聖塔克拉拉縣200萬補助獨立居住屋修繕 背景查核惹議

聖塔克拉拉縣改善「獨立居住屋補助計畫」，因是否應查核申請補助業者的背景，引發爭議。（記者龔玥/攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聖塔克拉拉縣推動200萬元補助，改善獨立居住屋修繕與居住品質。

聖塔克拉拉縣推動200萬元補助，改善獨立居住屋修繕與居住品質。 重點二： 倡議人士要求補助前查核業者背景，防止資金流向問題房東。

倡議人士要求補助前查核業者背景，防止資金流向問題房東。 重點三：縣府暫不做背景查核，改以競爭性徵求與前後檢查把關。

AI摘要 文章摘要整理： 聖塔克拉拉縣以200萬元補助改善獨立居住屋，但社區團體質疑缺乏業者背景查核，縣府則強調將以審查與檢查確保資金效益。

聖塔克拉拉縣去年設立200萬元補助計畫，改善獨立居住屋（independent living homes）的居住環境，但社區倡議人士認為，縣府也應加強審查申請補助的業者，確保資金用於改善弱勢居民生活。

獨立居住屋主要安置包括心理健康 患者在內的弱勢居民。過去調查發現，部分未經許可的獨立居住屋存在床蝨、管線問題、家電損壞、吸毒及言語騷擾等情況。其他住戶不堪其擾。

這項補助將用於修繕屋頂及管線、更換家電、改建浴室和廚房等，每處房產可申請1萬至45萬元，受理至2027年6月30日或款項用罄為止。縣府將在補助前後檢查房產，並評估資金使用及對居民的效益。

第4選區縣政委員艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示，獨立居住屋對安置有行為健康及其他生活困難的居民相當重要，但許多場所缺乏執照及監管，導致不合標準的環境持續存在。她表示，縣府投入200萬元「行為健康過渡住房」（Behavioral Health Bridge Housing）經費，是改善居民安全及居住品質的重要一步。

社區生活聯盟（Community Living Coalition）負責人澤勒（Lorraine Zeller）則認為，縣府需要更多保障措施。她指出，部分業者過去有令人質疑的紀錄，應在核發補助前調查房產或對申請人進行背景查核。

不過，縣府行為健康服務部門表示，目前沒有計畫進行背景查核，而是透過競爭性徵求程序決定補助對象。艾倫伯格則認為，背景調查是必要的保障措施。截至目前，已有6名業者申請。

倡議人士指出，問題不只是房屋修繕。與受州社會服務部門監督的持牌住宿照護機構不同，獨立居住屋不需執照，也不受州政府監管。縣府2020年審計顯示，2014年至2018年間，超過30家持牌住宿照護機構關閉，造成262個床位流失，部分心理健康患者因此缺乏合適住宿選擇。

澤勒表示，聖荷西市近期計畫因違規關閉5家獨立居住屋，可能影響40至50名居民，她希望成立緊急應變小組，協助受影響居民尋找新住處。艾倫伯格表示，縣府正檢視獨立居住屋情況，並將處理居住環境問題。