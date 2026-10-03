我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊貓快餐創辦人程正昌：助員工買房 企業使命

Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

Lyft將支付逾2.7億了結工資訴訟 和解金87%直接給司機

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Lyft將支付逾2.7億美元作為加州工資侵占案的和解金。（美聯社）
Lyft將支付逾2.7億美元作為加州工資侵占案的和解金。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

Lyft將支付2.725億美元和解加州工資工時訴訟，其中87%直接給司機，案件聚焦2016年至2020年的承包商歸類與薪資保護爭議。

據「信使報」（Mercury News）報導，網約車公司Lyft將支付2.725億美元以了結一起加州的工資與工時訴訟，這標誌著該州歷史上金額最大的此類和解案。

該和解將解決針對Lyft的指控，即該公司在2016年至2020年期間錯誤地將其員工歸類為獨立承包商，並剝奪了他們當時根據州法律應享有的工資和工作場所保護。

和解金總額的87%將直接發放給司機。

「Lyft認為司機一直以來都符合法律規定的分類標準，我們很高興此案得以塵埃落定，」該公司在一份聲明中表示。「我們將繼續全力以赴，幫助司機獲得更多收入，並為乘客提供更實惠的乘車服務。」

2020年，加州通過了第22號提案（Proposition 22），該提案允許將Lyft和Uber的司機歸類為承包商。

加州勞工專員辦公室（California Labor Commissioner's Office）於2020年在阿拉米達縣高等法院（Alameda County Superior Court）提起訴訟，指控Lyft未向其員工支付最低工資、加班費、休息時間津貼、業務費用報銷，也未提供準確的工資單、及時的工資支付以及病假。

「如果獲得批准，這項和解將結束『第22號提案』通過前那個截然不同時期的一章，」Lyft表示。「加州絕大多數網約車司機一直希望成為獨立承包商，選民在2020年通過第22號提案時也肯定了這一點。」

據勞工專員辦公室稱，『網約車司機聯盟』（Rideshare Drivers United）在2020年期間協助司機們向總部位於舊金山的Lyft提出了工資索賠。

訴訟提起後，該案被納入一項協調程序，與加州總檢察長以及洛杉磯（Los Angeles）、聖地牙哥（San Diego）和舊金山市檢察長提起的訴訟合併處理。2021年9月，這些案件在舊金山高等法院（San Francisco Superior Court）進行了協調。

「這項和解關乎那些挺身而出並發聲的勞動者，」加州勞工專員加西亞-布勞爾（Lilia García-Brower）在一份聲明中表示。「我們推進此案，是為了確保工作場所的保護措施具有實質意義，並為司機爭取盡可能多的賠償。」

此次和解達成之際，距離加州Uber和Lyft司機通過「加州零工勞工工會」（California Gig Workers Union）被認證而首次穩操集體談判權還不到一個月。

精華 FAQ

  • Lyft將支付2.725億美元以了結這起加州工資與工時訴訟，金額被形容為加州歷史上同類案件中規模最大的和解案。

  • 訴訟指控Lyft在2016年至2020年間錯誤將司機歸類為獨立承包商，並未支付最低工資、加班費、休息津貼、費用報銷與病假等保障。

  • 和解金總額的87%將直接發放給司機，意味大部分賠償會回到受影響勞工手中，也為第22號提案前的爭議畫下重要句點。

Lyft 加州 網約車

上一則

舊金山治安變好 居民安全感回升 住房負擔卻成新焦慮

下一則

蔡英文訪矽谷 10/8史丹福大學演講

延伸閱讀

南灣台灣餐廳拖欠員工薪水20萬元 恐被追討最高60萬

南灣台灣餐廳拖欠員工薪水20萬元 恐被追討最高60萬
鄭博仁律師：加州PAGA訴訟激增 雇主員工須知

鄭博仁律師：加州PAGA訴訟激增 雇主員工須知
近三月4的士司機工作中死亡…工會促市府設健康福利基金

近三月4的士司機工作中死亡…工會促市府設健康福利基金
日做18小時、離職得搬家 華裔業者疑壓榨移民工 下場...

日做18小時、離職得搬家 華裔業者疑壓榨移民工 下場...
蘋果觸覺回饋技術侵權 判賠破紀錄57億元

蘋果觸覺回饋技術侵權 判賠破紀錄57億元

熱門新聞

南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富郊區城 9個在灣區

2026-09-28 23:28
史丹福大學華裔有機化學家林松置身於實驗室。(照片來源：麥克阿瑟基金會)

史丹福華裔化學家獲天才獎 這舉動差點錯過80萬獎金

2026-10-01 15:13
庫比蒂諾台灣餐廳梁媽媽家遭聖塔克拉拉縣指控，拖欠員工薪水超過20萬元。（Google Maps）

南灣台灣餐廳拖欠員工薪水20萬元 恐被追討最高60萬

2026-09-30 18:06
南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富裕郊區城市 9個在灣區 因為「一發展」

2026-09-29 02:20
今年麥當勞大富翁遊戲最高可抽100萬元現金。（記者龔玥/攝影）

麥當勞大富翁10月開玩 三種玩法可贏小食或百萬大獎

2026-09-28 21:27
部分顧客直言，他們真正希望回歸的是疫情前販售的細長直條版本，而非扭紋款式。（記者王子涵/攝影）

好市多人氣甜點限時回歸 老顧客不買帳

2026-10-02 02:13

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味