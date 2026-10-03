我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊貓快餐創辦人程正昌：助員工買房 企業使命

Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

Taiwan Career Day吸引跨州人才 企業平均收破百履歷

記者王湘涵／聖他克拉拉報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Taiwan Career Day企業徵才攤位吸引求職者上前交流，緯創（Wist...
Taiwan Career Day企業徵才攤位吸引求職者上前交流，緯創（Wistron）招募團隊現場介紹職缺與人才需求。（TaiwanNext Foundation提供）

AI摘要

文章摘要整理：

Taiwan Career Day從職涯交流升級為實質徵才平台，吸引跨州及海外求職者，企業平均收百份履歷，並加速台灣企業在美媒合中高階科技與AI人才。

北美台灣科技年會Taiwan Career Day今年擴大實質徵才，人才來源已不再局限灣區；求職者跨州而來，甚至有人從加拿大赴會，一般企業平均收到100至200份履歷。TaiwanNext Foundation主席謝凱婷受訪表示，今年活動從職涯講座與企業展示，進一步走向實際徵才與人才媒合。

今年首次邀請企業人資及招募團隊帶著實際職缺進場，謝凱婷總結：「不管是企業或者是人才，都給予雙方最大的機會，然後用很有效率的方式進行。」

為提高媒合效率，主辦單位事前取得企業職缺列表，讓求職者提前申請，企業若看到合適人選，可安排現場一對一面試。另設徵才專場，集中介紹公司文化、人才需求及招募流程，再進行問答、收取履歷，減少排隊及重複問答。

一對一Mentorship同樣反應熱烈，100多個場次開放後24小時內額滿。主辦單位依不同領域安排業界導師，每人10分鐘；活動前也透過Career Workshop及參加者指南，加強求職教育，提醒備妥紙本、電子履歷及LinkedIn QR Code。

現場依產業與人才需求規畫六大區，涵蓋半導體、AI軟體、晶片設計、AI算力、資通訊硬體及國際人才諮詢等，讓求職者依專業快速找到相對應企業。

今年約12家企業特別從台灣來美徵才。謝凱婷表示，台灣產業對中高階科技人才需求增加，部分企業反映，既有平台較難接觸在美人才；此次則接觸到不少名校畢業、具大型企業經驗的求職者，顯示台灣企業正將徵才觸角延伸至美國。

實際媒合也非紙上談兵，謝凱婷表示，群聯電子（Phison）北美主管向她分享，一個主管職缺懸缺一年多，此次透過Taiwan Career Day找到具大型企業經驗的人才。

今年求職者背景也更多元，謝凱婷表示，約三成參加者第一語言為英文，現場可見印度、韓國、日本等背景求職者，以及台裔第二、第三代。她觀察，美國科技業就業環境改變，部分人才也開始將台灣企業納入職涯選項。

她認為，另一項趨勢是軟體人才與台灣硬體產業的交會。隨著AI資料中心、機器人及Physical AI發展，台灣硬體及半導體企業也需要更多軟體與AI人才投入軟硬整合，「軟體的人，硬體產業或許是他們一個全新的選擇。」

下一步，團隊希望將Taiwan Career Day發展為長期人才平台，讓企業全年發布職缺、接收履歷，打造類似「美國版104」的媒合管道。

Taiwan Career Day依產業與人才需求規畫徵才區域，求職者穿梭各企業...
Taiwan Career Day依產業與人才需求規畫徵才區域，求職者穿梭各企業攤位了解職缺，現場交流熱絡。（TaiwanNext Foundation提供）

Taiwan Career Day現場吸引不同背景求職者與企業交流，尋找工作及職...
Taiwan Career Day現場吸引不同背景求職者與企業交流，尋找工作及職涯發展機會。（TaiwanNext Foundation提供）

精華 FAQ

  • 今年活動從職涯講座與企業展示，進一步走向實際徵才與人才媒合，首次邀請企業人資帶著職缺進場，並安排現場一對一面試與徵才專場。

  • 主辦方事先取得職缺列表供求職者申請，企業可直接篩選合適人選；同時以徵才專場、問答與收履歷取代排隊，降低重複溝通成本。

  • 活動顯示台灣企業正把徵才觸角延伸到美國，鎖定具大型企業經驗的中高階科技人才，也開始重視軟體、AI與硬體整合的人力需求。

灣區 加拿大

上一則

本周末灣區熱浪 將發布空氣品質警報

下一則

舊金山治安變好 居民安全感回升 住房負擔卻成新焦慮

延伸閱讀

30多家科技企業矽谷搶才 Career Day搭起台美人才橋梁

30多家科技企業矽谷搶才 Career Day搭起台美人才橋梁
北美台灣科技年會 聚焦AI落地應用 蕭美琴：加強台美人才新創交流

北美台灣科技年會 聚焦AI落地應用 蕭美琴：加強台美人才新創交流
名校光環管用？波城徵才更重經驗 但文憑有助爭取面試

名校光環管用？波城徵才更重經驗 但文憑有助爭取面試
工作簽證恐收緊 失業沒60天緩衝期須馬上離境

工作簽證恐收緊 失業沒60天緩衝期須馬上離境
AI時代難穩拿高薪？史丹福電腦科學學士 畢業人數降

AI時代難穩拿高薪？史丹福電腦科學學士 畢業人數降

熱門新聞

南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富郊區城 9個在灣區

2026-09-28 23:28
史丹福大學華裔有機化學家林松置身於實驗室。(照片來源：麥克阿瑟基金會)

史丹福華裔化學家獲天才獎 這舉動差點錯過80萬獎金

2026-10-01 15:13
庫比蒂諾台灣餐廳梁媽媽家遭聖塔克拉拉縣指控，拖欠員工薪水超過20萬元。（Google Maps）

南灣台灣餐廳拖欠員工薪水20萬元 恐被追討最高60萬

2026-09-30 18:06
南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富裕郊區城市 9個在灣區 因為「一發展」

2026-09-29 02:20
今年麥當勞大富翁遊戲最高可抽100萬元現金。（記者龔玥/攝影）

麥當勞大富翁10月開玩 三種玩法可贏小食或百萬大獎

2026-09-28 21:27
部分顧客直言，他們真正希望回歸的是疫情前販售的細長直條版本，而非扭紋款式。（記者王子涵/攝影）

好市多人氣甜點限時回歸 老顧客不買帳

2026-10-02 02:13

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味