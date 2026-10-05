我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

指揮大師MTT告別交響樂 裴洛西也落淚

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
女高音弗萊明（左）以隱藏嘉賓身分登台，也讓這場告別多了一分老友相送的意味。（舊金...
女高音弗萊明（左）以隱藏嘉賓身分登台，也讓這場告別多了一分老友相送的意味。（舊金山交響樂團提供）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山交響樂團以一場充滿歡笑與淚水的告別音樂會，向帶領樂團走向世界的傳奇指揮MTT致敬，眾多弟子與名家登台追思。

舊金山交響樂團（San Francisco Symphony）上周末用一場長達3小時的音樂會，向帶領樂團走向世界舞台的已故傳奇指揮邁克爾・蒂爾森・托馬斯（Michael Tilson Thomas；MTT）作最後的集體告別。十多位托馬斯親自教導、長期合作的學生包括中國鋼琴家王羽佳、女高音弗萊明（Renée Fleming）、百老匯巨星奧德拉・麥克唐納（Audra McDonald）等輪番登台，台下前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也一度感動淚下。

在美國古典樂壇，MTT是過去半世紀最具代表性的指揮家之一。他自1995年擔任舊金山交響樂團音樂總監長達25年，把這支地方性樂團帶向國際舞台。他與舊金山交響樂團的錄音作品共獲12座葛萊美獎；他還共同創立培養青年音樂家的新世界交響樂團（New World Symphony），逾1200名畢業生走入全球樂壇。

MTT在十年前卸任音樂總監，2021年確診侵襲性腦癌膠質母細胞瘤。2025年4月，他在80歲紀念音樂會完成最後一次公開指揮；今年4月22日於舊金山家中去世，享壽81歲。

2日晚的「A Concert for MTT」氣氛並不沉重，像是一場融合音樂會與猶太式追憶會（Jewish Wake）的慶典。整場活動滾動播放MTT生前生活片段，有他在廚房煮蘑菇湯的畫面，也有他拿著玩偶、讓玩偶「彈琴」的搞怪場景，觀眾陣陣發笑，被這位幽默、愛玩、對世界始終保持好奇的MTT所逗樂。

當晚的演出陣容，幾乎濃縮了MTT數十年的音樂人脈。中國鋼琴家王羽佳17歲時便開始接受MTT指導，兩人此後長期合作，MTT也成為她音樂生涯早期最重要的導師之一。指揮艾布拉姆斯（Teddy Abrams）同樣是MTT長年提攜的後輩，從少年時期便跟隨他學習指揮；女高音弗萊明（Renée Fleming）則以隱藏嘉賓身分登台，也讓這場告別多了一分老友相送的意味。

當代指揮大師、MTT恩師伯恩斯坦（Leonard Bernstein）之女潔米（Jamie Bernstein）的回憶尤其生動。她說，年輕時的MTT第一次到家中向父親求學時，很快展現出驚人的音樂知識，不僅能與伯恩斯坦討論深奧冷僻的曲目，甚至連文字遊戲和意第緒語笑話也能接得上。對當時的她而言，這名年輕音樂家幾乎從第一次出現，就已經能在伯恩斯坦家的餐桌上與大師平起平坐。

MTT長年提攜的指揮家奧特沃特（Edwin Outwater）則回憶他到任舊金山交響樂團工作的第一周，便發生了「911」恐攻 。當時全美籠罩在震驚與悲痛之中，MTT仍決定按照原計畫在次日演出馬勒第六交響曲。也成為當晚最感人的時刻之一。

舊金山交響樂團行政總裁史派維（Matthew Spivey）以MTT生前的一句話總結這一夜：「一場音樂會應該是一場冒險。」

MTT家人、好友與愛犬身著MTT的球衣，向觀眾謝幕。（舊金山交響樂團提供）
MTT家人、好友與愛犬身著MTT的球衣，向觀眾謝幕。（舊金山交響樂團提供）

整場活動滾動播放MTT生前生活片段，觀眾陣陣發笑，被這位幽默、愛玩、對世界始終保...
整場活動滾動播放MTT生前生活片段，觀眾陣陣發笑，被這位幽默、愛玩、對世界始終保持好奇的MTT所逗樂。（舊金山交響樂團提供）

中國鋼琴家王羽佳17歲時便開始接受MTT指導，兩人此後長期合作，當晚她身著「MT...
中國鋼琴家王羽佳17歲時便開始接受MTT指導，兩人此後長期合作，當晚她身著「MTT藍色」長裙，向恩師告別。（舊金山交響樂團提供）

精華 FAQ

  • 這場名為「A Concert for MTT」的音樂會，是為了向已故傳奇指揮邁克爾・蒂爾森・托馬斯告別，氣氛融合音樂會與猶太式追憶會，既哀悼也充滿溫暖回憶。

  • 他自1995年起擔任舊金山交響樂團音樂總監25年，將地方性樂團推上國際舞台，錄音作品獲12座葛萊美獎，並共同創立新世界交響樂團培育青年音樂家。

  • 多位受MTT提攜的音樂家輪番登台，包括王羽佳、Renée Fleming與Audra McDonald，台下的Nancy Pelosi也落淚；現場還播放他幽默生活片段，讓告別兼具感動與歡笑。

裴洛西 舊金山 百老匯

上一則

HomeRise管理出問題 2.5億公帑花哪去

下一則

女裝品牌CEO投資失利 疑槍殺亞裔妻後自戕

延伸閱讀

金山交響樂團新樂季開幕 小提琴家助陣

金山交響樂團新樂季開幕 小提琴家助陣
陳以琳 「救火」舊金山交響樂團 明年加演兩場並走入社區

陳以琳 「救火」舊金山交響樂團 明年加演兩場並走入社區
愛樂+王羽佳 新樂季登場

愛樂+王羽佳 新樂季登場
鄉音合唱團 傾情唱響維也納金色大廳

鄉音合唱團 傾情唱響維也納金色大廳
紐約中國當代音樂節「尋夢」 卡內基開幕

紐約中國當代音樂節「尋夢」 卡內基開幕

熱門新聞

南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富郊區城 9個在灣區

2026-09-28 23:28
史丹福大學華裔有機化學家林松置身於實驗室。(照片來源：麥克阿瑟基金會)

史丹福華裔化學家獲天才獎 這舉動差點錯過80萬獎金

2026-10-01 15:13
庫比蒂諾台灣餐廳梁媽媽家遭聖塔克拉拉縣指控，拖欠員工薪水超過20萬元。（Google Maps）

南灣台灣餐廳拖欠員工薪水20萬元 恐被追討最高60萬

2026-09-30 18:06
南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富裕郊區城市 9個在灣區 因為「一發展」

2026-09-29 02:20
部分顧客直言，他們真正希望回歸的是疫情前販售的細長直條版本，而非扭紋款式。（記者王子涵/攝影）

好市多人氣甜點限時回歸 老顧客不買帳

2026-10-02 02:13
Trader Joe's今年再發新配色，除去年已有的黑色、紫色等款式外，還加入亮眼的萊姆綠新配色。（取自Trader Joe's官網）

Trader Joe's萬聖節帆布包返場 民眾大排長龍

2026-10-01 20:32

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕

逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕