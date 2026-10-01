2男冒充聖荷西快遞員 持槍入室盜竊被逮

冒充快遞員的嫌疑人，因涉嫌在聖荷西企圖入室盜竊被捕。（聖荷西警方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西警方指出，兩名來自德州的年輕男子冒充快遞員，持槍企圖闖入民宅行竊，後循車牌辨識與搜查證據在達拉斯逮捕，正待引渡回灣區。

據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，警方周三（30日）表示，兩名來自德州 （Texas）的年輕男子因涉嫌假扮快遞員企圖闖入聖荷西 （San Jose）一處民宅而被捕。

警方稱，這起涉嫌入室盜竊未遂事件發生於9月5日，地點在聖荷西南部。監控錄像顯示，兩名嫌疑人試圖向911報警人的住所「送貨」，其中一人身穿快遞員制服，另一人戴著滑雪面罩，並且戴滑雪面罩的嫌疑人掏出了槍。在警員趕到前，兩人駕駛車輛逃離了現場。

偵探利用自動車牌識別系統數據鎖定了嫌疑人的車輛，隨後確認嫌疑人身分為達拉斯（Dallas）居民維爾馬（Damian Vielma ，20歲）和克萊伯恩（Jeremiah Clybourn ，19歲）。

警方稱，在調查過程中，偵探發現了將維爾馬和克萊伯恩與包括阿賽頓（Atherton）在內的多個司法管轄區多起犯罪案件聯繫起來的證據。維爾馬和克萊伯恩在冒充快遞員時，往往將擁有大量加密貨幣資產的受害者作為目標。

警方稱，維爾馬和克萊伯恩已於上周四（24日）在達拉斯被捕。執法部門在執行搜查令時，發現了涉嫌犯罪的證據及多支槍枝。

據警方透露，維爾馬和克萊伯恩因多項罪名被收押，包括搶劫未遂、盜竊機動車及涉槍犯罪。目前兩人正在等待被引渡回灣區。

任何掌握本案或類似案件線索的人士，請通過電子郵件 [email protected] 或致電 408-277-4166 聯繫聖荷西警方的萊德斯馬（Ledesma）警探。