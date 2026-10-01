買氣退燒? Trader Joe's迷你托特 東灣搶購排隊人潮減

灣區一家門市萬聖節迷你托特包開賣約一小時後，推車上仍有多款包包可供選購，現場未再見排隊搶購人潮。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： Trader Joe's迷你帆布托特萬聖節系列在東灣門市開賣，雖仍有人排隊，但搶購盛況較往年明顯降溫，僅新配色率先售罄。

過去屢掀排隊搶購潮的Trader Joe's迷你帆布托特包（Mini Canvas Tote Bag），30日再推萬聖節 系列，不過記者走訪東灣一家門市發現，過往新品上架即遭搶購的盛況似乎有所降溫。記者上午8點30分左右抵達時，店外雖仍有民眾排隊，但人潮很快散去；開賣約一小時後，貨架上仍有不少托特包。店員依例詢問進店顧客是否需要購買時，部分民眾並未立即拿取，甚至有人考慮後選擇不買。

相較過去新品上市時大排長龍，消費者進店後便直奔商品、迅速選購不同顏色，今日現場購買氣氛明顯較為平緩。排隊人潮消化後，店員也互相笑說：「隊伍好快就結束了！」

今年萬聖節系列仍推出四種配色，但變化不大，其中三款延續去年設計，僅將原本的橘色款換成螢光綠底的新配色。店員表示，30日當天供應的新色已經售罄，隔日還會再補貨；新色賣完後，店內則拿出去年的橘色款上架販售，因此上午9點左右，貨架上仍可看到四種不同配色。

Trader Joe's萬聖節迷你帆布托特包30日開賣，東灣一家門市上午仍有民眾排隊等候，但人潮較過去新品上市時明顯減少。（記者王湘涵/攝影）

萬聖節系列過去在社群上的買氣評價較為兩極，也有消費者認為熱度不及其他系列，去年橘色款更曾被報導形容為四款中人氣較低的款式。今年除了新增螢光綠配色外，其餘三款均為去年回歸款，在新品變化有限的情況下，現場也未再出現過去新品上市時的搶購盛況。

排隊人潮散去後，從店外可見店內仍陸續有顧客選購萬聖節迷你托特包，整體購買氣氛較為平緩。（記者王湘涵/攝影）

今年唯一的新配色仍率先售罄，顯示迷你托特並非完全失去吸引力。Trader Joe's迷你托特包過去幾度掀起搶購熱潮，新品上市後也經常成為社群話題。熱門款式售罄後甚至曾出現在轉售市場，使原本價格親民的購物袋成為話題商品。

今年新色當日供應量售罄後，門市拿出去年的橘色款補上販售，現場因此仍可見四種不同配色。（記者王湘涵/攝影）

Trader Joe's今年萬聖節迷你帆布托特包推出四款配色，其中螢光綠、紫色及黑色拼接款（左下）為今年新色，其餘三款延續去年設計。（翻攝自Trader Joe's）

不過，各地門市的買氣並不一致。30日上午，社群平台上仍有消費者分享前往門市排隊購買的消息；去年萬聖節系列開賣時，南加州部分門市也曾出現迅速售罄、消費者撲空的情況。單一門市的現場情況未必代表所有地區，但從同一家灣區門市前後觀察來看，今年萬聖節系列的熱度，至少在這家門市明顯降溫。