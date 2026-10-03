Lyft將支付逾2.7億了結工資訴訟 和解金87%直接給司機

Lyft將支付逾2.7億美元作為加州工資侵占案的和解金。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： Lyft將支付2.725億美元和解加州工資工時訴訟，其中87%直接給司機，案件聚焦2016年至2020年的承包商歸類與薪資保護爭議。

據「信使報」（Mercury News）報導，網約車 公司Lyft 將支付2.725億美元以了結一起加州 的工資與工時訴訟，這標誌著該州歷史上金額最大的此類和解案。

該和解將解決針對Lyft的指控，即該公司在2016年至2020年期間錯誤地將其員工歸類為獨立承包商，並剝奪了他們當時根據州法律應享有的工資和工作場所保護。

和解金總額的87%將直接發放給司機。

「Lyft認為司機一直以來都符合法律規定的分類標準，我們很高興此案得以塵埃落定，」該公司在一份聲明中表示。「我們將繼續全力以赴，幫助司機獲得更多收入，並為乘客提供更實惠的乘車服務。」

2020年，加州通過了第22號提案（Proposition 22），該提案允許將Lyft和Uber的司機歸類為承包商。

加州勞工專員辦公室（California Labor Commissioner's Office）於2020年在阿拉米達縣高等法院（Alameda County Superior Court）提起訴訟，指控Lyft未向其員工支付最低工資、加班費、休息時間津貼、業務費用報銷，也未提供準確的工資單、及時的工資支付以及病假。

「如果獲得批准，這項和解將結束『第22號提案』通過前那個截然不同時期的一章，」Lyft表示。「加州絕大多數網約車司機一直希望成為獨立承包商，選民在2020年通過第22號提案時也肯定了這一點。」

據勞工專員辦公室稱，『網約車司機聯盟』（Rideshare Drivers United）在2020年期間協助司機們向總部位於舊金山的Lyft提出了工資索賠。

訴訟提起後，該案被納入一項協調程序，與加州總檢察長以及洛杉磯（Los Angeles）、聖地牙哥（San Diego）和舊金山市檢察長提起的訴訟合併處理。2021年9月，這些案件在舊金山高等法院（San Francisco Superior Court）進行了協調。

「這項和解關乎那些挺身而出並發聲的勞動者，」加州勞工專員加西亞-布勞爾（Lilia García-Brower）在一份聲明中表示。「我們推進此案，是為了確保工作場所的保護措施具有實質意義，並為司機爭取盡可能多的賠償。」

此次和解達成之際，距離加州Uber和Lyft司機通過「加州零工勞工工會」（California Gig Workers Union）被認證而首次穩操集體談判權還不到一個月。