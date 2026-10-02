我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

加州華人詐騙窩點意外被曝光 送大量財物回中國

聖縣28座公園守護自然70年 每年吸引310萬人次

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
屬於聖塔克拉拉縣的Baylands park。（記者龔玥／攝影）
屬於聖塔克拉拉縣的Baylands park。（記者龔玥／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖塔克拉拉縣公園及遊憩局迎來70周年，現已管理28座公園、5.5萬英畝土地與350英里步道，每年吸引超過310萬人次造訪。

聖塔克拉拉縣公園及遊憩局今年9月迎來成立70周年，日前在赫利爾縣公園（Hellyer County Park）舉行慶祝活動，並在俯瞰棉花湖（Cottonwood Lake）的公園長椅旁，揭幕70周年紀念牌匾。縣議員杜貝蒂（Betty Duong）、阿雷納斯（Sylvia Arenas）、縣長威廉斯（James R. Williams）及營運長葛麗塔・漢森（Greta Hansen）等官員出席。

杜貝蒂表示，聖塔克拉拉縣公園是社區的「真正瑰寶」，70年來保護重要的自然、歷史及文化資源，同時為居民提供安全的公共空間。她指出，公園也是公共健康基礎設施的一部分，必須持續保存，留給後代。

威廉斯表示，縣公園及開放空間是屬於每一名縣居民的重要公共資產，過去70年在選民、志工及縣府員工共同支持下，持續受到保護及管理。

公園局表示，保護開放空間的工作其實早在1956年公園局成立前便已開始。縣內第一座公園史蒂文斯溪縣公園（Stevens Creek County Park）佔地400英畝，於1924年由縣政府購入。1956年，縣議會正式成立公園局，開始大規模擴展縣內公園及開放空間。

如今，聖塔克拉拉縣公園已發展至28座，管理超過5.5萬英畝土地及350英里步道，每年吸引超過310萬人次造訪，並擁有10座湖泊及水庫、5座設有露營地的公園，以及多條連接區域的步道。目前最新的縣公園為馬蒂爾・卡托公園（Martial Cottle Park），同時由州及縣管理，於2014年對外開放。整個公園系統則由超過300名全職及兼職員工、數千名志工及合作機構共同維護。

公園局表示，成立70周年的慶祝活動將持續至今年年底，除在不同縣公園舉辦活動，也將推出社群媒體活動，邀請居民分享自己與縣公園有關的回憶。

聖縣公園局局長洛夫格倫（Todd Lofgren）表示，目前的公園團隊能夠成為這套珍貴公園系統的守護者，是一項榮譽，並感謝每年與公園局合作的數千名社區志工。他說：「每一個人都屬於聖塔克拉拉縣公園。」

精華 FAQ

  • 該局今年9月迎來成立70周年，並在赫利爾縣公園舉辦慶祝活動，還於俯瞰棉花湖的長椅旁揭幕70周年紀念牌匾。

  • 目前共有28座公園，管理超過5.5萬英畝土地與350英里步道，每年吸引超過310萬人次，並包含10座湖泊及水庫。

  • 官員認為縣公園是守護自然、歷史與文化的重要公共資產，也是公共健康基礎設施的一部分，應持續保存並留給後代。

上一則

黃豪平笑翻灣區 青商會辦脫口秀串聯年輕世代

下一則

北加華人新創推出「洗衣服」AI機器人 會洗衣、烘乾、折毛巾

延伸閱讀

金山19世紀沉船 變身兒童遊樂場

金山19世紀沉船 變身兒童遊樂場
雙喜臨門 CHCP本週六歡慶兩大周年紀念 華裔美國歷史博物館35歲、聖荷西向華人道歉5周年　免費入場，文化表演、美食、手作全家同樂

雙喜臨門 CHCP本週六歡慶兩大周年紀念 華裔美國歷史博物館35歲、聖荷西向華人道歉5周年　免費入場，文化表演、美食、手作全家同樂
伊頓峽谷自然中心重建 馬蹄形防火設計、灑水系統全面升級

伊頓峽谷自然中心重建 馬蹄形防火設計、灑水系統全面升級
紐約親子互助會 籌款會表彰支持者

紐約親子互助會 籌款會表彰支持者
秋分入林 紐約「5條步道」賞楓觀樹走進秋色

秋分入林 紐約「5條步道」賞楓觀樹走進秋色

熱門新聞

南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富郊區城 9個在灣區

2026-09-28 23:28
庫比蒂諾台灣餐廳梁媽媽家遭聖塔克拉拉縣指控，拖欠員工薪水超過20萬元。（Google Maps）

南灣台灣餐廳拖欠員工薪水20萬元 恐被追討最高60萬

2026-09-30 18:06
南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富裕郊區城市 9個在灣區 因為「一發展」

2026-09-29 02:20
今年麥當勞大富翁遊戲最高可抽100萬元現金。（記者龔玥/攝影）

麥當勞大富翁10月開玩 三種玩法可贏小食或百萬大獎

2026-09-28 21:27
舊金山米慎溪上有20棟罕見船屋。（取自房地產網站）

舊金山一條不尋常「街道」只有20戶人家 罕見1船屋上市

2026-09-27 02:20
史丹福大學華裔有機化學家林松置身於實驗室。(照片來源：麥克阿瑟基金會)

史丹福華裔化學家獲天才獎 這舉動差點錯過80萬獎金

2026-10-01 15:13

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收