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Lowe's萬聖節夜光糖果袋 限量贈送

記者王湘涵／灣區報導
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Lowe's 3日上午10點起免費發放萬聖節夜光糖果袋，中央幽靈圖案具有夜光效果...
Lowe's 3日上午10點起免費發放萬聖節夜光糖果袋，中央幽靈圖案具有夜光效果，每店限量150個。（Lowe's提供）

AI摘要

文章摘要整理：

Lowe's為迎接萬聖節，推出限量夜光糖果袋免費活動，會員可於上午10時起至全美門市領取，每店150個、每人限1個，送完為止。

萬聖節將至，Lowe's今天推出一日限定免費好康，全美門市上午10時起發放萬聖節夜光糖果袋（Glow-in-the-Dark Trick-or-Treat Tote Bag），每店限量150個，不需消費，送完為止。

這款糖果袋以淺藍色為主，中央印有手提南瓜糖果桶的可愛幽靈，周圍搭配蝙蝠等萬聖節元素，幽靈圖案具有夜光效果，適合小朋友萬聖節外出「不給糖就搗蛋」（Trick-or-Treat）時使用。

這款免費的萬聖節糖果袋，限定給MyLowe's Rewards會員；會員可免費申請，也不需要持有Lowe's信用卡。Lowe's官網表示，MyLowe's Rewards除了消費可累積點數外，也會不定期推出會員專屬免費贈品。

領取時，可向店員出示Lowe's App或網站中的會員ID，也可提供與帳戶綁定的電話號碼，由店員查詢會員資格。每名會員限領一個，一旦在其中一家門市完成兌換，就不能再前往其他門市重複領取。

活動自上午10時開始，各門市會設置贈品發放區，若未看到可直接詢問店員。不需事先預約，也不需購買商品；有興趣的民眾可先登入MyLowe's Rewards帳戶，查看會員專屬優惠及活動詳情。

精華 FAQ

  • Lowe's提供的是萬聖節夜光糖果袋，英文為Glow-in-the-Dark Trick-or-Treat Tote Bag，主打給小朋友外出討糖使用，並帶有夜光幽靈圖案與萬聖節風格設計。

  • 活動從上午10時開始，全美門市同步發放，每一家門市限量150個，採先到先得方式，領完即止，而且不需要事先預約或消費購買任何商品。

  • 只有MyLowe's Rewards會員可領取，且可免費註冊，不必持有Lowe's信用卡。領取時可出示App或網站會員ID，或提供綁定電話號碼，由店員確認資格。

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