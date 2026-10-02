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男遭谷歌AI稱殺害3女 法院准告誹謗

編譯組／綜合報導
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谷歌人工智慧系統錯誤聲稱一名男子殺害三名女性正在服無期徒刑，聯邦法院允許該男提起...
谷歌人工智慧系統錯誤聲稱一名男子殺害三名女性正在服無期徒刑，聯邦法院允許該男提起誹謗訴訟；示意圖。(取自Google臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

聯邦法院允許前FBI探員奇恩，針對谷歌AI概覽誤稱他殺害3名女性並服終身監禁的內容提起誹謗訴訟。

聯邦法院裁定，一名男子獲得允許針對谷歌(Google)人工智慧「AI 概覽」(AI Overview)功能中、關於他的不實陳述內容，提起誹謗訴訟。

聖荷西信使報報導，男子奇恩(James Keene)是一位作家、電視製片人兼前聯邦調查局(FBI)探員。去年聲稱，當他在谷歌搜索搜尋自己的資料時，發現人工智能生成的回答內容、竟稱他殺害三名女性，並正在服刑終身監禁。

奇恩確實曾有服刑經驗；他與一名連續殺人案嫌疑人共同在獄中的這段往事，正是Apple TV+迷你影集「黑鳥」(Black Bird)的創作藍本。但他所犯的罪行與大麻有關，並且僅服刑17個月便獲釋。

法庭文件指出，奇恩曾「多次提醒谷歌，其AI概覽功能可能構成誹謗」；這些不實陳述，至少在兩個月的時間期間內，可被搜尋。奇恩隨後提起訴訟，指控谷歌誹謗，並索賠至少2億5000萬美元。

谷歌試圖駁回該訴訟。其理由包括「AI概覽產生的內容不應被視為事實陳述」。此外，鑑於奇恩屬於「有限公眾人物」(limited public figure)，他必須「有理有據抗辯」(plausibly plead)谷歌存在實際惡意。

伊利諾伊州聯邦地方法院9月14日發布裁決，支持谷歌提出的兩項駁回動議、並且駁回另外兩項動議，並允許奇恩提交修訂起訴書。

精華 FAQ

  • 奇恩指出，谷歌AI概覽在搜尋他的資料時，竟生成內容稱他殺害3名女性，且正在服終身監禁，這與事實明顯不符，因而成為他提告的核心理由。

  • 奇恩確實曾坐牢，但原因與大麻相關，且只服刑17個月便獲釋；AI卻把這段經歷錯寫成殺人重罪與終身監禁，兩者性質與嚴重程度完全不同。

  • 伊利諾伊州聯邦地方法院在9月14日裁定，支持谷歌提出的2項駁回動議、駁回另外2項，並允許奇恩提交修訂起訴書，讓案件繼續進行。

谷歌 大麻 Google

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