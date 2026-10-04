聖荷西新建拘留設施禁令 擴至公共土地

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)。(sjmayormatt.com)

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西擴大45天新建拘留設施禁令至公共土地，回應ICE擴張疑慮，並與聖馬刁縣等地以地方權力阻止相關設施。

隨著對聯邦移民 與海關執法局ICE 的擔憂加劇，聖荷西 市議會將拘留設施凍結範圍擴大至公共土地上。

聖荷西信使報報導，聖荷西市和聖馬刁縣正在主導區域性行動，利用地方權力阻止新建拘留設施。受聯邦移民執法力度加大的擔憂推動，聖荷西市議會9月29日一致投票通過一項為期45天的新建拘留設施禁令，並將禁令範圍擴大至公共用地。

該禁令立即生效，距離市議會9月15日首次批准該計畫僅兩周。這次行動的起因是附近吉爾洛市（Gilroy）的一個ICE拘留中心計畫被叫停。當地官員直到5月份該計畫開工前對此幾乎毫不知情，這促使一位聯邦法官在上個月叫停了該計畫的開發。

聖荷西市長馬漢表示：我們有權利和責任確保我們城市擬議的任何新開發項目均符合保護公眾健康、公共安全和周圍環境的當地法規。這次暫停讓我們的規畫者有時間研究和了解與項目相關的許多風險，在本屆政府上台之前，我們的社區從未考慮過這些風險。

儘管官員承認地方法律不能凌駕於州和聯邦權力之上，但利用市政法規旨在為任何試圖建造此類設施的人設置行政障礙。聖荷西市已禁止在其轄區內設立任何用於進行移民執法行動的場所。

就在幾周前，灣區領導人敦促市縣政府利用地方權力抵制移民執法行動。聖荷西市和聖馬刁縣是灣區首批推出此類禁令的地區之一。蒙特瑞縣也在本周稍早通過了類似的暫停令。

除了人權方面的擔憂外，聖荷西市和聖馬刁縣還指出，需要研究對當地基礎設施、供水、污水處理能力、電網和緊急應變的影響。聯邦眾議員李卡多也一直敦促該地區各社區利用地方權力阻止聯邦設施的建設。