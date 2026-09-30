寶可夢30周年 攜手麥當勞推15款卡牌 11月5日登場
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寶可夢30周年期間，麥當勞傳將在美國推出限定Happy Meal並回歸集換式卡牌，預計11月5日至12月9日登場，內容與卡面設計仍待官方確認。
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寶可夢30周年期間，麥當勞傳將在美國推出限定Happy Meal並回歸集換式卡牌，預計11月5日至12月9日登場，內容與卡面設計仍待官方確認。
寶可夢迷又要準備衝麥當勞了！適逢寶可夢（Pokémon）30周年，麥當勞傳出將再度攜手寶可夢，在美國推出限定Happy Meal，寶可夢集換式遊戲卡牌也將回歸。活動據報將於11月5日登場，一路持續至12月9日。
寶可夢卡牌網站PokéBeach 27日率先披露消息，指出這次活動預計推出15款卡牌，每份Happy Meal將附上一包4張裝卡牌，其中包括3張一般卡及1張閃卡；15款卡牌中，預計有6款採用過去麥當勞寶可夢卡牌常見的「confetti holofoil」亮面效果。
至於哪些寶可夢會登上卡面，目前仍未揭曉。PokéBeach指出，過去麥當勞推出的寶可夢卡牌多為既有卡牌重新印製，但今年適逢30周年，最終卡牌陣容及設計仍有待公布。去年日本麥當勞曾推出採用獨家圖案的皮卡丘卡牌，也讓部分收藏玩家關注這張卡是否可能推出英文版本，不過目前尚未獲得證實。
除了卡牌外，Happy Meal預計還可選擇寶可夢玩具或《寶可夢必備手冊》（Pokémon Essential Handbook），其中玩具可能採卡牌展示架設計，為這次卡牌活動增添另一項收藏元素。
麥當勞與寶可夢合作由來已久，美國早在2011年就曾推出附有寶可夢卡牌的Happy Meal，此後多年陸續推出相關活動。2021年適逢寶可夢25周年，雙方曾推出周年卡牌；2025年又以「Dragon Discovery」為主題推出15款卡牌，每份Happy Meal附上一包4張裝卡牌。
寶可夢卡牌與速食聯名過去也曾出現搶購情況，尤其限量或特殊卡面容易吸引收藏玩家及轉售者加入；麥當勞前陣子推出的Hello Kitty聯名Happy Meal掀起搶購熱潮，如今寶可夢30周年合作消息曝光，也讓11月的Happy Meal再度受到關注。
不過，PokéBeach特別註明，目前取得的活動資訊仍屬初步內容，後續可能調整。
依目前流出的消息，活動預計在11月5日開跑，並一路持續到12月9日，主打美國地區的限定Happy Meal，讓寶可夢卡牌收藏熱潮再度回歸。 消息指出每份Happy Meal會附上一包4張卡牌，包含3張一般卡與1張閃卡；整體預計推出15款，其中6款還會採用麥當勞常見的confetti holofoil亮面效果。 目前尚未公布哪些寶可夢會登上卡面，也未確認是否會推出日本版皮卡丘英文卡；此外，活動資訊仍屬初步內容，後續在卡面、玩具與周邊設計上都可能調整。
精華 FAQ
依目前流出的消息，活動預計在11月5日開跑，並一路持續到12月9日，主打美國地區的限定Happy Meal，讓寶可夢卡牌收藏熱潮再度回歸。
消息指出每份Happy Meal會附上一包4張卡牌，包含3張一般卡與1張閃卡；整體預計推出15款，其中6款還會採用麥當勞常見的confetti holofoil亮面效果。
目前尚未公布哪些寶可夢會登上卡面，也未確認是否會推出日本版皮卡丘英文卡；此外，活動資訊仍屬初步內容，後續在卡面、玩具與周邊設計上都可能調整。
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