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涉兒童色情被訴 阿縣消防員恐假死遁逃、FBI列通緝

編譯組／綜合報導
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前阿拉米達縣消防員，據信是偽造了自己的死亡而遁逃；聯邦調查局（FBI）已把他列為...
前阿拉米達縣消防員，據信是偽造了自己的死亡而遁逃；聯邦調查局（FBI）已把他列為「十大通緝要犯」（Most Wanted list）名單。（FBI通緝圖）

AI摘要

文章摘要整理：

阿拉米達縣前消防員哈里斯因持有兒童色情遭起訴後失聯，當局懷疑他偽造溺水死亡逃亡，並已被FBI列入十大通緝要犯名單。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，一名因涉嫌持有兒童色情內容而被通緝的灣區消防員，據信他偽造了自己溺水死亡而遁逃，目前已被列入了聯邦調查局（FBI）的「十大通緝要犯」（Most Wanted list）名單。

聯邦當局周二（29日）宣布，現年46歲的前阿拉米達縣（Alameda County）消防員哈里斯（Charles Johnathen Harris）可能仍然在世。

來自加州莫德斯度（Modesto）的哈里斯於2023年3月2日被聯邦大陪審團以持有兒童色情內容罪名起訴。當時他42歲。檢方稱，哈里斯被指控在其iPhone上持有兒童色情圖像，其中包括未進入青春期的兒童圖像。

哈里斯面臨最高20年監禁和25萬美元罰款。2023年4月21日，因哈里斯被指控未出庭應訴，法院又對他簽發了另一份聯邦逮捕令。

據了解，後來哈里斯經提報因溺水死亡。

調查人員目前希望對哈里斯的死亡情況進行更深入的調查，因為他們正在考慮這起事件可能是偽造的。法律分析師克拉克（Steven Clark）告訴NBC灣區頻道，由於可能有人目擊到嫌疑人，此案可能再次浮出水面，並指出「現在」要隱匿行蹤「非常困難」。

哈里斯最初被起訴，是因為聯邦當局接到「美國失蹤與受剝削兒童國家中心」（National Center for Missing and Exploited Children）的一條線索，該線索顯示他涉嫌在社交平台Kik上上傳兒童色情內容。據稱，這些上傳行為發生在他於阿拉米達縣消防站工作期間。

檢察長表示，哈里斯最初獲准保釋，但「條件是限制其上網」。

阿拉米達縣消防部門官員向NBC灣區台表示，目前尚無關於這名前雇員的最新消息。

據調查人員稱，哈里斯據信還使用「查克·哈里斯」（Chuck Harris）或「查理·哈里斯」（Charlie Harris）等化名。

聯邦調查局（FBI）呼籲任何掌握本案線索的人士，聯繫當地FBI辦事處、最近的美國大使館或領事館，或通過FBI官網提交線索。

精華 FAQ

  • 他被指控在iPhone與社交平台Kik上持有及上傳兒童色情內容，案件源自NCMEC線索；之後又因未出庭應訊遭簽發聯邦逮捕令，最終列入通緝名單。

  • 調查人員認為其溺水死亡說法可疑，正研判可能是偽造死亡以規避追訴；法律分析師也提到，若有目擊或線索出現，此案可能重新浮上檯面。

  • FBI已將哈里斯列入十大通緝要犯名單，並呼籲知情者向當地FBI辦公室、美國使領館或透過官網提交線索，以協助確認他是否仍在世及其所在位置。

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