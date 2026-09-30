寶可夢30周年 攜手麥當勞推15款卡牌 11月5日登場

麥當勞2025年曾推出寶可夢主題Happy Meal。（翻攝自麥當勞官網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 麥當勞傳將於11月5日推寶可夢30周年限定Happy Meal

麥當勞傳將於11月5日推寶可夢30周年限定Happy Meal 重點二： 活動預計送出15款卡牌，每包含3張一般卡與1張閃卡。

活動預計送出15款卡牌，每包含3張一般卡與1張閃卡。 重點三：卡面與完整陣容未公布，活動資訊仍可能再調整。

AI摘要 文章摘要整理： 寶可夢30周年期間，麥當勞傳將在美國推出限定Happy Meal並回歸集換式卡牌，預計11月5日至12月9日登場，內容與卡面設計仍待官方確認。

寶可夢迷又要準備衝麥當勞 了！適逢寶可夢（Pokémon）30周年，麥當勞傳出將再度攜手寶可夢，在美國推出限定Happy Meal，寶可夢集換式遊戲卡牌也將回歸。活動據報將於11月5日登場，一路持續至12月9日。

寶可夢卡牌網站PokéBeach 27日率先披露消息，指出這次活動預計推出15款卡牌，每份Happy Meal將附上一包4張裝卡牌，其中包括3張一般卡及1張閃卡；15款卡牌中，預計有6款採用過去麥當勞寶可夢卡牌常見的「confetti holofoil」亮面效果。

至於哪些寶可夢會登上卡面，目前仍未揭曉。PokéBeach指出，過去麥當勞推出的寶可夢卡牌多為既有卡牌重新印製，但今年適逢30周年，最終卡牌陣容及設計仍有待公布。去年日本麥當勞曾推出採用獨家圖案的皮卡丘卡牌，也讓部分收藏玩家關注這張卡是否可能推出英文版本，不過目前尚未獲得證實。

除了卡牌外，Happy Meal預計還可選擇寶可夢玩具或《寶可夢必備手冊》（Pokémon Essential Handbook），其中玩具可能採卡牌展示架設計，為這次卡牌活動增添另一項收藏元素。

麥當勞與寶可夢合作由來已久，美國早在2011年就曾推出附有寶可夢卡牌的Happy Meal，此後多年陸續推出相關活動。2021年適逢寶可夢25周年，雙方曾推出周年卡牌；2025年又以「Dragon Discovery」為主題推出15款卡牌，每份Happy Meal附上一包4張裝卡牌。

寶可夢卡牌與速食聯名過去也曾出現搶購情況，尤其限量或特殊卡面容易吸引收藏玩家及轉售者加入；麥當勞前陣子推出的Hello Kitty聯名Happy Meal掀起搶購熱潮，如今寶可夢30周年合作消息曝光，也讓11月的Happy Meal再度受到關注。

不過，PokéBeach特別註明，目前取得的活動資訊仍屬初步內容，後續可能調整。