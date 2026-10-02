聖縣28座公園守護自然70年 每年吸引310萬人次

屬於聖塔克拉拉縣的Baylands park。（記者龔玥／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖塔克拉拉縣公園及遊憩局迎來70周年，現已管理28座公園、5.5萬英畝土地與350英里步道，每年吸引超過310萬人次造訪。

聖塔克拉拉縣公園及遊憩局今年9月迎來成立70周年，日前在赫利爾縣公園（Hellyer County Park）舉行慶祝活動，並在俯瞰棉花湖（Cottonwood Lake）的公園長椅旁，揭幕70周年紀念牌匾。縣議員杜貝蒂（Betty Duong）、阿雷納斯（Sylvia Arenas）、縣長威廉斯（James R. Williams）及營運長葛麗塔・漢森（Greta Hansen）等官員出席。

杜貝蒂表示，聖塔克拉拉縣公園是社區的「真正瑰寶」，70年來保護重要的自然、歷史及文化資源，同時為居民提供安全的公共空間。她指出，公園也是公共健康基礎設施的一部分，必須持續保存，留給後代。

威廉斯表示，縣公園及開放空間是屬於每一名縣居民的重要公共資產，過去70年在選民、志工及縣府員工共同支持下，持續受到保護及管理。

公園局表示，保護開放空間的工作其實早在1956年公園局成立前便已開始。縣內第一座公園史蒂文斯溪縣公園（Stevens Creek County Park）佔地400英畝，於1924年由縣政府購入。1956年，縣議會正式成立公園局，開始大規模擴展縣內公園及開放空間。

如今，聖塔克拉拉縣公園已發展至28座，管理超過5.5萬英畝土地及350英里步道，每年吸引超過310萬人次造訪，並擁有10座湖泊及水庫、5座設有露營地的公園，以及多條連接區域的步道。目前最新的縣公園為馬蒂爾・卡托公園（Martial Cottle Park），同時由州及縣管理，於2014年對外開放。整個公園系統則由超過300名全職及兼職員工、數千名志工及合作機構共同維護。

公園局表示，成立70周年的慶祝活動將持續至今年年底，除在不同縣公園舉辦活動，也將推出社群媒體活動，邀請居民分享自己與縣公園有關的回憶。

聖縣公園局局長洛夫格倫（Todd Lofgren）表示，目前的公園團隊能夠成為這套珍貴公園系統的守護者，是一項榮譽，並感謝每年與公園局合作的數千名社區志工。他說：「每一個人都屬於聖塔克拉拉縣公園。」