MTT與同性伴侶相伴50年 譜寫最浪漫故事

托馬斯（右）與其伴侶、丈夫、商業經紀人喬舒亞相伴近50年。（舊金山交響樂團提供）

AI摘要 文章摘要整理： MTT與丈夫兼經紀人喬舒亞・羅賓森自少年時相識，攜手走過近50年，並在音樂與人生中彼此扶持，最終留下動人的告別身影。

托馬斯（Michael Tilson Thomas，MTT）縱橫古典樂壇半世紀，陪伴他身邊的始終有一個熟悉的身影：伴侶、丈夫，也是他長年最重要的商業經紀人喬舒亞・羅賓森（Joshua Robison）。正如告別音樂會當晚嘉賓所言：「沒有喬舒亞，就沒有托馬斯；沒有托馬斯，就沒有喬舒亞。」

兩人的緣分從少年時代開始。12、13歲時，他們就在中學樂團一起演奏，MTT多年後仍記得兩人年少時一起做音樂的情景。之後MTT繼續走上音樂道路，羅賓森則在高中及柏克萊 加大成為體操好手。1970年代，兩人在紐約州 重逢，從此再沒有分開。

羅賓森後來成為MTT生活和事業上最重要的搭檔。MTT在台前指揮，羅賓森則長年協助打理演出、合作與人際關係。舊金山交響樂團曾形容喬舒亞是MTT身後「穩定而不可或缺的力量」，許多MTT天馬行空的音樂構想，都有羅賓森在幕後協助變成現實。2014年，兩人在舊金山登記結婚。

2021年MTT確診腦瘤後，羅賓森一直陪伴照顧。2025年4月MTT舉行80歲生日音樂會，也是他最後一次公開指揮，整場活動正是由羅賓森製作。當晚羅賓森一直坐在丈夫身旁，演出最後，MTT唱起「Some Other Time」，唱到還有許多擁抱來不及完成、時間卻不斷流逝時，特別轉向羅賓森示意。

沒想到這一幕成為兩人最後一次共同出現在舊金山交響樂團舞台。2026年2月22日，79歲的羅賓森在睡夢中離世；兩個月後，MTT也於4月22日去世，享壽81歲。

從少年樂團相識，到相伴近50年，兩人的人生幾乎始終與音樂交織。最後一次同台，他們沒有說太多告別的話，只是在一首歌裡彼此望向對方。

托馬斯（左）與其伴侶、丈夫、商業經紀人喬舒亞相伴近50年。（舊金山交響樂團提供）

托馬斯（左）與其伴侶、丈夫、商業經紀人喬舒亞相伴近50年。（舊金山交響樂團提供）