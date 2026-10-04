我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞眼／美國代理孕母產業 被誰汙名化了？

諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

迎萬聖節 盤點灣區11個南瓜節活動 適合親子出遊

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在半月灣藝術與南瓜節的會場上，一位藝術家正專注在雕琢一顆大南瓜。(谷歌地圖)
在半月灣藝術與南瓜節的會場上，一位藝術家正專注在雕琢一顆大南瓜。(谷歌地圖)

AI摘要

文章摘要整理：

灣區秋季南瓜節活動熱鬧登場，從半月灣巨型南瓜賽到各地農場採摘、迷宮與動物互動，提供親子家庭多元假日選擇。

秋季已到、萬聖節在即，灣區有許多南瓜慶典活動，最適合有兒童的家庭參加。

聖荷西信使報報導，灣區每年這個時候都非常注重慶祝南瓜節，無論是每年在半月灣藝術與南瓜節（Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival）上展出的重達2000磅的獲獎南瓜「迪爾大西洋巨人」（Dill's Atlantic Giants），還是在TikTok上走紅的摩根崗南瓜園裡矗立著高聳的機械恐龍，都體現了這一點。

以下推薦在秋季體驗舊金山灣區南瓜採摘農場的11個景點：

今年是半月灣藝術與南瓜節的第54屆，非正式開幕式是10月12日舉行的Safeway世界南瓜秤重錦標賽，屆時種植者們將嘗試用體型巨大、堪比VW汽車大小的橙色巨獸打破世界紀錄。正式的節慶將於今年10月17日至18日舉行。

在摩根崗占地80英畝的斯皮納農場（Spina Farms），栩栩如生的金剛和哥吉拉在花壇和玉米地上方巍然聳立，迎接您的到來。這片南瓜田如今已在網路上爆紅。如果您排隊搭乘乾草車，就能體驗恐龍漫步，邂逅咆哮的巨型恐龍，彷彿置身於侏羅紀公園之中。

如果沒有去史密斯家庭農場（Smith Family Farm）參加南瓜採摘節，康曲柯士達縣的秋天就不算完整。在那裡，您可以放慢腳步，享受秋日清爽的微風和變幻的秋葉。採摘南瓜包含在門票內，您還可以參觀花園、玉米迷宮、秋季藝廊、遊戲區以及餵飼動物。

波托拉谷的韋伯牧場（Webb Ranch）占地30英畝，它已有百年歷史。除了採摘南瓜，您和家人還可以玩充氣城堡，探索鬼屋和農場小徑。遊客可以在牧場內野餐，並購買水果和小吃。

佛利蒙的阿登伍德歷史農場（Ardenwood Historic Farm），致力於展現1890年至1930年間農耕生活的活態歷史公園，它正與深耕農場（Dig Deep Farms）合作舉辦一年一度的南瓜採摘活動。活動在10月31日之前的每個周末開放，是適合全家大小一同遊玩的好去處，屆時將有遊戲、手工藝品，當然還有南瓜。

薩拉度加的皇后南瓜園（Queens Pumpkin Patch）提供豐富的活動，包括乘坐拖拉機／乾草車、採摘南瓜、騎小馬、兒童小火車、玉米迷宮和寵物動物園，開放至11月1日。

利弗莫爾的G&M農場（G&M Farms）是大衛萊特曼非常喜歡的地方，在他的節目中曾兩次介紹過。農場以其巨大的玉米迷宮（10元）而聞名，此外，它還有一個可以自己採摘南瓜的南瓜園，裡面還有乾草捆迷宮和玉米粒坑。

半月灣的萊莫斯農場（Lemos Farm），11月15日之前，遊客可以在這個南瓜園裡享受各種各樣的季節性活動，包括充氣城堡、騎小馬、乘坐小火車、乘坐乾草車、參觀寵物動物園、鬼屋等等。

ABC Tree Farms是長期提供季節性戶外娛樂活動的企業，在灣區各地舉辦十餘處「精選南瓜園」活動。無論您身處佛利蒙、利弗莫爾、聖荷西、聖塔克拉拉、聖馬刁等地，都可以直奔離家最近的南瓜園。

利弗莫爾的瓊安農場和南瓜園（Joan's Farm & Pumpkin Patch）充滿了萬聖節主題活動，包括玉米迷宮、西部小鎮、大型充氣滑梯和障礙賽道、老式農具博物館、小火車以及餵食動物的機會。

在布倫塢的三修女農場（Three Nunns Farm），您可以乘坐拖拉機進入南瓜田，那裡有兩個玉米迷宮、兒童遊樂設施、南瓜炮、寵物動物園、歷史悠久的乾草堡壘以及介紹農場歷史的教育展覽。

精華 FAQ

  • 文章重點是盤點舊金山灣區的南瓜節與南瓜園活動，涵蓋南瓜採摘、迷宮、乾草車、動物園與萬聖節親子遊樂，適合家庭秋季出遊。

  • 第54屆半月灣藝術與南瓜節先有10月12日的Safeway世界南瓜秤重錦標賽，正式節慶則在10月17日至18日舉行，主打巨型南瓜與破紀錄競賽。

  • 報導列出多個選擇，包括斯皮納農場、Smith Family Farm、Webb Ranch、Lemos Farm、Joan's Farm與Three Nunns Farm等，活動有採摘、玉米迷宮、遊樂設施和動物互動。

灣區 萬聖節 南瓜

上一則

Lowe's萬聖節夜光糖果袋 限量贈送

下一則

眾議員華裔幕僚毛皓延 遭ICE拘留15天後獲釋

延伸閱讀

波莫那加州理工州大10月南瓜節接連登場 3萬南瓜迎客

波莫那加州理工州大10月南瓜節接連登場 3萬南瓜迎客
周末好去處╱秋季文化節來了、探索「海底大峽谷」

周末好去處╱秋季文化節來了、探索「海底大峽谷」
周末好去處

周末好去處
Trader Joe's「秋季夢幻南瓜」 推出各種獨特品種

Trader Joe's「秋季夢幻南瓜」 推出各種獨特品種
談藝／玉米田迷宮 致敬桃莉芭頓

談藝／玉米田迷宮 致敬桃莉芭頓

熱門新聞

南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富郊區城 9個在灣區

2026-09-28 23:28
史丹福大學華裔有機化學家林松置身於實驗室。(照片來源：麥克阿瑟基金會)

史丹福華裔化學家獲天才獎 這舉動差點錯過80萬獎金

2026-10-01 15:13
庫比蒂諾台灣餐廳梁媽媽家遭聖塔克拉拉縣指控，拖欠員工薪水超過20萬元。（Google Maps）

南灣台灣餐廳拖欠員工薪水20萬元 恐被追討最高60萬

2026-09-30 18:06
南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富裕郊區城市 9個在灣區 因為「一發展」

2026-09-29 02:20
部分顧客直言，他們真正希望回歸的是疫情前販售的細長直條版本，而非扭紋款式。（記者王子涵/攝影）

好市多人氣甜點限時回歸 老顧客不買帳

2026-10-02 02:13
Trader Joe's今年再發新配色，除去年已有的黑色、紫色等款式外，還加入亮眼的萊姆綠新配色。（取自Trader Joe's官網）

Trader Joe's萬聖節帆布包返場 民眾大排長龍

2026-10-01 20:32

超人氣

更多 >
雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開