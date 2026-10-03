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卡斯楚谷行人遭撞亡 63歲肇逃嫌犯90分鐘落網

記者王湘涵╱卡斯楚谷報導
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卡斯楚谷Somerset Avenue與Anita Avenue附近發生致命肇逃事故，加州公路巡警封鎖道路調查，警方事後循線逮捕一名63歲涉嫌肇事男子。事故路段鄰近卡斯楚谷高中，平日有不少學生步行經過。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

卡斯楚谷1日下午一名50歲男子在行人穿越道上遭白色Chevrolet Tahoe撞死，63歲駕駛90分鐘後落網，事故也再度引發當地道路安全疑慮。

東灣卡斯楚谷1日下午發生致命肇逃事故，一名男性行人在Somerset Avenue與Anita Avenue交叉口附近遭車輛撞擊身亡。加州公路巡警（CHP）表示，警方循線鎖定涉嫌肇事車輛，並在事發約一個半小時後逮捕一名63歲男子。

根據CHP資料，事故約於下午1點25分發生，肇事車輛撞上一名50歲男性後駛離現場。調查人員確認涉嫌肇事車輛為一輛白色Chevrolet Tahoe，並循線追查至卡斯楚谷一處住宅。警方約下午3點在該處逮捕63歲卡斯楚谷居民德威特（Timothy Dewitt），隨後將他送往聖塔麗塔監獄（Santa Rita Jail），以涉嫌造成死亡的重罪肇事逃逸收押；至於死者姓名目前尚未公布。

KTVU引述CHP海沃分局警官阿吉拉（Jesus Aguilar）表示，死者當時正在有標線的行人穿越道上行走，行人穿越警示燈也已啟動。事故發生後，多名路人停下協助，其中一名護士曾為傷者進行心肺復甦術（CPR），但男子仍在現場死亡。

阿拉米達縣公共工程局資料顯示，Anita Avenue從Castro Valley Boulevard至Somerset Avenue的人行道改善工程已完工，包括新建人行道、行人坡道、加強行人穿越道及設置快速閃光警示燈等設施。不過，這起事故也引發附近居民對道路安全的討論。根據KTVU報導，有居民表示，道路近期重新鋪設後，感覺部分車輛行駛速度反而變快，有些甚至似乎超過當地每小時25哩的速限。

居民阿蒂亞加（Michelle Arteaga）表示，這處路口多年來一直存在安全疑慮，儘管現在已有新設人行道及行人穿越道，仍有駕駛不停讓或快速駛過。事故路段鄰近卡斯楚谷高中，平日可見不少學生步行經過。CHP目前尚未確認涉嫌肇事車輛事發時是否超速。

精華 FAQ

  • 事故約於1日下午1時25分發生在東灣卡斯楚谷Somerset Avenue與Anita Avenue交叉口附近，一名50歲男性行人遭車輛撞擊後身亡，肇事車輛隨即駛離現場。

  • CHP循線確認涉嫌肇事車輛是一輛白色Chevrolet Tahoe，並追查到卡斯楚谷一處住宅，於事發約90分鐘後逮捕63歲居民德威特，將他送往Santa Rita Jail收押。

  • 因為事故路段鄰近卡斯楚谷高中，平日有不少學生通行，加上雖已完成行人改善工程與快速閃光警示燈設置，居民仍認為部分駕駛未減速讓行。

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