大型抗震工程施工，夜間將封閉6條車道中的3條，讓工人能在橋體下方搭建平台並進行結構加固。
平日晚間9時到翌日清晨5時維持3車道通行，配置為1條南向、2條北向；周六施工則持續到上午7時，但南北雙向都會保留通車。
工程先從大橋南北兩側側跨開始，再逐步推進到主跨；施工人員將搭建約23萬平方呎臨時平台，主跨工程預計要到2031年才會啟動。
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