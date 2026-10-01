聖荷西停車費將漲價 商家怕影響生意

聖荷西市中心將調漲部分市營停車場的停車費，但原本引發爭議的路邊停車計費調漲方案則暫緩實施。（google map）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西市議會通過調高部分市營停車場費率，但暫緩路邊停車調漲，商家擔心增加顧客負擔並衝擊疫情後復甦。

聖荷西 市中心停車費將調漲，聖荷西市議會9月30日晚間經過逾兩小時的公聽與討論後，通過調漲部分市營停車場的停車費，但原本引發爭議的路邊停車計費調漲方案則暫緩實施。

根據NbcBayArea的報道，位於聖荷西市中心聖佩德羅廣場（San Pedro Square）附近的停車場，是此次調漲停車費的停車設施之一。按照新方案，駕駛人進入相關市營停車場後，前90分鐘仍可免費停車，但超過90分鐘後，每小時停車費將比現行費率增加1元；特殊活動期間的停車費則增加5元。

市議會是在聽取居民及市中心商家意見後，決定暫不調漲路邊停車計時表（parking meters）的費率，同時也否決將計時表執法時間延長至晚間9時的提案。

聖荷西市中心商家目前仍在努力吸引疫情 後流失的顧客回流，因此停車費調漲引起部分商家擔憂。當地酒吧業者布仁（Cache Bouren）反對較大幅度的停車費調漲，他說：「我只是不明白，為什麼我要繼續投資一個不願意投資我的城市。」

代表市中心的第3選區市議員安東尼・托迪洛斯（Anthony Tordillos）也表示，市府目前面臨的問題是在增加停車系統收入與協助市中心商家復甦之間取得平衡。他指出，外界最主要的擔憂之一，仍是市中心在疫情後尚處於復甦階段。

市府方面則表示，調整停車費的部分原因，是因為停車場維護、設備升級以及計時表等相關資本支出，都需要穩定的資金來源。托迪洛斯表示，市府工作人員將進一步分析維護市營停車場及更新設備所需的收入，並研究如何補充停車基金，使相關資金來源能夠長期維持。

對部分居民而言，市中心停車成本增加也可能影響他們前往市中心的方式。聖荷西居民安娜表示，現在在市中心停車幾乎很難避免付費，「你得付錢，已經沒有什麼免費停車了，除非你很幸運找到免費車位。」她說，如果停車還要付費，有時候選擇搭乘Uber反而更便宜。

除了調整停車費，市議會當晚也決定擴大一項提供給符合資格市中心員工的優惠停車計畫，讓符合條件的員工可以以較低費用停車。

至於路邊停車計時表的費率調漲及延長執法時間，目前暫不實施。不過，市府工作人員將繼續研究如何支付聖荷西停車系統的維護及設備更新成本，相關方案未來仍可能重新提交市議會討論。