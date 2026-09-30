聖塔克拉拉縣200萬補助獨立居住屋修繕 背景查核惹議
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聖塔克拉拉縣以200萬元補助改善獨立居住屋，但社區團體質疑缺乏業者背景查核，縣府則強調將以審查與檢查確保資金效益。
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聖塔克拉拉縣以200萬元補助改善獨立居住屋，但社區團體質疑缺乏業者背景查核，縣府則強調將以審查與檢查確保資金效益。
聖塔克拉拉縣去年設立200萬元補助計畫，改善獨立居住屋（independent living homes）的居住環境，但社區倡議人士認為，縣府也應加強審查申請補助的業者，確保資金用於改善弱勢居民生活。
獨立居住屋主要安置包括心理健康患者在內的弱勢居民。過去調查發現，部分未經許可的獨立居住屋存在床蝨、管線問題、家電損壞、吸毒及言語騷擾等情況。其他住戶不堪其擾。
這項補助將用於修繕屋頂及管線、更換家電、改建浴室和廚房等，每處房產可申請1萬至45萬元，受理至2027年6月30日或款項用罄為止。縣府將在補助前後檢查房產，並評估資金使用及對居民的效益。
第4選區縣政委員艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示，獨立居住屋對安置有行為健康及其他生活困難的居民相當重要，但許多場所缺乏執照及監管，導致不合標準的環境持續存在。她表示，縣府投入200萬元「行為健康過渡住房」（Behavioral Health Bridge Housing）經費，是改善居民安全及居住品質的重要一步。
社區生活聯盟（Community Living Coalition）負責人澤勒（Lorraine Zeller）則認為，縣府需要更多保障措施。她指出，部分業者過去有令人質疑的紀錄，應在核發補助前調查房產或對申請人進行背景查核。
不過，縣府行為健康服務部門表示，目前沒有計畫進行背景查核，而是透過競爭性徵求程序決定補助對象。艾倫伯格則認為，背景調查是必要的保障措施。截至目前，已有6名業者申請。
倡議人士指出，問題不只是房屋修繕。與受州社會服務部門監督的持牌住宿照護機構不同，獨立居住屋不需執照，也不受州政府監管。縣府2020年審計顯示，2014年至2018年間，超過30家持牌住宿照護機構關閉，造成262個床位流失，部分心理健康患者因此缺乏合適住宿選擇。
澤勒表示，聖荷西市近期計畫因違規關閉5家獨立居住屋，可能影響40至50名居民，她希望成立緊急應變小組，協助受影響居民尋找新住處。艾倫伯格表示，縣府正檢視獨立居住屋情況，並將處理居住環境問題。
這筆200萬元補助主要用來修繕獨立居住屋，包括屋頂、管線、家電、浴室與廚房等設施，目標是改善弱勢居民的安全與生活品質。 因為部分獨立居住屋業者過去紀錄備受質疑，若未在補助前查核，資金可能流向管理不善或環境惡劣的房產，無法真正改善住戶處境。 縣府行為健康服務部門表示，目前沒有背景查核計畫，而是透過競爭性徵求程序選出補助對象，並在補助前後檢查房產與資金使用成效。
精華 FAQ
這筆200萬元補助主要用來修繕獨立居住屋，包括屋頂、管線、家電、浴室與廚房等設施，目標是改善弱勢居民的安全與生活品質。
因為部分獨立居住屋業者過去紀錄備受質疑，若未在補助前查核，資金可能流向管理不善或環境惡劣的房產，無法真正改善住戶處境。
縣府行為健康服務部門表示，目前沒有背景查核計畫，而是透過競爭性徵求程序選出補助對象，並在補助前後檢查房產與資金使用成效。
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