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2.99元Trader Joe's萬聖節迷你包 再掀排隊潮

記者王子涵／舊金山報導
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Trader Joe's今年再發新配色，除去年已有的黑色、紫色等款式外，還加入亮...
Trader Joe's今年再發新配色，除去年已有的黑色、紫色等款式外，還加入亮眼的萊姆綠新配色。（取自Trader Joe's官網）

AI摘要

文章摘要整理：

Trader Joe's再推萬聖節迷你帆布包，新增萊姆綠配色並限量販售，上市後迅速引發排隊搶購、二手轉售與仿冒爭議。

Trader Joe's去年推出的萬聖節主題迷你帆布包「Trick-or-Treat」曾受到全美顧客追捧，發售當日不少門店外大排長龍，現貨被一搶而空，不少還被掛在二手市場以高價轉賣。Trader Joe's今年再發新配色，除去年已有的黑色、紫色等款式外，還加入亮眼的萊姆綠新配色，9月30日起全美門市限量上架，每個僅售2.99元。

這是Trader Joe's連續第二年推出萬聖節迷你帆布包。今年主要配色包括黑、綠及紫色，部分門市另有數量較少的橙色版本。帆布包長約13吋、高11吋、深6吋，除了可用於日常購物，Trader Joe's也主打可作為萬聖節兒童收集糖果或裝入糖果送人的小包。

去年萬聖節款上市後，就曾在社群網站掀起熱潮，不少消費者曬出戰利品，還有人以布章、吊飾或彩繪自行改造。今年新品上市僅數小時後，eBay便出現轉售商品，價格約從8.88元至40元不等。過去部分Trader Joe's限量帆布包甚至曾被喊價至數百、上千元。

根據報導，Trader Joe's今年6月推出粉彩條紋版本時，同樣快速售罄；南加州部分門市甚至有數百人在日出前排隊，只為搶購售價不到3元的小包。

由於官方帆布包只能在Trader Joe's實體門市購買，限量供應更加推高收藏熱度，市面也出現大量仿製品。Trader Joe's今年已針對涉嫌販售仿冒帆布包的業者提告，並提醒消費者，公司商品只透過自家實體門市銷售。美食網站「Food & Wine」也指出，Trader Joe's季節限定帆布包經常一補貨便售罄，迷你版本如今甚至比傳統尺寸更難入手。

精華 FAQ

  • 這款萬聖節迷你帆布包每個售價2.99元，自9月30日起在全美Trader Joe's實體門市限量上架，主打低價與節慶收藏價值。

  • 今年主要有黑、綠、紫色，部分門市還有較少的橙色版本；包身約13吋長、11吋高、6吋深，可用來日常購物，也適合孩子裝糖果。

  • 由於限量且只能在實體門市購買，商品常一補貨就售罄，帶動二手市場高價轉賣；同時也出現大量仿製品，Trader Joe's已對疑似業者提告。

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