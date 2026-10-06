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抹茶、珍奶受歡迎 亞洲風味飲品重塑灣區咖啡店文化

編譯廖宜怡／綜合報導
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亞洲風味飲品正在重塑灣區咖啡店文化，深受顧客喜愛。（取自Pexels）
亞洲風味飲品正在重塑灣區咖啡店文化，深受顧客喜愛。（取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

灣區咖啡店掀起亞洲風味飲品熱潮，抹茶、珍奶與中國咖啡走入主流，也讓亞裔居民感受到文化認同與影響力提升。

灣區的高級咖啡店裡，亞洲風味飲品從未像現在如此受人矚目。隨著亞洲風味飲品逐漸在灣區成為一種文化，亞裔居民對此感到自豪。

舊金山紀事報報導，對某些人來說，亞洲飲品的文化魅力甚至可以帶來如辛西亞‧丁（Cynthia Ding）所稱的「反向文化衝擊」（reverse culture shock）。

辛西亞2022年剛從密西根州搬到灣區時，就曾經歷過這種衝擊。以前身在一個以白人為主的環境中時，她甚至會因為媽媽為她準備饅頭當午餐感到尷尬。現在，她來到這個美國亞裔人口比率最高的都會區之一，成了舊金山Lombard Street上印尼咖啡店Kopi Kita的常客。

辛西亞說：「亞洲風味的流行的確重塑了人們對它們的認知，讓它們不再被排斥在主流之外。西岸亞裔民眾展現出的這種獨特自信，讓人深感鼓舞。」

如今，就連星巴克和Peet's咖啡店也分別提供抹茶和珍珠奶茶。對許多亞裔居民來說，亞洲飲品在美國歷久不衰的流行，代表著亞裔的社會影響力和政治力量也日益強大。辛西亞說：「我相信，亞洲飲品會一直流行下去。」

負責經營舊金山華埠和市中心咖啡店Paper Son Coffee的艾力克斯‧龐（Alex Pong，音譯）表示，他非常渴望將中國咖啡介紹給灣區消費者。

龐先生稱，與美國市面上常見的拉丁美洲咖啡不同，其咖啡店提供的中國咖啡帶有類似茶的風味。這種細微的差別源自於風土。另一個差別在於，許多中國咖啡都使用酵母發酵，能帶來比拉丁美洲咖啡更柔和、更天然的風味，更符合華裔口味。

美食史學家顧志松（Robert Ji-Song Ku，音譯）表示，亞裔飲食文化在美國的流行反映出亞洲國家現在的經濟地位和文化軟實力。

儘管美國對一些亞洲國家經常採取強硬態度，川普也極力將美國塑造成一個同質性的白人基督教國家，但顧志松表示，他在美國流行文化中看到的卻是截然相反的現象。

顧志松說：「現在或許是川普最有權勢的時代，但我在媒體和其他方面都看到前所未有的多元化身分認同表達。」

精華 FAQ

  • 因為灣區亞裔人口多、文化接受度高，抹茶與珍珠奶茶等飲品不再只是族群特色，而是被主流消費者廣泛接受，連星巴克和Peet's也跟進供應。

  • 她原本在白人為主的環境中曾對亞洲食物感到尷尬，但搬到灣區後，反而因亞洲文化被重視而感到自豪，這種從壓抑到認同的反差就是反向文化衝擊。

  • 文中認為這不只是口味流行，而是亞洲國家經濟地位、文化軟實力與亞裔社會影響力上升的象徵，也反映美國公共文化中的多元身分表達更為明顯。

灣區 舊金山 亞裔

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