卡斯楚谷行人遭撞亡 警方封路查肇逃

事故發生後，加州公路巡警以巡邏車及交通錐封鎖Somerset Avenue與Anita Avenue附近路段，多名警員留在道路中央調查，路面可見黃色覆蓋物。這起事故造成一名男性行人死亡，警方正朝疑似肇事逃逸方向調查。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 東灣卡斯楚谷1日下午發生致命車禍，一名男性行人於穿越道遭撞身亡，警方正朝肇事逃逸方向調查並追查涉案車輛。

東灣卡斯楚谷1日下午發生致命車禍，一名男性行人遭車輛撞擊身亡。加州 公路巡警（California Highway Patrol，CHP）表示，目前正朝疑似肇事逃逸方向調查，並調閱附近監視器，希望取得涉嫌肇事車輛的影像。

事故約於下午1點30分發生在Somerset Avenue與Anita Avenue交叉口附近。ABC7引述CHP表示，男性死者事發時正在使用行人穿越道。目前警方尚未公布涉嫌肇事車輛的描述，也未透露駕駛人相關資訊。

記者1日下午約2點40分行經現場時目擊，多輛CHP巡邏車停在道路上，警方以交通錐封鎖部分路段，數名調查人員在道路中央進行蒐證，路面可見黃色覆蓋物，現場也有電視台攝影記者到場採訪。

事故所在的Anita Avenue路段近年曾進行行人安全改善，根據阿拉米達縣公共工程局資料顯示，Anita Avenue從Castro Valley Boulevard至Somerset Avenue的改善工程，包括增設人行道、無障礙路緣坡道及改善行人穿越設施等，以提升行人通行安全。

截至目前，死者身分尚未公布，案件仍由CHP調查中。

卡斯楚谷的Somerset Avenue與Anita Avenue附近1日下午發生致命車禍，加州公路巡警封鎖道路調查，現場亦有電視台攝影記者採訪。（記者王湘涵/攝影）