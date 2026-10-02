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麥當勞推10年升級計畫 家長最期待這區翻新

記者龔玥／聖荷西報導
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灣區家長盼望兒童遊樂區有更多升級。（記者龔玥／攝影）
灣區家長盼望兒童遊樂區有更多升級。（記者龔玥／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

麥當勞宣布NEXT十年升級計畫，投入約85億元推動餐廳現代化與效率提升，家長也期待兒童遊樂區PlayPlace能一併改善。

麥當勞宣布推出全新的「McDonald's NEXT」成長與生產力策略，未來10年計畫投入約85億元，支持加盟業者進行餐廳現代化、科技部署及營運改善。其中，兒童遊樂設施也受到家庭顧客關注，不少家長期待PlayPlace隨餐廳升級計畫改善環境，讓孩子更願意遊玩。

麥當勞通過官網公布NEXT策略，表示將從菜單、消費者、餐廳及員工四大方向推動成長，其中「Restaurant NEXT」將透過現代化餐廳設計、改善營運及簡化工作流程，提升整體用餐體驗。

麥當勞計畫到2036年提供約85億元的支持，其中截至2030年約50億元，主要透過租金減免及資本支持等方式，協助加盟業者進行相關投資。公司表示，各市場將依照當地需求及加盟業者的投資能力逐步推進餐廳升級。

對有幼兒的家庭而言，兒童遊樂區是選擇麥當勞分店時的重要考量。有家長受訪表示，目前部分門店的遊樂區使用時間久，設施及地面容易顯得髒亂，孩子實際進去玩幾次後就失去興趣，因此希望未來升級能改善清潔、設施及整體遊玩環境，讓PlayPlace真正成為孩子願意停留的空間。

麥當勞也在7月公布指南，教家長如何尋找設有PlayPlace的分店。消費者可以在官網餐廳搜尋頁面選擇「Filters」，再勾選「PlayPlace」；App使用者則可從「More」進入「Locations」，點選個別餐廳查看服務項目。若設有遊樂區，頁面會標示「Indoor PlayPlace」或「Outdoor PlayPlace」。

麥當勞表示，NEXT策略也包括推出「Make It Golden」顧客體驗計畫，進一步提升餐點品質及服務。公司預估，餐廳升級後整體效率可提升約250個基點，平均每家美國餐廳每年增加約10萬元現金流效益。

麥當勞推十年升級計畫。（記者龔玥／攝影）
麥當勞推十年升級計畫。（記者龔玥／攝影）

精華 FAQ

  • NEXT是麥當勞未來10年的成長與生產力策略，將從菜單、消費者、餐廳及員工4大面向推動升級，重點放在餐廳現代化、科技部署與營運改善。

  • 麥當勞表示，將到2036年提供約85億元支持，其中截至2030年約50億元，主要透過租金減免與資本支持，協助加盟店進行現代化投資。

  • 受訪家長希望PlayPlace在餐廳升級時同步改善，包含清潔維護、設施更新與地面環境，讓孩子更願意停留遊玩，不再因老舊髒亂而失去興趣。

麥當勞

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