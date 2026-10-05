指揮大師MTT告別交響樂 裴洛西也落淚

女高音弗萊明（左）以隱藏嘉賓身分登台，也讓這場告別多了一分老友相送的意味。（舊金山交響樂團提供）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山交響樂團以一場充滿歡笑與淚水的告別音樂會，向帶領樂團走向世界的傳奇指揮MTT致敬，眾多弟子與名家登台追思。

舊金山 交響樂團（San Francisco Symphony）上周末用一場長達3小時的音樂會，向帶領樂團走向世界舞台的已故傳奇指揮邁克爾・蒂爾森・托馬斯（Michael Tilson Thomas；MTT）作最後的集體告別。十多位托馬斯親自教導、長期合作的學生包括中國鋼琴家王羽佳、女高音弗萊明（Renée Fleming）、百老匯 巨星奧德拉・麥克唐納（Audra McDonald）等輪番登台，台下前眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）也一度感動淚下。

在美國古典樂壇，MTT是過去半世紀最具代表性的指揮家之一。他自1995年擔任舊金山交響樂團音樂總監長達25年，把這支地方性樂團帶向國際舞台。他與舊金山交響樂團的錄音作品共獲12座葛萊美獎；他還共同創立培養青年音樂家的新世界交響樂團（New World Symphony），逾1200名畢業生走入全球樂壇。

MTT在十年前卸任音樂總監，2021年確診侵襲性腦癌膠質母細胞瘤。2025年4月，他在80歲紀念音樂會完成最後一次公開指揮；今年4月22日於舊金山家中去世，享壽81歲。

2日晚的「A Concert for MTT」氣氛並不沉重，像是一場融合音樂會與猶太式追憶會（Jewish Wake）的慶典。整場活動滾動播放MTT生前生活片段，有他在廚房煮蘑菇湯的畫面，也有他拿著玩偶、讓玩偶「彈琴」的搞怪場景，觀眾陣陣發笑，被這位幽默、愛玩、對世界始終保持好奇的MTT所逗樂。

當晚的演出陣容，幾乎濃縮了MTT數十年的音樂人脈。中國鋼琴家王羽佳17歲時便開始接受MTT指導，兩人此後長期合作，MTT也成為她音樂生涯早期最重要的導師之一。指揮艾布拉姆斯（Teddy Abrams）同樣是MTT長年提攜的後輩，從少年時期便跟隨他學習指揮；女高音弗萊明（Renée Fleming）則以隱藏嘉賓身分登台，也讓這場告別多了一分老友相送的意味。

當代指揮大師、MTT恩師伯恩斯坦（Leonard Bernstein）之女潔米（Jamie Bernstein）的回憶尤其生動。她說，年輕時的MTT第一次到家中向父親求學時，很快展現出驚人的音樂知識，不僅能與伯恩斯坦討論深奧冷僻的曲目，甚至連文字遊戲和意第緒語笑話也能接得上。對當時的她而言，這名年輕音樂家幾乎從第一次出現，就已經能在伯恩斯坦家的餐桌上與大師平起平坐。

MTT長年提攜的指揮家奧特沃特（Edwin Outwater）則回憶他到任舊金山交響樂團工作的第一周，便發生了「911」恐攻 。當時全美籠罩在震驚與悲痛之中，MTT仍決定按照原計畫在次日演出馬勒第六交響曲。也成為當晚最感人的時刻之一。

舊金山交響樂團行政總裁史派維（Matthew Spivey）以MTT生前的一句話總結這一夜：「一場音樂會應該是一場冒險。」

MTT家人、好友與愛犬身著MTT的球衣，向觀眾謝幕。（舊金山交響樂團提供）

整場活動滾動播放MTT生前生活片段，觀眾陣陣發笑，被這位幽默、愛玩、對世界始終保持好奇的MTT所逗樂。（舊金山交響樂團提供）

中國鋼琴家王羽佳17歲時便開始接受MTT指導，兩人此後長期合作，當晚她身著「MTT藍色」長裙，向恩師告別。（舊金山交響樂團提供）