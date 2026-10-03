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南灣多家咖啡新店吹亞洲風 搶進越南、印尼口味

記者龔玥／聖荷西報導
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聖荷西新開的Hijau Coffee。（google map）
聖荷西新開的Hijau Coffee。（google map）

AI摘要

文章摘要整理：

南灣今年多家新咖啡店以越南、印尼與其他亞洲風味吸客，從滴濾咖啡到班蘭、椰子與抹茶，顯示市場正從傳統精品咖啡走向文化融合路線。

南灣今年咖啡市場出現一股亞洲風。從越南滴濾咖啡、印尼班蘭拿鐵，到抹茶、椰子和玉米奶油咖啡，2026年陸續出現的新咖啡店，不再只是提供傳統拿鐵與美式咖啡，而是將亞洲飲食文化融入咖啡飲品，吸引喜歡嘗鮮的消費者。

其中，聖荷西的Hijau Coffee是今年最受關注的新店之一。這家印尼風格咖啡店原本在庫比蒂諾的農夫市集擺攤，經營約兩年後，今年正式在聖荷西開設固定店面。店內主打印尼咖啡，並把班蘭、薑香及甜醬油等印尼常見風味加入咖啡飲品。

南灣另一個明顯趨勢是越南咖啡。今年4月進入密爾比達的Da Vien Coffee，是該品牌首次進入灣區的門店，主打越南滴濾咖啡，並推出蛋奶咖啡、紫薯奶油咖啡、椰子咖啡等飲品。

聖荷西Senter Road今年也出現新咖啡店Phedi Coffee，主打越南咖啡與抹茶。店內以越南滴濾咖啡為基礎，搭配鹹奶油等特色奶泡，並推出多款偏甜品風格的咖啡和抹茶飲品，目前已成為南灣越南咖啡市場的新面孔。

桑尼維爾則有Arisan Tea & Coffee House今年擴展的新店。品牌原本在聖荷西Vietnam Town經營，今年6月在El Camino Real開設第二家店，除了台灣茶、日本抹茶，也提供越南滴濾咖啡，菜單還加入玉米咖啡、香蕉咖啡、椰子及甘蔗等飲品，呈現咖啡、茶飲和亞洲甜品融合的特色。

另外，越南咖啡品牌Tram Cream Coffee雖不是今年才成立，但今年持續擴張南灣版圖，目前在聖荷西及桑尼維爾均設有門店，主打越南蛋咖啡、奶油咖啡及傳統滴濾咖啡。官方門店資料顯示，南灣目前已有4個據點。

從今年新開店及擴張情況來看，南灣咖啡市場正在從單純的「精品咖啡」競爭，逐漸延伸至亞洲風味。對熟悉越南、印尼及東南亞飲食文化的消費者而言，這些新店提供熟悉的味道；對其他消費者而言，則多了一批帶有不同文化特色的咖啡選擇。

精華 FAQ

  • 最明顯的趨勢是亞洲風味崛起，店家不再只賣拿鐵和美式，而是大量加入越南滴濾、印尼班蘭、椰子、抹茶等元素，吸引想嘗鮮的消費者。

  • 印尼風代表是聖荷西的Hijau Coffee，主打班蘭、薑香與甜醬油風味；越南風代表則有Da Vien Coffee與Phedi Coffee，強調滴濾咖啡、蛋奶與鹹奶油等特色。

  • 對熟悉東南亞飲食文化的人來說，這些店帶來熟悉口味；對一般消費者而言，則提供更多元的咖啡選擇，也讓南灣咖啡市場從單純競爭轉向文化特色競爭。

印尼 越南 咖啡

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