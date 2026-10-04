迎萬聖節 盤點灣區11個南瓜節活動 適合親子出遊

在半月灣藝術與南瓜節的會場上，一位藝術家正專注在雕琢一顆大南瓜。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 灣區秋季南瓜節活動熱鬧登場，從半月灣巨型南瓜賽到各地農場採摘、迷宮與動物互動，提供親子家庭多元假日選擇。

秋季已到、萬聖節 在即，灣區 有許多南瓜 慶典活動，最適合有兒童的家庭參加。

聖荷西信使報報導，灣區每年這個時候都非常注重慶祝南瓜節，無論是每年在半月灣藝術與南瓜節（Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival）上展出的重達2000磅的獲獎南瓜「迪爾大西洋巨人」（Dill's Atlantic Giants），還是在TikTok上走紅的摩根崗南瓜園裡矗立著高聳的機械恐龍，都體現了這一點。

以下推薦在秋季體驗舊金山灣區南瓜採摘農場的11個景點：

今年是半月灣藝術與南瓜節的第54屆，非正式開幕式是10月12日舉行的Safeway世界南瓜秤重錦標賽，屆時種植者們將嘗試用體型巨大、堪比VW汽車大小的橙色巨獸打破世界紀錄。正式的節慶將於今年10月17日至18日舉行。

在摩根崗占地80英畝的斯皮納農場（Spina Farms），栩栩如生的金剛和哥吉拉在花壇和玉米地上方巍然聳立，迎接您的到來。這片南瓜田如今已在網路上爆紅。如果您排隊搭乘乾草車，就能體驗恐龍漫步，邂逅咆哮的巨型恐龍，彷彿置身於侏羅紀公園之中。

如果沒有去史密斯家庭農場（Smith Family Farm）參加南瓜採摘節，康曲柯士達縣的秋天就不算完整。在那裡，您可以放慢腳步，享受秋日清爽的微風和變幻的秋葉。採摘南瓜包含在門票內，您還可以參觀花園、玉米迷宮、秋季藝廊、遊戲區以及餵飼動物。

波托拉谷的韋伯牧場（Webb Ranch）占地30英畝，它已有百年歷史。除了採摘南瓜，您和家人還可以玩充氣城堡，探索鬼屋和農場小徑。遊客可以在牧場內野餐，並購買水果和小吃。

佛利蒙的阿登伍德歷史農場（Ardenwood Historic Farm），致力於展現1890年至1930年間農耕生活的活態歷史公園，它正與深耕農場（Dig Deep Farms）合作舉辦一年一度的南瓜採摘活動。活動在10月31日之前的每個周末開放，是適合全家大小一同遊玩的好去處，屆時將有遊戲、手工藝品，當然還有南瓜。

薩拉度加的皇后南瓜園（Queens Pumpkin Patch）提供豐富的活動，包括乘坐拖拉機／乾草車、採摘南瓜、騎小馬、兒童小火車、玉米迷宮和寵物動物園，開放至11月1日。

利弗莫爾的G&M農場（G&M Farms）是大衛萊特曼非常喜歡的地方，在他的節目中曾兩次介紹過。農場以其巨大的玉米迷宮（10元）而聞名，此外，它還有一個可以自己採摘南瓜的南瓜園，裡面還有乾草捆迷宮和玉米粒坑。

半月灣的萊莫斯農場（Lemos Farm），11月15日之前，遊客可以在這個南瓜園裡享受各種各樣的季節性活動，包括充氣城堡、騎小馬、乘坐小火車、乘坐乾草車、參觀寵物動物園、鬼屋等等。

ABC Tree Farms是長期提供季節性戶外娛樂活動的企業，在灣區各地舉辦十餘處「精選南瓜園」活動。無論您身處佛利蒙、利弗莫爾、聖荷西、聖塔克拉拉、聖馬刁等地，都可以直奔離家最近的南瓜園。

利弗莫爾的瓊安農場和南瓜園（Joan's Farm & Pumpkin Patch）充滿了萬聖節主題活動，包括玉米迷宮、西部小鎮、大型充氣滑梯和障礙賽道、老式農具博物館、小火車以及餵食動物的機會。

在布倫塢的三修女農場（Three Nunns Farm），您可以乘坐拖拉機進入南瓜田，那裡有兩個玉米迷宮、兒童遊樂設施、南瓜炮、寵物動物園、歷史悠久的乾草堡壘以及介紹農場歷史的教育展覽。