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金山罕見高溫 數萬人仍擠爆音樂節

記者王子涵／舊金山報導
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Hardly Strictly Bluegrass自2001年舉辦至今，是舊金山...
Hardly Strictly Bluegrass自2001年舉辦至今，是舊金山最具代表性的免費音樂節之一。（受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山周末出現罕見高溫，仍有約6萬人湧入金門公園參加免費的Hardly Strictly Bluegrass音樂節，甚至一度因人潮過多關閉所有入口。

舊金山周末迎來一波罕見高溫，但金門公園（Golden Gate Park）炎熱天氣仍擋不住參加Hardly Strictly Bluegrass音樂節的人潮。大批民眾帶著野餐墊、遮陽傘和飲用水湧入公園，在草地上席地而坐，讓這場舊金山年度大型免費戶外活動顯得格外熱鬧。

舊金山市中心3日最高更達華氏91度，高於同期正常的71度。

Hardly Strictly Bluegrass自2001年舉辦至今，是舊金山最具代表性的免費音樂節之一。活動最初由已故投資人Warren Hellman出資創辦，原本以藍草音樂（Bluegrass music）為主，後來逐步加入搖滾、民謠、靈魂樂等不同風格，因此改成現在的名稱。活動至今仍不售票，也沒有一般大型音樂節常見的商業冠名，由Hellman家族基金會持續支持。

今年活動2日至4日在金門公園舉行，多個舞台分布於Hellman Hollow、Lindley Meadow及Marx Meadow一帶。隨著周六下午人潮持續增加，主辦單位甚至在3日下午4時45分一度關閉所有入口約一小時，原因是園區已接近容量上限。這也是該音樂節歷來首次同時關閉所有入口；舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）在社群平台表示，周末約有6萬人在金門公園享受免費音樂。

精華 FAQ

  • 雖然市中心氣溫升到華氏91度，遠高於正常值，但活動是舊金山代表性的免費戶外音樂節，加上多個舞台與公園草地氛圍，仍吸引大批民眾前往。

  • 它自2001年舉辦至今，原以藍草音樂為主，後來擴展到搖滾、民謠與靈魂樂等類型，且始終免費、不售票，也沒有一般大型音樂節常見的商業冠名。

  • 因周六下午人潮持續增加，園區接近容量上限，主辦方在3日下午4時45分首次同時關閉所有入口約1小時；舊金山市長表示，周末約有6萬人到場。

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