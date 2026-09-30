庫比蒂諾「梁媽媽家」餐廳 拖欠員工薪水20萬未支付 又挨告

庫比蒂諾台灣餐廳梁媽媽家遭聖塔克拉拉縣指控，拖欠員工薪水超過20萬元。（Google Maps）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聖塔克拉拉縣控告庫比蒂諾台灣餐廳拖欠逾20萬美元工資。

聖塔克拉拉縣控告庫比蒂諾台灣餐廳拖欠逾20萬美元工資。 重點二： 訴狀指梁氏家族解散原公司，改名重註冊以規避支付判決。

訴狀指梁氏家族解散原公司，改名重註冊以規避支付判決。 重點三：新法可加重罰款，業主恐須賠償最高60萬美元及費用。

AI摘要 文章摘要整理： 聖塔克拉拉縣依新法起訴庫比蒂諾梁媽媽家，指其拖欠員工判決工資並透過重組規避責任，盼以民事罰款與禁令追討欠款。

信使報（Mercury News）報導，聖塔克拉拉縣已對一家位於庫比蒂諾的台灣餐廳提起訴訟，該餐廳拖欠員工超過20萬美元的工資，這筆款項源於十多年前的一項判決，此次訴訟旨在迫使其最終向員工支付所欠款項。

該訴訟依據加州 一項新法律在聖塔克拉拉縣高等法院提起，該法律規定，對於拖欠扣留工資超過六個月的雇主，將處以更高額的罰款。訴狀指控，「Liang′s Village」（梁媽媽家）的業主們解散了原公司並註冊成立新公司，以此規避因五年未向員工支付判決款項而遭到的停業令。

該訴訟尋求一項禁令，以阻止該企業繼續違反勞動法，並請求法官下令處以民事罰款。根據州法律，罰款金額為2013年判決應付總額的三倍，外加律師費及其他處罰。縣法律顧問洛普雷斯蒂（Tony LoPresti）表示，如果訴訟成功，Liang′s Village 的業主可能需支付高達60萬美元，即最初9萬美元的判決金額加上十餘年的利息（按三倍計算），這筆款項將由七名受影響的員工和州勞工專員辦公室平分。

除餐廳及相關公司外，該訴訟還將共同所有人Ivan Cheng-Chi Liang、Austin Liang、Jessica Liang、Erica Liang和Janine Lee，以及該餐廳的預製食品服務品牌「梁媽媽家」（Mama Liang′s）列為被告。

洛普雷斯蒂表示，對於勞工權益倡導者而言，追究那些解散後又以「略有改動」的形式重新註冊的企業責任，一直是一個「長期存在的挑戰」。

訴狀認為，根據州勞動法，作為前公司的繼任者，該新公司應對未償還的判決承擔責任。

「作為民事檢察官，如果企業從事此類欺詐活動以逃避支付員工工資，我們將通過法律途徑追究其責任，」洛普雷斯蒂補充道，「我們不僅會追討他們最初拖欠的款項，還將運用立法機構賦予我們的各項法律手段。」

洛普雷斯蒂在訴狀中指控，梁氏家族的這一行為還違反了不公平競爭法（unfair competition laws），因為與其他遵守勞動法規的企業不同，該餐廳繼續從其業務中獲利。

洛普雷斯蒂補充道，他希望此訴訟能起到警示作用，防止當地其他企業拖欠未付工資的判決款項。