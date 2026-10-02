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節稅最佳時機 會計師：10月是規畫關鍵

記者王湘涵／聖荷西報導
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灣區華人生活智庫
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文章摘要整理：

會計師提醒，10月就應開始檢查全年所得與投資獲利，提早安排401(k)、SALT、長者與育兒扣除，以及股票出售和企業支出，避免年底才發現超過門檻而錯失節稅機會。

報稅是明年的事，但節稅今年就要做。會計師王榮玫提醒，10月其實是全年稅務規畫的關鍵期，此時全年收入及股票獲利大致已有輪廓，距離年底又還有時間調整。「現在還有時間可以做」，她表示，可先估算今年大概會賺多少，再評估是否要出售股票、增加退休金提撥，或小商業主是否有成立公司、添購設備等計畫。由於許多稅務優惠都有所得門檻，若等到12月甚至收到報稅資料後才發現收入太高、錯過扣除或優惠，往往已經來不及。

長者、育兒家庭優惠

王榮玫表示，今年標準扣除額大幅提高，她更以「史無前例」形容這次調整。65歲以上符合資格者，還可能享有每人最高6000元的額外長者扣除，但會隨所得提高而逐步減少；有合格子女的家庭，每名子女最高則有2200元兒童稅收抵免。

她提醒，這時就要注意修正後調整總收入（MAGI），這是判斷許多稅務優惠是否適用的重要所得指標。一旦超過特定門檻，部分優惠可能逐步減少。今年若有股票獲利、退休帳戶提領或其他額外收入，最好在年底前先估算一次。

今年有買車計畫的人，也多了一項可留意的新優惠。符合資格的新車貸款利息每年最高可扣除1萬元，但設有所得、車輛及美國最終組裝等條件，並非「買新車就能扣1萬元」。

上班族先看401(k)

對上班族來說，最容易著手的項目之一就是401(k)。2026年一般提撥上限為2萬4500元，50歲以上還有追加提撥額度。王榮玫建議，可趁年底前檢查是否仍有提撥空間，增加稅前退休金提撥除了累積退休資產，也可能降低當年度應稅所得。

另一項值得注意的變化，是州與地方稅（SALT）扣除。今年上限由過去1萬元提高至4萬400元，對房產稅及州所得稅負擔較高的灣區家庭尤其值得留意。不過，王榮玫舉例，若所得已接近SALT相關門檻，年底又賣出大幅上漲的股票，增加的資本利得可能推高MAGI，使可享有的SALT扣除額縮減。有時候節稅的關鍵並不是「做什麼」，而是「什麼時候做」。

會計師王榮玫提醒，9、10月是檢視全年收入、提前進行年底稅務規畫的重要時機。（王...
會計師王榮玫提醒，9、10月是檢視全年收入、提前進行年底稅務規畫的重要時機。（王榮玫會計師事務所提供）

大額獲利要提早算

小商業主年底前可以檢視的項目更多。王榮玫表示，若原本就需要添購電腦、機器或其他營業設備，可以評估相關資產扣除；退休金計畫、加州PET選擇性稅制及199A合格商業所得扣除，也可能帶來節稅空間。

至於有大額資本利得的人，更需要提早規畫。王榮玫舉例，一名客戶多年前投資一家新創公司，後來公司被收購，投資獲利超過200萬元，能否享有相關稅務優惠，就與當初的投資方式、股票資格及持有期間有關。她提醒，這類優惠最好在交易前就確認適用條件，一旦交易完成才開始研究，可以選擇的空間就少了許多。

王榮玫會計師事務所

（408）998-1688

www.wangaccountancy.com

王榮玫會計師事務所，提供個人及企業稅務相關服務。洽詢電話：(408) 998-1...
王榮玫會計師事務所，提供個人及企業稅務相關服務。洽詢電話：(408) 998-1688；網站：www.wangaccountancy.com（記者王湘涵／攝影）

精華 FAQ

  • 因為此時全年收入與股票獲利大致已有輪廓，距離年底仍有調整空間。若先估算所得，就能提早決定是否賣股、增加退休金提撥或安排企業支出，避免錯過扣除額。

  • 可先檢查401(k)是否還有提撥空間，並注意SALT扣除上限是否受所得影響。若收入接近門檻，年底再賣出大漲股票可能推高MAGI，反而讓可扣金額縮水。

  • 大額資本利得者與小商業主尤其需要提早規畫，因為新創投資、公司收購、設備採購、退休金計畫及199A扣除等，都與資格條件和持有期間有關，交易後才研究往往太晚。

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