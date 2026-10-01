舊金山歌劇院甩賣戲服最低5元起 禮服、軍裝都有

舊金山歌劇院將舉辦戲服特賣，包括維多利亞時期、愛德華時期、文藝復興風格服裝、刺繡軍服、斗篷、西部風格造型及其他幻想類服飾。（舊金山歌劇院提供）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山歌劇院將在10月17日至18日舉辦戲服特賣，出售多部歌劇曾使用的舞台服裝、道具與商品，票價分時段販售，收益將挹注營運。

舊金山 歌劇院將於10月17日至18日，在柏林甘的歌劇院布景工場舉辦戲服特賣，出售多年來用於不同歌劇製作的舞台服裝、部分道具及周邊商品。戲服價格自5元起，部分高價品項超過525元。

歌劇院30日表示，本次出售的服裝來自多年舞台製作，包括維多利亞時期裙裝、愛德華時期服飾、文藝復興風格服裝、刺繡軍服、斗篷、1920年代服飾、埃及 風格造型、西部服裝及其他幻想類服飾。

部分戲服曾用於「路易莎・米勒」（Luisa Miller）、「假面舞會」（Un Ballo in Maschera）、「伊多梅尼奧」（Idomeneo）、「費德里奧」（Fidelio）及「唐喬望尼」（Don Giovanni）等歌劇製作。

舊金山歌劇院表示，相關戲服由專業服裝設計師與工匠製作，過去曾在戰爭紀念歌劇院舞台上使用。本次特賣主要面向戲服設計師、收藏家、表演工作者及一般民眾，也可供萬聖節、文藝復興市集、舞台製作及化裝活動使用。

除服裝外，現場也將出售部分舞台道具及歌劇院商品。歌劇院表示，定期舉辦戲服特賣，主要是為新的舞台製作騰出儲存空間，活動門票及商品銷售所得將用於支持歌劇院營運。

特賣地點位於San Francisco Opera Scene Shop，地址為826 Burlway Road, Burlingame。10月16日將先舉行僅限受邀董事及特定捐款人的預售活動，17日及18日則向一般民眾開放，兩日開放時間均為上午9時30分至下午6時30分，最後入場時間為下午4時30分。

一般民眾須購買分時段入場票，每次入場可停留兩小時。10月17日上午時段票價25元、下午15元；10月18日上午10元、下午5元。門票將於10月1日上午11時開售。

歌劇院提醒，每名入場者都必須持有分時段門票，若遲到超過15分鐘，可能無法入場。現場僅接受非現金付款，所有商品售出後不得退換。

舊金山歌劇院將舉辦戲服特賣，包括維多利亞時期、愛德華時期、文藝復興風格服裝、刺繡軍服、斗篷、西部風格造型及其他幻想類服飾。（舊金山歌劇院提供）

舊金山歌劇院將舉辦戲服特賣，包括維多利亞時期、愛德華時期、文藝復興風格服裝、刺繡軍服、斗篷、西部風格造型及其他幻想類服飾。（舊金山歌劇院提供）

舊金山歌劇院將舉辦戲服特賣，包括維多利亞時期、愛德華時期、文藝復興風格服裝、刺繡軍服、斗篷、西部風格造型及其他幻想類服飾。（舊金山歌劇院提供）