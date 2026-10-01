It′s-It薄荷冰淇淋變色了 人工色素退場改用天然藻類

It′s-It薄荷冰淇淋改以天然來源的螺旋藻（Spirulina）上色，因此成品呈現較為柔和的淡綠色。（It′s-It官網）

AI摘要 文章摘要整理： 灣區經典冰淇淋三明治It′s-It的薄荷口味因改用螺旋藻取代Blue No. 1而變成淡綠色，品牌強調口味不變，且此舉是配合FDA推動減少合成色素。

不少灣區 民眾最近發現，陪伴幾代人成長的經典冰淇淋 三明治It′s-It似乎發生改變。其中人氣極高的薄荷口味，原本鮮豔甚至近乎螢光的綠色，今年春季開始明顯變淡，部分消費者一度以為買到錯誤批次，甚至誤認為是香草口味。

這項改變並非生產失誤，而是It′s-It數十年來少見的配方調整。公司總裁沙米耶(Charles Shamieh)表示，品牌已停止在薄荷冰淇淋中使用人工色素Blue No. 1，改以天然來源的螺旋藻(Spirulina)上色，因此成品呈現較為柔和的淡綠色。薄荷本身的口味配方則沒有改變，仍使用真正的薄荷調味。

這項調整與聯邦政府近年推動減少合成食用色素有關。美國食品藥物管理局(FDA )目前並未禁止Blue No. 1，但正與食品業者合作，希望在2027年底前逐步淘汰包括Blue No. 1在內的多種石油基合成色素。多家大型食品公司近年也陸續宣布減少或停止使用人工色素。

沙米耶說，公司在2025年相關政策公布後便開始測試替代方案，技術人員必須尋找既能提供顏色，又不會產生異味或改變薄荷風味的原料。最終選擇的螺旋藻雖然能提供藍綠色調，但效果遠不如原本的人工色素鮮豔。

It′s-It是最具代表性的灣區甜點品牌之一，1928年誕生於舊金山著名的Playland-at-the-Beach遊樂園，最初以香草冰淇淋夾在兩片燕麥餅乾之間，再裹上巧克力。薄荷、草莓、巧克力和卡布奇諾等口味則於1980年代陸續推出。公司後來將生產基地遷至布里斯班附近半島地區。

儘管顏色改變讓部分老顧客感到不習慣，沙米耶表示，公司收到的抱怨非常少，薄荷口味銷量也沒有下降。他坦言，從品牌辨識度而言，過去醒目的綠色確實更容易讓消費者一眼認出，但在新的食品色素趨勢下，這款灣區經典甜點也不得不換上一張較為「清淡」的新面孔。