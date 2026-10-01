BTS隊長RM在SFMOMA策展首秀 展出142件他的收藏品

韓國天團BTS隊長RM與舊金山現代藝術博物館合作「RM x SFMOMA: Between You and Me」展覽。他表示，舊金山是全球最酷城市之一 。(取自SFMOMA 臉書、圖片由 HYBE 提供)

AI摘要 文章摘要整理： RM在舊金山SFMOMA策劃個展「RM x SFMOMA: Between You and Me」，以個人收藏與館藏作品探討情感與漂泊感，展期至2027年2月7日。

韓國天團「BTS 」隊長RM抵達灣區 ，慶祝他在舊金山 現代藝術博物館(SFMOMA)舉辦的新展覽開幕。他在29日開幕式上表示，這是他作為聯合策展人的首秀。

「舊金山紀事報」報導，在過去兩年，這位饒舌明星一直與SFMOMA合作籌備「RM x SFMOMA: Between You and Me」展覽，展示超過170件藝術品，其中包括他的個人藏品以及博物館的館藏。

這位本名金南俊(Kim Namjoon)的韓國歌手在談及自己作為全球藝人生活時說，無論是在美國，還是在出生長大的首爾，都感覺自己彷彿總是在某個地方漂泊遊蕩，這種感覺並不是非常開心，正是這種感覺讓他特別依賴藝術。

活動中，RM看著準備好的筆記，對台下擠滿的攝影記者和錄音記者講述這次合作的由來：SFMOMA 是在他服完韓國 18 個月強制兵役期間向他發出邀請。他笑說，當時「只要是來自舊金山的提案，都會很高興接受。」他於 2025年6月退伍。

RM表示，從小就喜歡收藏東西，但同時也為此感到罪惡。比如，真的需要這麼多自己根本用不上的多餘物品嗎？是不是變成一個無聊乏味的有錢人？也許吧。但如果其他人也能看到這些藏品，那該多好。

當被問到為何決定在灣區舉辦這場展覽時，他說：「舊金山是世界上最酷的城市之一。」

這場位於博物館七樓的展覽分為八個不同展區，主題涵蓋熱情與家等各種情感與興趣。展品包括RM個人藝術收藏中的142件作品，以及舊金山現代藝術博物館館藏的36件現當代藝術作品。

RM說，他最初是懷著一顆單純的心開始做這件事，沒想到這份單純最終讓他反覆撰寫、修改、重寫數百個展品說明標籤。

SFMOMA策展項目經理卡斯提歐(América Castillo)、助理策展人Hyoeun Kim與RM共同擔任策展人。展覽將持續展出至2027年2月7日。

展覽定於10月1日至3日向會員開放預展，隨後於本周六向公眾開放。除一般門票外，博物館還推出售價75美元的「Encore Pass」(安可通行證)，持有證的忠實粉絲可無限次參觀展覽，還能獲得一份獨家禮品，並在展覽快閃店享受九折優惠。

RM也為展覽錄製英語和韓語雙語語音導覽，供粉絲收聽。他還策畫一份將在展場內播放的音樂歌單。這次活動也是RM自今年5月與BTS隊友在史丹福大學體育場舉辦三場門票售罄的演唱會以來，首次重返灣區。