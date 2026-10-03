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米慎區馬歇爾小學周邊髒亂 學生竟玩起染血針頭

編譯組／綜合報導
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舊金山馬歇爾小學成了米慎區混亂中心，市議員菲爾德呼籲市府提供更多援助。市府與舊金...
舊金山馬歇爾小學成了米慎區混亂中心，市議員菲爾德呼籲市府提供更多援助。市府與舊金山聯合學區積極改善學校與附近街區安全及清潔。（取自Supervisor Jackie Fielder臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山米慎區馬歇爾小學周邊治安與環境惡化，學生甚至接觸帶血針頭，家長、教職員與市議員要求市府加強清潔、巡邏與校園安全支援。

舊金山一所學校成為米慎區（Mission District）的混亂震央，這所位在米慎區中心的馬歇爾小學（Marshall Elementary），是一間以拉丁裔學生為主的公立學校，附近街區隨處可見注射器針頭、排泄物與垃圾。

「舊金山紀事報」報導，上周，一個啤酒瓶在操場上一名學生的身旁碎裂。數周前，一名一年級學生伸手穿過學校活動區的圍欄、抓起一個帶血的注射器針頭。在被發現之前，他已將針頭傳給另外四個孩子玩。

馬歇爾小學的家長、教職員工以及該選區的市議員菲爾德（Jackie Fielder）表示，自8月中旬開學以來，學校周邊街頭治安狀況日益惡化，呼籲市府提供更多援助。

消息人士告訴舊金山紀事報，儘管市長羅偉近來加大整治力度，試圖遏制米慎街（Mission Street）沿路的無家可歸問題、吸毒現象及無證擺攤活動，但混亂局面依然持續。這些長期存在問題，主要集中在位於第16街和第24街的BART廣場周邊。隨著羅偉上任後、當局開始打擊田德隆區（Tenderloin）與SoMa區的露天毒品交易市場，市府嘗試多種措施，但成效不一。

官員表示，隨著廣場及其周邊地區執法力度的加強，以及街道清潔頻率的提高，米慎區近期有關無家可歸者和毒品問題的投訴，有所減少。

當局採取積極措施，例如增加高壓清洗頻率以及指派警察駐守學校，但家長和教育工作者表示，他們學校附近環境狀況反而變糟。有些人表示，若是在較富有學校，類似問題不會被忽視。

位於第15街及Capp街交會的馬歇爾小學，是一所提供西班牙語雙語沉浸式教學的學校，約有250名學生。教職員表示，與學區其他學校相比，學校服務的無家可歸家庭或新移民家庭比例很高。

菲爾德在日前舉行市議會議上，呼籲針對馬歇爾小學及該地區其他學校所面臨的街頭治安問題，舉辦公開聽證會。她描述學生撿起廢棄注射器、啤酒瓶在學校操場上碎裂，以及孩子們在人行道上必須避開排泄物和針頭的場景，並提及學生家庭及其他居民的投訴。

菲爾德已多次向市長辦公室請願，要求為她所在的選區投入更多資源，包括增派清潔人員、外聯團隊以及增加警員徒步巡邏。並致函市長辦公室，呼籲加強街道清潔和警力部署。

市長辦公室在書面聲明中，列舉近期為改善馬歇爾小學附近環境所採取的多項措施，包括在學生上下學時段指派一名負責青少年聯絡的警察，以及上午10時至下午6時30分期間，在包括馬歇爾小學在內的米慎區、部署一支由12名社區大使組成隊伍。

舊金山聯合學區聲明指出，正與警方及公共工程部門官員保持密切且持續溝通，在學生上下學時段繼續部署安全大使，並加強學校鄰近街道清潔工作。他們並將向學生家庭報告相關工作進展。

精華 FAQ

  • 學校附近可見注射器針頭、排泄物與垃圾，還出現啤酒瓶碎裂、毒品與無家可歸問題，讓學生上下學與在校活動都暴露於風險之中。

  • 一名1年級學生曾伸手越過圍欄抓起帶血注射器，並在被發現前把針頭傳給另外4名孩子玩，顯示校園周邊已嚴重威脅兒童安全。

  • 市府表示已在上下學時段派青少年聯絡警察，並在米慎區部署12名社區大使；學區則稱會持續與警方及公共工程部門合作，加強安全與清潔。

舊金山 公立學校

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