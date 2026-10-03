Taiwan Career Day吸引跨州人才 企業平均收破百履歷

Taiwan Career Day企業徵才攤位吸引求職者上前交流，緯創（Wistron）招募團隊現場介紹職缺與人才需求。（TaiwanNext Foundation提供）

AI摘要 文章摘要整理： Taiwan Career Day從職涯交流升級為實質徵才平台，吸引跨州及海外求職者，企業平均收百份履歷，並加速台灣企業在美媒合中高階科技與AI人才。

北美台灣科技年會Taiwan Career Day今年擴大實質徵才，人才來源已不再局限灣區 ；求職者跨州而來，甚至有人從加拿大 赴會，一般企業平均收到100至200份履歷。TaiwanNext Foundation主席謝凱婷受訪表示，今年活動從職涯講座與企業展示，進一步走向實際徵才與人才媒合。

今年首次邀請企業人資及招募團隊帶著實際職缺進場，謝凱婷總結：「不管是企業或者是人才，都給予雙方最大的機會，然後用很有效率的方式進行。」

為提高媒合效率，主辦單位事前取得企業職缺列表，讓求職者提前申請，企業若看到合適人選，可安排現場一對一面試。另設徵才專場，集中介紹公司文化、人才需求及招募流程，再進行問答、收取履歷，減少排隊及重複問答。

一對一Mentorship同樣反應熱烈，100多個場次開放後24小時內額滿。主辦單位依不同領域安排業界導師，每人10分鐘；活動前也透過Career Workshop及參加者指南，加強求職教育，提醒備妥紙本、電子履歷及LinkedIn QR Code。

現場依產業與人才需求規畫六大區，涵蓋半導體、AI軟體、晶片設計、AI算力、資通訊硬體及國際人才諮詢等，讓求職者依專業快速找到相對應企業。

今年約12家企業特別從台灣來美徵才。謝凱婷表示，台灣產業對中高階科技人才需求增加，部分企業反映，既有平台較難接觸在美人才；此次則接觸到不少名校畢業、具大型企業經驗的求職者，顯示台灣企業正將徵才觸角延伸至美國。

實際媒合也非紙上談兵，謝凱婷表示，群聯電子（Phison）北美主管向她分享，一個主管職缺懸缺一年多，此次透過Taiwan Career Day找到具大型企業經驗的人才。

今年求職者背景也更多元，謝凱婷表示，約三成參加者第一語言為英文，現場可見印度、韓國、日本等背景求職者，以及台裔第二、第三代。她觀察，美國科技業就業環境改變，部分人才也開始將台灣企業納入職涯選項。

她認為，另一項趨勢是軟體人才與台灣硬體產業的交會。隨著AI資料中心、機器人及Physical AI發展，台灣硬體及半導體企業也需要更多軟體與AI人才投入軟硬整合，「軟體的人，硬體產業或許是他們一個全新的選擇。」

下一步，團隊希望將Taiwan Career Day發展為長期人才平台，讓企業全年發布職缺、接收履歷，打造類似「美國版104」的媒合管道。

Taiwan Career Day依產業與人才需求規畫徵才區域，求職者穿梭各企業攤位了解職缺，現場交流熱絡。（TaiwanNext Foundation提供）

Taiwan Career Day現場吸引不同背景求職者與企業交流，尋找工作及職涯發展機會。（TaiwanNext Foundation提供）